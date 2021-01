TØFFE (TIL) TAK: Helseminister Bent Høie varsler at det ikke er sikkert at det vil komme lettelser i de nasjonale tiltakene. Foto: Helge Mikalsen

Høie: − Det er aktuelt med flere nasjonale tiltak

Helseminister Bent Høie (H) varsler at regjeringen fremover vil legge større vekt på tiltakspakker, enn målrettede tiltak. – Vi kan bli nødt til å beholde tiltak som mange vil oppleve som vanskelige, sier han.

Publisert: Nå nettopp

Det er aldri blitt registrert så mange smittetilfeller i Norge som i den første uken av 2021, viser VGs oversikt.

Hele 166.759 personer testet seg – og minst 4758 av dem fikk positive prøvesvar.

– Forrige uke var bekreftelsen på tendensene vi så i nyttårshelgen. Vi var veldig bekymret for at en mindre andel testet seg og en høyere andel som testet positivt, sier helseminister Bent Høie.

Regjeringen skal holde en pressekonferanse om coronapandemien onsdag klokken 15.00.

Smittetallene økte allerede før jul. Men helsemyndighetene var usikre på om det var en reell smitteøkning, eller om det var et resultat av at flere testet seg.

De var urolige.

3. januar innførte regjeringen en rekke strenge nasjonale tiltak for å bremse smittespredningen fra julen og romjulen.

– Det var nødvendig å innføre de strengeste nasjonale tiltakene siden mars, sier Høie.

Kan bli flere nasjonale tiltak

Det er foreløpig for tidlig å si noe om de nasjonale tiltakene har hatt effekt, men helseministeren er foreløpig glad for at det ikke har vært en økning i nye smittetilfeller siden tiltakene ble innført.

– Hva er planen dersom vi får en økning fremover?

– Vi vil i løpet av denne uken få nye råd og anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, og vurdere tiltaksnivået videre. I løpet av helgen vil regjeringen konkludere på tiltaksnivået etter 19. januar, sier Høie.

– Kan det bli aktuelt med flere nasjonale tiltak?

– Ja, det er aktuelt med flere nasjonale tiltak. Vi er et stykke unna en smittesituasjon der vi kun kan ha lokale tiltak – og det er ikke sikkert vi kommer i den situasjonen igjen før vaksinen har fått ordentlig virkning i befolkningen, ifølge Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, justisminister Monica Mæland, helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse i november. De samme skal holde pressekonferanse onsdag. Foto: Berit Roald

Høie mener at balansen mellom lokale og nasjonale tiltak ikke har vært sterk nok i periodene med det laveste tiltaksnivået.

Regjeringen har nå blant annet innført en nasjonal skjenkestopp og fraråder samtidig besøk i eget hjem.

– Det å forskriftsfeste ikke ha besøk hjemme hører nok hjemme i en situasjon med høy smittespredning, særlig når den er ustabil og med rask økning. Det er et veldig strengt råd. Det er vanskelig å se for seg det tiltaket over tid, sier Høie.

– Kommer vi til å se mer målrettede tiltak mot private hjem fremover?

– Vi lærer mer om smitten. I hele høst har tanken vært målrettede tiltak mot de områdene hvor det er høyere risiko for smitte, som sosiale sammenkomster. Men det er ganske mye vi fortsatt ikke vet. Derfor har det samlede tiltaksnivået mest effekt, sier han.

Høie forteller at regjeringen og helsemyndighetene har sett på hva de kunne gjort annerledes da Norge hadde et lavere smittetrykk i høst.

– I en gunstig smittesituasjon er det enklere å vurdere enkelte tiltak hver for seg og man mister kanskje synet av helhetsvirkningen. Hvis vi har positive smittetall, vil mange, med rette, argumentere for at visse tiltak må lettes på, sier Høie.

Ikke sikkert det blir lettelser

Regjeringen vil fremover legge større vekt på effekten av tiltakspakkene i sin helhet.

– Det betyr at vi kan bli nødt til å beholde tiltak som mange vil oppleve som vanskelige, sier Høie.

Han understreker at prioriteringene er uforandret. Liv og helse, barn og unge og arbeidsplasser skal komme først. Men det kan komme situasjoner der helsemyndighetene blir bedt om å justere sammensetninger av tiltak.

– Er det sannsynlig at dere vil lette i de nasjonale tiltakene fremover?

– Det er igjen summen av tiltakene som er viktig. Det betyr at det ikke er sikkert at det vil komme lettelser, men en annen sammensetning av tiltakene, varsler Høie.

De neste ukene vil det bli helt avgjørende å få ned smittetallene, ifølge helseministeren.

– Det er det aller viktigste. Punkt to er at vi enten klarer å stoppe eller forsinke importen av mutasjonene fra Storbritannia og Sør-Afrika. Vi vet ikke om det er mulig å stoppe, sier han.

Likevel håper Høie at de forsterkede tiltakene rundt innreise i alle fall vil bidra til å forsinke større utbrudd med de mer smittsomme mutasjonene.

Punkt tre på Høies liste er få god nok tilgang på vaksiner til å kunne øke vaksineringen av befolkningen. AstraZeneca, eller Oxford-vaksinen, vil kunne bidra stort til det. 29. januar vil vaksinen kunne bli godkjent for bruk i EU og Norge – og Norge vil dermed kunne få til sammen 1,44 millioner doser i februar og mars, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.