UBUDEN GJEST: Denne oteren spankulerte inn på biblioteket i Måløy og la seg under skranken lørdag formiddag. Foto: PRIVAT

Oter kom inn på biblioteket: − Han pisset under skranken, men han var en rolig kar

Vågsøy folkebibliotek fikk sjeldent besøk lørdag da en oter spankulerte inn og la seg under skranken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Oteren kom inn dørene som åpner seg automatisk. Ungene her så ham og ga beskjed. Så la han seg under disken her og pisset under skranken der jeg sitter. Frekk type, forteller bibliotekar Birger Blålid på telefon til VG.

Det var lørdag formiddag oteren ruslet inn på biblioteket i Måløy sentrum og la seg til rette mellom hyllene, ifølge politiet i Vest politidistrikt på Twitter.

Tisset under skranken

De ansatte ønsker ikke oteren der, men da oteren ikke ville flytte på seg rykket en lokal patrulje ut for å bistå.

Ifølge politiet var oteren litt hissig, men det er bibliotekar Blålid uenig i.

– Han pisset under skranken, men han var en rolig kar. Han var ikke hissig, understreker han.

– Hvordan fikk dere ham ut?

– Politiet brukte skjoldet sitt og stoler for å få ham ut. Det var to kvinnelige politibetjenter som fikk ham ut.

– Er du vant med otervisitt?

Blålid humrer i telefonen.

– Nei, jeg har jobbet som bibliotekar i 33 år og aldri opplevd sånt før.

FANT SEG TIL RETTE: Her hviler oteren etter å ha tisset under skranken til bibliotekar Birger Blålid. Foto: PRIVAT

Oteren er jaget ut av biblioteket av politiet, skriver Vest politidistrikt i en oppdatering på Twitter klokken 12.17. De melder at ingen skade er skjedd på oter eller folk.

Totalfredet dyr

Ifølge World Wildlife Found var oterbestanden på et historisk lavmål da den ble totalfredet i 1982. Siden den gang har bestanden sakte, men sikkert tatt seg opp igjen.

Nøyaktig hvor mange otere vi har her til lands er uvisst, men den finnes over hele landet. De fleste av arten oppholder seg langs kysten nord i landet.

Oteren kan bli nesten en meter lang og veie opp til 15 kilo. Forventet levealder er omtrent ti år.

Det finnes 13 oterarter i verden.