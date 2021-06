DET SISTE STIKKET: Denne dosen ble tilbudt en eldre person i Drammenhallen allerede i januar, men hvor lang tid vil det egentlig ta før alle voksne i Norge har fått det samme tilbudet? Det har FHI igjen prøvd å regne på. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHI: Tror alle voksne kan få andre dose innen midten av oktober

FHI beregner at dem mellom 18 og 44 år må vente opptil to uker lenger på første dose. Men større er forsinkelsene for andre dose.

Norge får trolig 900.000 færre Pfizer-doser i sommer enn det FHI og regjeringen hadde håpet på. Tiden mellom dose én og to skal samtidig forlenges til tolv uker. Men hva betyr det for når du får vaksine?

FHI har nå publisert et nytt scenario for når ulike aldersgrupper kan forvente å få tilbud om første og andre vaksinedose.

Og det viser:

FHI forventer at alle voksne skal ha fått tilbud om første dose innen uke 31–32. I det forrige scenarioet, anslo de uke 30.

Det nye anslaget for når alle voksne skal ha fått tilbud om andre dose, er uke 40–41. Uke 41 er midten av oktober. I det forrige scenarioet anslo de uke 37.

Nå er vi i uke 24.

Sjekk din aldersgruppe

Her kan du se hva FHI forventer, basert på 12 uker mellom dose uke én og to - og at folk som fikk dose én av Pfizer, kan få dose to av Moderna.

Hvor sikre er disse datoene? Det er usikre anslag. Det FHI lager er et scenario for hva de forventer kan skje. Det er ikke en konkret fasit, for forutsetningene for beregningene deres endrer seg hele tiden. Da de publiserte det første scenario for januar, hadde de for eksempel regnet med doser fra AstraZeneca, men så ble den skrotet fra vaksinasjonsprogrammet. Planen for mai regnet med mange flere doser i Pfizer-doser i sommer enn det de nå mener Norge vil få. Hva slags forutsetninger og antakelser som ligger til grunn for de nye beregningene, finner du her. Vis mer

Rettelse: I den første versjonen av denne saken sto det at det forrige scenarioet til FHI anslo første dose for alle voksne i uke 29 og andre dose i uke 36. Det riktige er uke 30 og 37. Altså er forsinkelsen på andre dose tre til fire uker, ikke fire til fem. Dette ble rettet 12:50, 15. juni 2021.