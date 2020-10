EPISENTER: Medisinsk personell transporterer en død pasient fra Wyckoff Heights-sykehuset i Brooklyn i New York 2. april. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Amerikansk coronaforskning: Dødeligheten faller markant

Dødeligheten faller, ifølge en ny coronastudie. Forklaringen er ikke bare at pasientene som legges inn på sykehus er blitt yngre.

Forskerne i New York har nemlig korrigert for ulikheter i alder, kjønn, rase, underliggende helseproblemer og hvor alvorlige coronasymptomene var ved innleggelse.

Uavhengig av slike faktorer falt dødeligheten blant pasientene med bekreftet coronasmitte fra 25,6 prosent i mars til 7,6 prosent i august.

– Covid-19 er fortsatt en alvorlig sykdom for risikogruppene, men dødelighetsraten bedrer seg over tid, er konklusjonen i rapporten fra NYU Langone Health.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at dødeligheten ved covid-19 påvirkes av mange ulike faktorer.

– Særlig på østkysten i USA var det kritisk på mange sykehus i april, noe som gjør at sjansene for overlevelse reduseres betydelig på intensivavdelinger, sier Nakstad.

Studien fra New York omfatter 5121 innleggelser på tre sykehus. Coronaviruset tok livet av mer enn 10 000 mennesker i millionbyen bare i april.

Dødelighet falt markant

Ulik demografi og hvor syke pasientene var da de kom til sykehuset, forklarer ikke alene hvorfor dødeligheten sank fra måned til måned.

– Selv om vi justerer risikoen for slike faktorer, falt dødeligheten markant gjennom perioden, skriver forskerne i tidsskriftet Journal of Hospital Medicine.

SYK: En pasient blir rullet inn i mottagelsen på Wyckoff Heights-sykehuset i Brooklyn i New York 7. april. Foto: ANGELA WEISS / AFP

De mener at et bedret sykdomsforløp har sammenheng med

Mer erfaring med covid-19-sykdommen

Fallende antall innleggelser

Mer bruk av legemidler mot lungebetennelse

Tiltak som å legge pasienter på magen i stedet for på ryggen

Innleggelse tidligere i sykdomsforløpet

– Og muligens at de var utsatt for mindre mengde virus som følge av mer bruk av munnbind og større sosial avstand, skriver forskerne ved det medisinske senteret.

MOTTAGELSE: Medisinsk personell tar imot coronapasienter på Maimonides-sykehuset i Brooklyn i New York 7. april. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lignende funn er rapportert i en studie som omfatter mer enn 10 000 intensivpasienter med bekreftet coronasmitte i Storbritannia.

Dødeligheten blant de alvorlig syke falt fra 43,5 prosent fra før antall innleggelser på intensiven nådde toppen 1. april til 34,3 prosent etter denne datoen.

Denne rapporten fra forskningssenteret ICNARC i London er ikke fagfellevurdert ennå.

DØD: En død pasient blir flyttet fra Brooklyn Hospital Center i New York 9. april. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Forskere fra Universitetet i Oxford i Storbritannia rapporterte i september at andelen som dør blant dem som blir smittet, har gått ned – selv om antall smittetilfeller har gått opp.

Utviklingen har vært forklart med mer smitte blant unge som ikke har samme risiko for å bli alvorlig syke og dø som de eldre – og at flere tilfeller av mild sykdom oppdages.

Den nye studien fra New York korrigerer for slike faktorer.

– Ikke like overveldet

Espen Rostrup Nakstad påpeker at helsetjenesten ikke lenger er like overveldet av nye pasienter som i vinter og vår. Dessuten er behandlingsrutinene forbedret.

– Mange er blitt lagt inn tidligere i sykdomsforløpet og har fått støttebehandling som oksygen på et tidligere tidspunkt. Dermed bedres sjansene for et mindre alvorlig forløp.

HELSETOPP: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller

– Tippet mange riktig vei

Nakstad legger til at bruk av betennelsesdempende deksametason og noen andre behandlingsprinsipper har tippet mange kritisk syke pasienter riktig vei.

– Alle disse forholdene bidrar til bedret overlevelse, sier assisterende helsedirektør Nakstad.

Han mener også at smitteverntiltakene spiller inn i stor grad.

– Det er holdepunkter for å anta at bedre beskyttelse gjør at man eksponeres for færre viruspartikler som nærkontakt og dermed kanskje utvikler mindre alvorlig sykdom.

Nakstad opplyser at dødeligheten ved covid-19 i USA fortsatt er høyere enn i mange andre land.

Han har tidligere anslått at dødeligheten for alle coronasmittede sannsynligvis ligger nærmere enn en halv prosent enn en prosent.

– Dødeligheten ved covid-19 påvirkes ikke minst av hvor mange som testes og dermed danner grunnlaget for regnestykket. I dag testes det mange ganger flere personer med luftveissymptomer enn før sommeren i de fleste land, sier Espen Rostrup Nakstad.

Publisert: 29.10.20 kl. 17:46

