NY MUTASJON: Den nye virusvarianten i Storbritannia har allerede blitt påvist mange andre steder i verden.

Britisk coronamutasjon påvist i Norge

Folkehelseinstituttet opplyser om at to personer som reiste fra Storbritannia til Norge i desember har fått påvist den britiske coronavarianten.

– Begge er testet etter at de utviklet symptomer og skal deretter etter gjeldende rutiner være isolert, skriver FHI i en pressemelding søndag ettermiddag.

For to uker siden førte oppdagelsen av en ny virusvariant i Storbritannia til at hovedstaden London måtte stenge ned.

Laboratorieprøver skal ha tydet på den nye mutasjonen i Storbritannia gjør coronaviruset 56 prosent mer smittsomt. Tidligere har det også blitt anslått at varianten øker smittsomheten med opp mot 70 prosent.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Den engelske virusvarianten ser likevel ikke ut til å gi større risiko for alvorlig sykdom. Noen få tilfeller av varianten er også påvist i andre europeiske land.

– Det er foreløpig bare i deler av England man vurderer at varianten kan ha bidratt til rask vekst i epidemien. Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette. I Danmark har viruset vært til stede i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen, sier Vold.