PRESSET: Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, står denne uken overfor et mistillitsforslag i Oslo bystyre. Foto: Trond Solberg

Mistillit mot MDG-Lan: Denne tidslinjen kan bli avgjørende

Ved minst fem anledninger fikk Lan Marie Berg (MDG) informasjon om økte kostnader i utbyggingen av ny vannforsyning – uten å varsle bystyret. I kveld kan hennes politiske skjebne avgjøres.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På onsdag skal Oslo bystyre stemme over et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Bakgrunnen er at kostnadene til Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Flere av opposisjonspartiene har reagert kraftig på kostnadssprekken – og mener at byråden har brutt informasjonsplikten ved ikke å varsle bystyret tidligere.

Mandag kveld er det gruppemøter i Høyre, Venstre, Rødt, KrF og Senterpartiet – hvor disse partiene skal diskutere om de har tillit til byråden.

Men VG får opplyst fra flere partier at det kan drøye til tirsdag ettermiddag før de konkluderer.

– Det vi skal diskutere er om byråden har gjort det som sto i hennes makt for å hindre at kostnadene eskalerte – og om hun informerte bystyret da overskridelsene var et faktum, sier Høyes gruppeleder Anne Haabeth Rygg til VG.

STARTSKUDDET: 18. februar trykket Lan Marie Berg på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i byggingen av ny vannforsyning. Dagen før fikk hun en markedsanalyse av Vann- og avløpsetaten der prislappen lå an til å bli 3,3 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Informert fem ganger

Et sentralt spørsmål i vurderingen av mistillit er om byråden burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

En gjennomgang VG har gjort av saksdokumentene viser at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

16. august 2020 ble Berg informert av Vann- og avløpsetaten gjennom en kvartalsrapport at prisen for den første delutbyggingen, fjellanlegget ved Huseby, lå over de opprinnelige kostnadsestimatene.

5. november 2020 ble Berg informert av Vann- og avløpsetaten om at pristilbudene fra entreprenørene til denne utbyggingen lå nesten 1 milliard kroner over de opprinnelige estimatene. Samtidig opplyste etaten om at de trodde de kunne kutte kostnader slik at prislappen ville ende 625 millioner kroner over estimatet.

18. desember 2020 ble Berg informert av Vann- og avløpsetaten at bystyrets vedtatte kostnadsramme mest sannsynlig ikke ville holde. Da lå hele prosjektet an til å bli 2,1 milliarder kroner dyrere enn antatt.

3. februar 2021 ble Berg informert av Vann- og avløpsetaten om at prosjektet lå an til å bli 3 milliarder kroner dyrere enn antatt.

17. februar 2021 fikk Berg en kostnadsanalyse av Vann- og avløpsetaten der prislappen lå an til å bli 3,3 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Etaten foreslo at byrådet gikk til bystyret for å be om en økt kostnadsramme.

HVEM RYKER?: Hvis Lan ryker, ryker hele byrådet, mener MDG. Raymond bestemmer, svarer Ap. Foto: Frode Hansen

Drøyde i tre måneder

Istedenfor å varsle bystyret om Vann- og avløpsetatens konklusjoner, valgte Berg å involvere konsulentfirmaet Holte consulting for å kvalitetssikre tallene. Konsulentfirmaets rapport kom 10. mai der de anbefalte en økt kostnadsramme på 5,2 milliarder kroner.

Berg har tidligere uttalt at hun har en plikt til å gi bystyret korrekt informasjon – og at det ville vært flere spørsmål hun ikke kunne ha svart på dersom hun ga bystyret informasjon tidligere.

Senere har hun tatt selvkritikk og innrømt at det kunne ha vært klokt å informere bystyret tidligere gjennom et lukket møte.

Kan true byrådet

Et flertall for mistillit mot Berg kan i ytterste konsekvens true det rødgrønne Oslo-byrådets eksistens. Miljøpartiet de Grønne mener at mistillit mot Berg skal oppfattes som mistillit mot hele byrådet.

Oslo Arbeiderparti har imidlertid rykket ut og sagt at det kun er byrådsleder Raymond Johansen som kan ofre byrådet gjennom et kabinettsspørsmål.

Johansen har tidligere sagt at han har tillit til Berg. Hun informerte byrådslederen om kostnadsøkningen den 16. mars i år.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) opplyser til VG at han ble informert to uker tidligere, i et møte den 1. mars.

Nedenfor kan du se en utvidet tidslinje over vannforsyningsprosjektet og når byråd Lan Marie Berg fikk vite om kostnadsøkningene: