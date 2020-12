ESKORTE: Her ankommer vaksinebilen Ullevål med politieskorte. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vaksinen ankommet Ullevål: − En dag vi har ventet på lenge

Vaksinedosene ble i dag overlevert til Ullevål sykehus: - Jeg hadde ikke trodd at det skulle være mulig å ha en vaksine klar så fort, sier Camilla Stoltenberg.

Vaksinebilen krysset grensen like før klokken 07.00 ved Svinesund, eskortert av en annen bil. Bilen ble tatt med inn i en garasje hos grensetollen, før den fikk kjøre videre mot Oslo.

Like etter klokken 09 ankom bilen Ullevål sykehus eskortert av en politibil.

Lastebilen inneholder 9750 doser, som skal fordeles til syv kommuner i Østlandsområdet i romjulen. Det første stikket settes søndag.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier til VG at det er en stor dag.

– Det er en spennende dag og en milepæl i pandemihåndteringen i Norge. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være mulig å ha vaksine klar så fort, sier Stoltenberg til VG.

Daglig leder i vaksineprodusenten Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen, bekrefter at det har vært høy sikkerhet knyttet til transporten av vaksinen.

Vaksinebilen har hatt kortesje med følgebiler helt siden den reiste fra Belgia, og politieskorte de siste milene inn til Oslo.

– I den situasjonen vi er i nå, hvor det ikke er nok vaksiner til alle, er man bekymret for at noen kan gjøre noe for å få tak i de her vaksinene før de egentlig skal få tak i dem. Så det er veldig stort fokus på sikkerhet, forklarer Rønningen.

FHI: Håper å vaksinere alle i 2021

FHI planlegger nå å begynne å vaksinere 5000 sykehjemsbeboere i Oslo og områdene rundt. Allerede den 27. desember starter angivelig flere av kommunene med vaksineringen.

– Når tror du den øvrige befolkningen kan begynne å få første vaksine?

– Det er vanskelig å si nå. Vi er opptatt av å få vaksine til de eldre og risikogruppen. Vi håper at den øvrige befolkningen får vaksine i løpet av 2021, men vi kan ikke si noe sikkert. Alle krefter vil ønske at den kommer raskt, svarer Stoltenberg.

Tore Prestegard, administrerende direktør i Sykehusapotekene som skal lagre vaksinen, forteller om vaksinenes reise videre i Norge.

Pfizer leverer selv vaksinedosene til fryselagre forskjellige steder i landet i spesiallagde bokser. Det er fordi de må holde en temperatur på minus 70 grader.

– Vi tar dem i mot og holder dem på den temperaturen. Så blir dette distribuert til hver enkelt kommune, sykehjem eller sykehus i kjøletemperatur.

ESKORTERES INN: Her har vaksinen nettopp passert grensen til Norge ved Svinesund. Varebilen med vaksinene ble eskortert over grensen og inn i tollen av politiet. Foto: Gisle Oddstad

Stoltenberg: - Vi anbefaler vaksinen

FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til vaksinen. Likevel finnes det flere som er skeptiske til den nye vaksinen, som er utviklet på rekordtid.

– Hva vil du si til de som er usikker på om de skal ta vaksinen?

– Still spørsmål og be om svar dersom du er usikker. Bruk nettsidene fra FHI og Statenes legemiddelverk, og gjør deg opp en egen mening. Vi anbefaler vaksinen fordi den så langt ikke har vist noen alvorlige bivirkninger, sier Stoltenberg.

Så langt har bare mindre alvorlige bivirkninger blitt avdekket hos de som har fått vaksinen.

– Mange vil kjenne litt ømhet, de vil kjenne seg litt dårlige, men det går over og er ikke farlig. Den eneste alvorlige bivirkningen som så langt er observert er at noen har fått alvorlige allergiske reaksjoner, forklarer Stoltenberg videre.

– Et steg nærmere å vinne mot coronaviruset

Daglig leder Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen, sier det er en stor dag for alle involverte.

– Det er en veldig stor dag for oss alle. Vi er veldig stolte på vegne av den forskingsbaserte legemiddelindustrien og vitenskapen, som har bidratt til at vi nå har en vaksine og er ett steg nærmere å vinne mot coronaviruset og etter hvert ta hverdagen vår tilbake.

– Hvordan var det å se bilen ankomme?

– Det var stort, bittelitt rørende. Dette er en dag vi har ventet på lenge i Pfizer, helt siden vi begynte å forske på en vaksine i mars. Nå har vi kommet dit at den kan bli gjort tilgjengelig for nordmenn, svarer Lønning Andresen.

– Hva har dere gjort for å ha vaksinen klar så fort som mulig?

– Det er flere ting vi har gjort for å få frem vaksinen tidligere enn normalt. Vi har satt inn veldig mange ressurser fra mars av. Og så har vi gjort utviklingen på en litt annen måte enn tidligere. Vi har gjort ting parallelt i stedet for etter hverandre. Vi har begynt å planlegge produksjon tidlig.

– Og så har det vært et veldig godt samarbeid med BioNTech og myndigheter, som gjør at vi kan står her i dag og ta imot vaksiner.

Snart leverer 40 000 doser ukentlig

Norge vil ukentlig få ca. 40.000 doser. Den første vanlige leveransen kommer tredje juledag, og er ifølge FHI på 35.000 doser.

Totalt har kommunene nå fått beskjed om at halvparten - i overkant av 17.000 doser - kan sendes til dem i uke én.

Prestegard forklarer hvordan vaksinene nå skal fordeles og pakkes om, før de sendes videre til kommunen:

– De kommer på brett med rundt 1000 doser, som tilsvarer 190 glass. Så får vi en bestillingsliste fra FHI basert på prioriteringer og kriterier, og så sender vi da ut etter det FHI bestemmer, forklarer Prestegard.