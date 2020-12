Foto: Stella Bugge

Trondheim vurderer strengere tiltak

Smittesporerne har avdekket at det i enkelte miljøer er utstrakt festing – og at det er planer om dette også i julen.

Derfor har formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte på tirsdag.

– De må vedta en forskrift for å få strammet inn hvis ikke en anmodning er nok. Hvis det ikke bedrer seg kommer vi til å innføre strengere restriksjoner i romjulen, sier helse- og omsorgsdirektør Helge Garåsen til VG.

Han forteller at de gjennom smittesporingen har avdekket miljøer som planlegger omfattende sosial kontakt i julen og at folk ikke møter opp til testing.

– Indikasjoner på fester

Trondheim registrerte tirsdag 44 tilfeller, som var nok en rekord på kort tid i antall smittetilfeller registrert på en enkelt dag.

– Vi har også indikasjoner på at fester med mange mennesker har blitt gjennomført i den siste tiden, og som kan ha skapt større smitteutbrudd, sier Garåsen i pressemeldingen kommunen sendte ut onsdag.

Her heter det at smittesporingen har avdekket urovekkende forhold og at for mange bryr seg for lite om smittevern.

– Hva slags miljøer er det som driver med festing?

– Det virker som det er et sammensatt miljø i aldersgruppen 20 til 50 år som møtes for å ha det hyggelig og ha fest, sier Garåsen.

Hvor mange det er snakk om, vet kommunen ikke.

– Alminnelig smittesporing

– Vi holder på å nøste, og det tar nok litt tid. Vi ringer opp og snakker med folk. Det er helt alminnelig smittesporing vi driver med, sier omsorgsdirektøren.

I pressemeldingen heter det at undersøkelser rundt personer som har testet positivt gir kommunen grunn til å tro at det til tross for strenge regler er mange som oppfører seg som om det ikke pågikk en pandemi.

Garåsen sier de har grunn til å tro at oppførselen skal fortsette i romjulen.

– Noen har også vært utenlands uten å gå karantene når de kommer tilbake. Det hevdes at de blant annet har vært på Ibiza, sier han til VG.

Kommunen har ennå ikke vært i kontakt med politiet med tanke på strengere håndheving.