FLYTTER UT: Tanums leiekontrakt utløper nyttårsaften. Det er Norli som flytter inn i lokalene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tanum på Karl Johan stenger dørene etter 140 år

Den tradisjonsrike bokhandelen Tanum i Paleet på Karl Johan i Oslo stenger dørene ved utgangen av året.

Nå nettopp

– Det er veldig leit. Leiekontrakten går ut 31.12. Vi har lenge forhandlet med gårdeier KLP om en ny, bærekraftig kontrakt, men vi kom ikke til enighet da KLP ville ikke møte oss i sluttfasen, sier Tanum direktør Karin Mundal til VG.

Flaggskipet på Karl Johan eies av Cappelen Damm som tidligere har solgt andre Tanum bokhandler til Norli.

Mundal forteller at bokhandelen har vært hardt rammet av pandemien siden hjemmekontor også betyr færre som handler i de fysiske butikkene i hovedstaden.

MAMMUTSALG: Bokelskere har i alle år flokket til butikken i Paleet, blant annet for å få med seg det tradisjonsrike Mammutsalget. Foto: Berit Roald / Scanpix

– Vurderer dere å flytte bokhandelen til andre lokaler?

– Nå må vi bare få summet oss. Vi har ikke noen planer eller noe i kikkerten nå, sier Mundal som opplyser at de ansatte fikk vite nyheten i dag, mandag.

– Redusert prisen med millioner

KLP mener derimot at de hadde strukket seg langt.

– Vi synes jo dette er kjempetrist. Dette er et ekteskap som har vart lenge, og betyr mye for oss. Derfor var vi villige til å strekke oss langt for å beholde Tanum som leietager, sier Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP, til VG.

FLAGGSKIP: Bedre beliggenhet enn her i Oslos paradegate skal man lete lenge etter. Foto: Kristian Helgesen

– Vi hadde redusert prisen med flere millioner over flere år, og også gitt rabatt med hensyn til tilbakestilling av lokalene når de nå ønsket å leie mindre lokaler, sier Bjaanæs.

Ifølge Bjaanæs hadde de kommet så langt at det var laget en kontrakt som bare ventet på signering.

– Men så krevde Tanum ytterligere rabatt. Det betød en stor økonomisk konsekvens for oss, og vi kunne ikke strekke oss lenger. Dette er Tanums valg slik vi føler det, sier informasjonsdirektøren.

Norli flytter inn

Men det kommer til å bli mulig å kjøpe bøker Paleet også i fremtiden.

– Vi føler at det blir en myk overgang siden det er Norli som flytter inn i lokalene når Tanum flytter ut, sier Bjaanæs.

Publisert: 07.12.20 kl. 23:34

Mer om Bokhandel Tanum Paleet Norli