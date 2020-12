KAOS: Mannskaper jobber inne blant de sammenraste husene i skredområdet torsdag ettermiddag. Bildet ble tatt på fire kilometers avstand. Foto: VG-tipser

Her jobber redningsmannskapene inne i skredområdet

Operasjonen som pågikk torsdag ettermiddag er avsluttet, men nødetatene fortsetter å fly over området med helikopter og droner.

Publisert: Nå nettopp

Fortsatt er ti mennesker savnet - kvinner, menn og barn som hadde tilhold i de 31 boenhetene i Gjerdrum da skredet gikk.

Politiet opplyser torsdag ettermiddag at de fortsatt leter etter overlevende. Bilder fra stedet viser redningsmannskaper som går mellom sammenraste hus inne i skredområdet. De gjennomførte søk i ruinene av to hus som var delvis intakte. Ingen personer som er registrert på disse adressene er meldt savnet.

– Det har ikke medført at vi har funnet noen personer, men det har gitt oss noen svar som var nødvendig for å få kartlagt ordentlig og for å få skaffet oss ordentlig oversikt, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Så langt er ingen funnet omkommet.

– Vi fortsetter redningsoperasjonen med full styrke og vi søker fortsatt etter overlevende, fortsetter Pettersen.

Nå fortsetter nødetatene med å fly over området med helikopter og droner som er lånt ut av Forsvaret. Disse opererer også når det ikke lenger er dagslys.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider kontinuerlig sammen med nødetatene for å kartlegge situasjonen.

– Vi har hatt fullt fokus på to ting. Vi bistår politiet og nødetater med faglige vurderinger. Vi har hatt personell oppe i helikoptrene for å overvåke situasjonen mens redningsarbeidet pågår. De andre er grunnundersøkelser for å se om vi kan begynne å avgrense området noe, sier regionsjef Toril Hofshagen.

Skredet er fortsatt ustabilt og torsdag raste nok et hus utfor kanten.

– Skredet er fortsatt ustabil. Det har gått nye avskallinger gjennom dagen. Dette er fortsatt en uavklart skredsituasjon som overvåkes grundig, sier Hofshagen.