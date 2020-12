NORGES MANN: Det er Richard Bergström som forhandler dosene for oss. Foto: Pontus Orre

Norges vaksineavtale er oppjustert: Får 1,2 millioner flere Pfizer-doser

Norge får tilgang til 1,2 millioner flere vaksinedoser fra Pfizer enn først antatt, opplyser Sveriges vaksinekoordinator til VG.

– De ytterligere dosene kommer fra mars og fremover. Nå får Norge rundt 40.000 doser i uken i januar og februar, og etter det kommer det til å bli mer, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG julaften.

EU hadde opprinnelig avtale om å kjøpe 200 millioner doser av Pfizer/BioNTechs vaksine, men avtalen inneholdt også en opsjon om å kjøpe ytterligere 100 millioner doser. Det bestemte EU-kommisjonen seg for at de ville gjøre for en uke siden.

– Den opsjonen har vi brukt nå, og Norge får også automatisk ekstra, sier Bergström.

Dette betyr at Norge til sammen kan få 3,6 millioner doser gjennom avtalen vi har om kjøp av Pfizer-vaksinen, bekrefter han. Fra før har han opplyst at Norge ville få omtrent 2,5 millioner doser av denne vaksinen totalt.

Det er nok til å vaksinere 1,2 millioner nordmenn med bare Pfizers vaksine, som krever to doseringer.

Norge har også flere avtaler om å kjøpe doser av andre vaksiner, forutsatt at de blir godkjent. Med ekstradosene fra Pfizer inkludert, har Norge til sammen sikret seg nok doser av de ulike vaksinene til å vaksinere 4.5 millioner mennesker.

Tror alle på sykehjem vaksineres i januar

Vaksinekjøpene gjøres gjennom et program som er forbeholdt EU-medlemslandene, men alle landene avgir likevel doser til Norge. Det skjer rent praktisk ved at Sverige kjøper inn disse dosene, og så videreselger dem til Norge.

Vaksinene fordeles etter befolkningstall. Det har tidligere blitt opplyst at Norge får én prosent av dosene, men det mer presise tallet nærmere 1,2 prosent, ifølge Bergström.

Fordi EU kjøper inn 100 millioner ekstra doser, får Norge dermed 1,2 millioner ekstra doser. Det kommer i tillegg til 2,4 millioner doser som fra før var satt av til Norge. Totalt blir det dermed 3,6 millioner doser.

– Jeg tror at de eldre som bor i sykehjem, de klarer man å vaksinere i januar. Senere kan de andre i risikogruppene få vaksine. Fra april så kan hele befolkningen begynne å vaksineres i Sverige og Norge, tror Bergström.

Mulighetene for å få ekstra doser stopper heller ikke der: Pfizer-dosene kommer i hetteglass beregnet til fem doser, men det skal gå an å hente ut seks doser hvis man får til å bruke resten av det som er i glassene. Legemiddelverket mener dette er faglig forsvarlig, og FHI vurderer saken nå.

VAKSINEN: Pfizer/BioNTechs vaksine må lagres iskaldt, og holder i fem dager etter at den er tint opp. Foto: JACK GUEZ / AFP

På vei til Norge

De første dosene med vaksine har forlatt fabrikken i Belgia og er på vei til Norge, har Pfizer bekreftet.

I første omgang får Norge 9750 vaksiner, som skal brukes på sykehjem i syv kommuner i Østlandsområdet. 28 desember kommer det en ny forsending med rundt 40.000 doser, som skal fordeles jevnt på landets kommuner.

Forsendelsene med rundt 40.000 doser fortsetter ukentlig.

Sjekk hvor mange vaksiner din kommune får fordelt fra den første pakken i denne saken

