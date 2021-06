KREVER MER ETTER OPPGJØR PÅ POLET: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Sykepleiersjefen etter pol-oppgjør: − Nå skal vi også ha mer

Spekter-leder Anne-Kari Bratten sa i helgen at ingen i det offentlige vil få mer enn 2,82 prosent i årets oppgjør. Mandag stanset ikke Spekter at de ansatte på Vinmonopolet fikk 3,1 prosent.

– Det oppleves som sterkt provoserende for våre medlemmer. Anne-Kari Bratten sa at 2,82 var det høyeste tilbudet som ble gitt i offentlig sektor. Så bekrefter de nå å ha gitt 3,1 prosent til de ansatte ved Vinmonopolet, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Uttalelsene fra Bratten hun viser til, ble gitt til NRK lørdag.

– Dette viser at Bratten har gitt Polet «det som er umulig å gi». Nå skal vi også ha mer, sier Larsen til VG.

Mandag ble innspurten i oppgjøret for de ansatte ved Vinmonopolet avsluttet, etter at oppgjøret for de siste av de tre hovedforeningene ved Polet, ble løst.

– Rammen for de ansatte ved Vinmonopolet ble 3,1 prosent, bekrefter

Halvor Bing Lorentzen, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar ved Vinmonopolet overfor VG.

3,1: Direktør Halvor Bing Lorentzen ved Vinmonopolet forklarer hvorfor de ansatte fikk 3,1 prosent lønnsvekst. Foto: Ellen Johanne Jarli

– Hovedårsaken til det er at vi holdt oss på rammene i fjor, mens andre fikk noe mer. Det er forklaringen for en liten justering til våre ansatte i år, sier Lorentzen.

– Unner polansatte hver krone

Vinmonopolet er som helseforetakene et eget foretak, hvor arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er medforhandler.

– Jeg unner de ansatte i Polet hver krone. Samtidig er det foretak under Helse- og omsorgsdepartementet og motparten er Spekter. Akkurat lik situasjon som for våre medlemmer i helseforetakene med andre ord, sier sykepleiersjefen.

KLARE FORVENTNINGER: Lill Sverresdatter Larsen forventer at Spekter tar sitt ansvar for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet nøkkelpersonell. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Hun antyder at det likevel er en vesentlig forskjell, som slår negativt ut for dem.

– En forskjell er at for våre grupper handler dette om å sikre helseforetakene og pasientene livsnødvendig kompetanse i en situasjon hvor vi blant annet mangler 7 000 sykepleiere.

Hun sier oppgjøret på Polet oppmuntrer dem.

– Vi vet at det er penger i helseforetakene og derfor er det godt å se at Bratten er villig til å strekke seg lengre, sier Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og streikeleder for Unio Spekter ved sykehusene.

Trappes opp torsdag

Larsen mener at pengene er der.

– Dette svekker jo ikke akkurat streikeviljen blant våre medlemmer – og den er stor fra før. Nå ser vi at det er penger og vi forventer at Spekter tar sitt ansvar for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet nøkkelpersonell.

Hun viser også til at Riksrevisjonen har pekt på at mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser.

KAMPKLARE: Lill Sverresdatter Larsen foran streikende sykehusansatte mandag, ved Sykehuset Østfold, Kaldnes. Foto: Tore Bollingmo, Sykepleierforbundet

313 Unio-medlemmer i Spekter-området var i streik fra 4. juni. Fra torsdag 10. juni vil 607 Unio-medlemmer være i streik. 389 av dem er sykepleiere. Andre grupper i streik ved sykehusene er radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter med flere.

Ramme og oppjustering

Rammen for årets oppgjør ble lagt i den såkalte frontfagsmodellen mellom LO og NHO, hvor rammen ble på 2,7 prosent.

Noen grupper har fått litt mer, rundt 2,8 prosent, som var forventet prisvekst i Norge da rammene ble lagt.

– Bare bisto

Nå har SSB justert at forventet prisvekst og lønnsvekst blir noe høyere; 3,1 prosent.

Bratten lar sin kommunikasjonsdirektør direktør, Gunnar Larsen, svare for seg.

Han gir ikke noen løfte.

ARBEIDSGIVER: Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Foto: Line Møller

– Den økonomiske rammen for årets oppgjør i Vinmonopolet ble forhandlet frem lokalt uten Spekters involvering. Ledelsen og fagforeningene (LO, UNIO, YS) var enige om at forhandlingene skulle føres med utgangspunkt bedriftens økonomi, produktivitet og fremtidsutsikter. Spekter bisto i de avsluttende forhandlingene med innretningen for UNIOs medlemmer, men da var det allerede oppnådd lokal enighet om rammen for årets oppgjør, svarer Larsen, som er direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

Han sier at med unntak av helseforetakene, foregår de fleste forhandlingene i Spekter lokalt på bedrift.

– I vår rådgivning til medlemmene i årets oppgjør har vi vært tydelige på viktigheten av at årets lønnsoppgjør gjennomføres innenfor frontfagsrammen, slik den ble tydelig kommunisert av LO og NHO. Det er også vårt inntrykk at de fleste virksomheter i Spekter har forholdt seg lojale til frontfagsrammen.