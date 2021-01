SMITTET: Nå deler han raust av sine erfaringer med sykdommen. Foto: Karin Beate Nøsterud

Lege Wasim Zahid coronasmittet: − Føler jeg snubler på oppløpssiden

Nå deler han sine erfaringer med sykdommen på YouTube og håper det fører til mer åpenhet.

Den kjente legen Wasim Zahid er coronasmittet. Det melder han selv på Twitter og bekrefter overfor VG.

Zahid forteller at han antar han har blitt smittet på jobb, der han jobber med coronapasienter. Han har så langt hatt milde symptomer og beskriver forløpet som en mild forkjølelse.

Legen har delt sine erfaringer med å være smittet i en video på sin egen YouTube-kanal, slik at andre kan lære om både symptomer og sykdommen.

– Irriterende

Zahid understreker at åpenhet er svært viktig for ham, og håper åpenhet kan motvirke noe av tabuet han mener finnes rundt det å bli smittet av Corona.

Som helsepersonell skulle han egentlig fått vaksinen 22. januar.

– Det er irriterende. Nå har jeg jobbet med coronapasienter i ett år og holdt meg frisk. Jeg føler at jeg snubler på oppløpssiden, sier han til VG og legger til:

– En bonus med det hele kan være at jeg kommer ut på den andre siden som immun.

Smitteutbrudd ved sykehuset

Zahid jobber ved Drammen sykehus, som er rammet av et stort smitteutbrudd. I alt er 50 personer smittet i utbruddet – 27 ansatte og 23 pasienter, melder Vestre Viken.

– Etter at over 500 ansatte på Drammen sykehus er testet, er kun to nye ansatte registrert smittet siste døgn. Smitten er i ferd med å flate ut, skriver helseforetaket.

113 ansatte ved Drammen sykehus er i karantene.

Vaksinerer sykehusansatte

Sykehusene i Vestre Viken startet vaksinering av sine ansatte onsdag.

– I løpet av uke 2 og 3 skal cirka 1.200 ansatte få koronavaksinen. Det utgjør cirka 12 prosent av arbeidsstyrken i helseforetaket., skriver Vestre Viken.

