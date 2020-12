HAR FØLT SEG PRESSET: – Vi vet at hjemmeundervisning går utover de sårbare barna, sier Else Berit Kyte, som er kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker. Foto: Privat

Måtte kjempe for barna: Opplevde press om å stenge skoler

– Mange har fryktet smitte og karantene før jul, og har presset på for at skolene skal stenges, forteller Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker.

Mange foreldre – og lærere – har ønsket tidlig juleferie eller hjemmeskole, for å redusere smitterisiko og kunne feire en tryggere jul med besteforeldre og familie. Kunnskapsminister Guri Melby har tidligere sagt til VG at kommunene avgjør dette selv.

VG har skrevet om at Lillehammer innførte hjemmeskole for de fleste elevene i kommunen de siste dagene før juleferien. Det samme gjorde Sør-Fron kommune allerede 9. desember.

Men dette skjedde uten at det var smittevernhensyn som lå til grunn. Driftshensyn og «utrygghet rundt julefeiringen» er brukt som argumenter.

Nå forteller kommunalsjefen i en annen kommune om press fra mange hold om å stenge skolene.

– Mange har fryktet smitte og karantene før jul, og har presset på for at skolene skal stenges eller i det minste gjennomføre hjemmeskole. Det er foreldre og andre enkeltpersoner som har henvendt seg, sier Else Berit Kyte, som er kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker.

Hun er glad for at de ikke måtte gå til det skritt å stenge skolene.

– Hensynet til barna må veie tyngst. Vi vet at hjemmeundervisning går utover de sårbare barna, så vi har gjort hva vi kan for å hindre mer av det.

Øvre Eiker var heldige med å ha lite smitte i starten av pandemien.

– Dermed hadde vi tid til å summe oss og ressurser til å foreta en kartlegging av hvilke familier som ville trenge ekstra hjelp. Så da skolene ble stengt ned, satte vi inn ekstra tiltak mot disse, og de har blitt fulgt opp gjennom hele perioden, forteller Kyte.

ØVRE EIKER: Kommunen har hatt 180 smittetilfeller blant sine 20 000 innbyggere. Her fra Vestfossen. Foto: Terje Bendiksby

Det dreier seg blant annet om barn med funksjonsnedsettelse.

– Dette er familier som allerede har store utfordringer. Vi har jobbet for at de skal få dagene til å gå opp, også under pandemien, og klarte å gi dem et tilbud om å være fysisk på skolen sammen med personell, sier kommunalsjefen.

Hun ser også at hjemmeskole går ut over de elevene som er mest skolelei eller viser tegn på skolevegring, og er kandidater til å droppe ut av skolen allerede på ungdomsskolen.

– Når de ikke kommer seg ut av døren og i vanlig aktivitet, blir situasjonen forverret. Det skal ikke så mye til før en kommer skjevt ut, sier hun.

Øvre Eiker har til sammen hatt 180 smittetilfeller og har blant annet gjennomført massetesting ved flere skoler når det har blitt avdekket smitte blant elever eller ansatte.

Har stått imot

– Når antallet i karantene har økt og julen nærmet seg, merket vi presset på å begynne med hjemmeskole igjen, men så lenge vi ikke har hatt utbrudd på en skole, er det viktig å holde hjulene i gang. Jeg vil berømme de ansatte og politikerne for at de har stått imot presset, sier Kyte.

De hadde en liten nedgang i antall henvendelser til barnevernet under nedstengingen, som også andre kommuner har rapportert om.

– Det har tatt seg opp igjen etterpå, og vi havner nok på det samme snittet som for et normalår, sier kommunalsjefen.

IKKE OVERRASKET: Øystein Sivertsens Sørvig er politisk rådgiver i SOS barnebyer. Foto: Privat

– Ekstra vanskelig på små steder

– Det hadde ikke overrasket oss om også flere kommuner har følt på et slikt press om å innføre hjemmeskole. Og ekstra vanskelig kan det kanskje være på små steder, der de ekstra ressursene er færre, sier Øystein Sivertsens Sørvig, som er politisk rådgiver i SOS barnebyer.

– Men barna kan ikke nektes den grunnleggende rettigheten det er å få gå på skole. Spesielt for barn i utsatte situasjoner er dette ekstremt viktig. Det er ikke tvil om at åpne skoler er til det beste for barna og tar noe av trykket fra barnevernet, så det er urovekkende å tenke på hva som skjer når de stenges, sier Sørvig, som er tydelig på at skoler bør være det siste som stenges.

– Dette synes jeg både barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og undervisningsminister Guri Melby bør ta tydelig parti med barna og ikke la dette være opp til den enkelte kommune. Steng heller barer og kjøpesentre før skolene!

Fylkesmannen i Innlandet: – Eneste måten å håndtere det på

Fylkesmannen i Innlandet var i dialog med både Lillehammer og Sør-Fron i forbindelse med innføring av hjemmeskole før jul. Etter å ha gått grundig inn i det, ble konklusjonen at det var den eneste måten å håndtere det på, sier avdelingsdirektør for utdanning Aasa Gjestvang hos Fylkesmannen.

– Det aller viktigste her er at de minste barna har fått et tilbud. Det var ingen annen praktisk måte å løse det på, sier Gjestvang.

– Kunne man ikke latt faglærerne undervise digitalt hjemmefra, mens elevene fulgte med fra skolen?

–Det har vært så mange i karantene eller som har vært syke at fysisk oppmøte ikke har vært mulig.

– Har det vært så omfattende at det var nødvendig å innføre tiltaket i hele kommunen, og ikke bare på enkeltskoler?

– Det har vært i et så stort omfang at det har gjeldt mange ansatte på alle skoler, sier Gjestvang.

INGEN ANNEN LØSNING: Avdelingsdirektør for utdanning Aasa Gjestvang hos Fylkesmannen i Innlandet forteller at det ikke var praktisk mulig å holde skolene åpne. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Stian Lysberg Solum

Vil belyse regelverk på nyåret

Gjestvang understreker at det var det å sikre tilstrekkelig opplæring som var utfordringen, ikke faren for smitte. Derfor ble også stengingen begrunnet i opplæringsloven, og ikke smittevernloven.

– Kjenner du til i hvilken grad det er greit å stenge skoler med begrunnelse i opplæringsloven?

– Jeg tenker at vi nok vil gå inn i dette og belyse det på nyåret. Vi må se på hjemmelsgrunnlaget, for dette er i hvert fall for Innlandets del første gang vi har kommet i en situasjon der det rett og slett ikke har vært mulig å holde åpent uten at det er på grunn av smittefare, sier hun.

På nyåret skal også regjeringen vurdere et forslag som har vært på høring om å gjøre det enda mer fleksibelt å innføre hjemmeskole uten at det er av smittevernhensyn, men eksempelvis på grunn av fravær hos ansatte.