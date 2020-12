DIGITAL DIALOG: Arina Aamir er styremedlem i Aker Unge Høyre og Sentralt Ungdomsråd. Her snakker hun med Lena Marie Andreassen, som forrige uke meldte seg ut av SIAN. Foto: Fredrik Solstad

Utmeldt SIAN-medlem inspirert av 15-åring: − Overrasket over at vi er så enige

Arina Aamir (15) ble drapstruet etter å ha kritisert organisasjonen som Lena Marie Andreassen nylig var en del av. Mandag møttes de skjerm til skjerm.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er så glad for at jeg kan si det nå, lyder det fra den andre enden av Teams-samtalen.

Lena Marie Andreassen er klar på hva hun mener om Koran-brenningen til organisasjonen hun inntil forrige uke var styremedlem i:

– Jeg synes rett og slett det er forkastelig.

15-åringen hun snakker til fikk kjenne det på kroppen da hun sto opp mot Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). Unge Høyre-politikeren Arina Aamir ble drapstruet og hetset i sosiale medier etter to kronikker og en TV-debatt med SIAN-leder Lars Thorsen.

Nå sitter hun i en brun skinnsofa med iPaden foran seg og smiler til kvinnen som har demonstrert mot islam siden før Aamir ble født.

– Det er viktig at vi klarer å ha en dialog og respektere hverandre selv om vi er uenige. Religionskritikk er for meg helt greit, men man må diskutere hvor grensen går. Målet til SIAN er å provosere folk til å utføre handlinger de vil angre på, sier 15-åringen.

TOK INITIATIV TIL DIALOG: Etter at hun meldte seg ut av SIAN tok Lena Marie Andreassen (t.h) kontakt med Arina Aamir på Twitter. «Vil si at du er en tøff og vakker jente», skrev hun blant annet til 15-åringen. Foto: Skjermdump/privat

– Har tatt grundig feil

Andreassen ble opprørt over alt hatet som haglet mot Aamir. Det ga hun også uttrykk for internt i organisasjonen, forteller hun.

– Du er jo norsk, men det vil de ikke høre snakk om, sier Andreassen til Aamir.

Nå tar hun et oppgjør med strategien til sine eks-medaktivister:

– Jeg sa allerede den gangen jeg startet opp at vi må ha dialog med muslimske ledere og moskeene. Det falt aldri i god jord.

Andreassen ble slått ned da SIAN under en demonstrasjon i Kristiansand i november 2019 brant koranen foran flere hundre motdemonstranter.

Det ble starten på prosessen om å gå ut. En lang prosess, understreker hun.

– Når man står midt oppi det er det egentlig veldig vanskelig. Jeg har følt at jeg aldri har vært bra nok, og man blir tatt godt imot i en sånn organisasjon. Men noen ganger må man innrømme overfor seg selv at man har tatt grundig feil.

VAR SPENT: Arina Aamir var veldig spent før samtalen med Andreassen. Foto: Fredrik Solstad

– Vet jeg har gjort mye dumt

– Du har tidligere kommet med lignende uttalelser, men fortsatt å være en del av denne typen miljøer. Hvorfor skal folk tro på deg denne gangen?

– Jeg vet at jeg har gjort mye dumt og at det er vanskelig for folk å se for seg at jeg ikke kommer tilbake, men det gjør jeg ikke. Jeg har sett for mye og jeg har virkelig lært, selv om jeg burde ha gått ut for lenge siden.

– Hvordan har reaksjonene vært etter at du meldte deg ut?

– Det vil du ikke vite. Det har vært en hets som har vært så grov at politiets nettpatrulje har vært involvert. Men jeg spør meg selv: Hva er de så redde for? Er det noe de er redde for at jeg skal si?

– Jeg lever med voldsalarm, som jeg snart håper jeg kan levere inn.

STILTE SPØRSMÅL: Arina Aamir stilte flere spørsmål til Lena Marie Andreassen under samtalen, blant annet om hvorfor hun valgte å melde seg inn i SIAN. Foto: Fredrik Solstad

– Veldig enig med deg

Aamir ble kontaktet av Andreassen på Twitter kort tid etter utmeldingen. De ble enige om å møtes digitalt, for å vise at det er mulig å bygge bro selv om man står på motsatt side av debatten.

15-åringen snakker engasjert, på inn- og utpust, om hvorfor det er viktig å skille mellom religion og kultur.

– Det finnes ulike kulturer i Norge hvor det er vanlig å drive med negativ sosial kontroll, tvangsgifte sine barn og utsette sine døtre for tvang. Det er en ukultur som må løses gjennom bedre integrering, sier hun.

«MYE Å BIDRA MED»: Lena Marie Andreassen sier at hun er imponert over 15 år gamle Arina Aamir. – Hun er veldig smart og har mye å bidra med, sier Andreassen. Foto: Fredrik Solstad

– Jeg er veldig enig med deg. Dette med negativ sosial kontroll er en ukultur, og det finnes selvfølgelig også i små sekter i Norge, sier Andreassen.

– Når dere snakker sammen fremstår det som dere er enige om ganske mye. Er du overrasket?

– Jeg er egentlig veldig overrasket over at vi er så enige som vi er. Men du kan ikke nevne for noen i SIAN at dette handler om kultur, da vil de svare at det handler om islam.

Også Aamir er overrasket, og mener det viser hvor viktig det er å gå i dialog med meningsmotstandere:

– Siden hun sier at hun er kritisk til islam hadde jeg sett for meg at hun mente denne ukulturen var en del av religionen. Jeg er glad for at hun visste forskjellen. Man er faktisk ikke så uenige som man skulle tro.

SIAN-lederen avviser kritikken

SIAN-leder Lars Thorsen avviser at målet til organisasjonen er å provosere. Han mener det «høres ut som om Aamir erkjenner at muslimer er tilbøyelige til å oppføre seg unorsk, i møte med det de oppfatter som et angrep på sin religion».

– Koran-brenning som politisk virkemiddel har flere helt konkrete begrunnelser, som kommer an på konteksten – for eksempel som protest mot politikere som nekter å ivareta landets interesser. Men det har en egenverdi å vise for allmennheten at det finnes mange tusen som er uegnet til å bo her fordi de ikke er i stand til å oppføre seg demokratisk.

DEMONSTRERTE: SIAN-leder Lars Thorsen, her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i juli. Foto: Terje Bringedal

På anklagene til Andreassen om at hun har blitt hetset grovt etter utmeldingen, svarer SIAN-lederen:

– Hets er et begrep som innbefatter en grad av usannhet, og vi har ikke sagt noe om henne som ikke er basert i fakta. Vi har konfrontert henne med de karakteristikkene hun har rettet mot oss. Det oppleves jo sikkert belastende, men det er faktabasert.