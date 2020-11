VG-Peil-Logo Uenighet om eksamen skal avlyses Elevorganisasjonen mener at eksamen for avgangselever på videregående til våren bør avlyses allerede nå . Oslo Unge Høyre mener at det er for tidlig å ta en slik avgjørelse. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 11. november, kl. 18:35 Unsplash Adrian Gran von Hall (18), nestleder i Oslo Unge Høyre, mener at det er for tidlig å avlyse eksamen et halvt år i forveien. Han mener at dette må vurderes når elever, lærere, fagfolk og politikere har muligheten til å se hvor mye av undervisningen som har gått tapt. Privat Leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz (19) mener at man må legge fra seg eksamensklimakset man har i skolen, sånn at lærerne får en reell mulighet til å tilpasse undervisningen både til det nye undervisningsformatet, men også til hver enkelt elev. Ida Pollestad Brunes/ Elevorganisasjonen

Vil ikke avlyse eksamen: − Bør lønne seg å følge med hele året

Eksamen gjør at elevene følger med gjennom hele skoleåret, mener Adrian Gran von Hall, nestleder i Oslo Unge Høyre.

Han mener også at eksamen er den viktigste vurderingsformen for elever.

– Den gjør at det lønner seg å følge med gjennom hele skoleåret, fremfor å bare pugge til hver enkelt underveisvurdering, sier han.

Leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, sier at Oslo Unge Høyre har misforstått konsekvensene av å avlyse eksamen.

– Underveis-vurderinger skal ikke sette en endelig karakter på deg, men skal være en prosess hvor man avdekker hva man som elev må lære mer om og jobbe med, sier hun.

Hun mener at eksamen legger føringen for undervisningen elevene får, fordi lærerne må sørge for å forberede elevene på eksamensformatet.

– Dette fjerner en stor del av lærerne sin fleksibilitet, som vi trenger denne perioden mer enn noensinne, hvor vi ser økt bruk av nye alternative læringsmetoder, sier Schultz.

Ble avlyst i år

I vår ble alle eksamenene på videregående skole avlyst på grunn av coronapandemien.

Hovedgrunnen til at regjeringen avlyste eksamen var for å legge til rette for at privatisteksamen kunne gjennomføres.

Videregåendeelevene, det såkalte «coronakullet», fikk rekordhøyt snitt fordi de slapp å ha eksamen.

– Normalt får mange av elevene noe dårligere karakterer på skriftlig eksamen enn i standpunkt. Avlyst eksamen er derfor noe av forklaringen på bedre snitt, men ikke hele, skrev Kunnskapsdepartementet i sin forklaring på dette.

Leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz vil avlyse eksamen på videregående. Foto: Ida Pollestad Brunes/ Elevorganiasjonen

Imot dagens eksamensordning

Hall mener at Elevorganisasjonen bruker coronapandemien som unnskyldning for å fjerne dagens eksamensordning.

Kristin Schultz svarer at de ikke legger skjul på at Elevorganisasjonen er mot eksamen, men at det ikke er grunnen til at de vil avlyse eksamen dette skoleåret.

– Vi har en uforutsigbart skoleår i vente, og da er det viktig at vi legger til rette for at dette ikke går på bekostning av elevenes læringsutbytte, sier Schultz.

Mener man må prioritere skoleflinke elever

Andrine Emilie Eek (18) er elev ved Akademiet VGS Ypsilon i Drammen. VG har tidligere snakket med henne om at hun er redd for å dra på skolen for å ta med coronasmitte hjem til sin bestefar. Hun tør ikke ha hjemmeundervisning, fordi hun er redd for å gå glipp av viktig fagstoff til eksamen. Hadde eksamen blitt avlyst, kunne hun hatt hjemmeundervisning med god samvittighet, forteller hun.

Andrine Emilie Eek er redd for å dra på skolen på grunn av smittefare. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Eek mener at man må prioritere de flinke elevene.

Herman Brevik Helling (18), medlem i Oslo Unge Høyre, mener at lekser og eksamen er viktig for de elevene som ikke er motiverte. Han mener at de flinke elevene klarer seg selv.

Herman Brevik Helling, medlem i Oslo Unge Høyre, mener at eksamen er viktig for å holde motivasjonen oppe. Foto: Privat

– De som derimot trenger at noen sjekker leksene og trenger at man motiveres til å jobbe gjennom hele skoleåret, det er de som ikke hadde tenkt til å gjøre det. Derfor er det utrolig viktig at skolen fortsetter å stille krav til oss elever, sier han.

Eek sier at selv om eksamen avlyses vil alle elever fortsatt måtte jobbe mot en stanpunktskarakter. Hun syns det er viktigere å tenke på dem som er redde for å dra på skolen på grunn av smitte, enn de som kanskje kommer til å jobbe mindre på grunn av avlyst eksamen.