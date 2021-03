«DELETE ME»: I Viaplay-serien «Delete Me» spiller Thea Sofie Loch Næss og Sofia Tjelta Sydness videregåendejentene «Marit» og «Sanna». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

Diskuterte spredning av sexvideoer med statsråden

Skuespillerne i «Delete Me», Sofia Tjelta Sydness (19) og Thea Sofie Loch Næss (24), møtte barne- og familieministeren til en prat om ungdomskulturen på internett.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært en helt overveldende respons på at dette er et veldig viktig tema, forteller skuespiller Sofia Tjelta Sydness om serien «Delete Me», hvor hun spiller rollen som Sanna.

– Det viser helt tydelig at vi er nødt til å omdefinere begreper og hvordan vi snakker om digitale overgrep. Vi må bli bevisst på at det er spredningen som er uretten.

Sammen med medskuespiller, Thea Sofie Loch Næss møtte hun barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i et digitalt møte på mandag.

Ropstad har nylig fått koordineringsansvar for barn og digital trygghet i regjeringen. Over sommeren skal en ny strategi for området ferdigstilles. I den forbindelse ble «Delete Me»-skuespillerne invitert til å dele sine tanker om hva som er viktig for unge når det gjelder utfordringer på nett.

– Det er veldig realistisk

ILLE: Thea Sofie Loch Næss opplever at eldre, og særlig menn, ikke tror på at spredning av private videoer og bilder kan være like ille på ekte, som i serien. Foto: Line Møller

– Responsen har vært veldig ulik mellom eldre og yngre. Eldre, i hovedsak menn, tror ikke på det som skjer i serien, forteller Loch Næss.

– De tenker kanskje at det er for ekstremt, at det ikke er så ille på ekte. Men det er det.

Serien tar blant annet for seg russetid, rus, press og deling av en sexvideo.

– Det er veldig realistisk, presiserer Tjelta Sydness.

Hun kan selv fortelle om hendelser helt ned i ungdomsskolen hvor det ble sendt videoer og bilder av seksuell karakter rundt blant klassekamerater.

– Det var til og med av jenter vi ikke visste hvem var. Det sier jo noe om omfanget av dette.

I det digitale møtet som ble holdt mandag, ønsket Ropstad å høre hva skuespillerne tenker kan gjøres i situasjoner hvor bilder og videoer med seksuelt innhold spres.

– Jeg har tenkt mye på at når slike ting skjer, så må ungdom bli møtt av ikke-dømmende voksne, sier Loch Næss.

– Man må ikke bli møtt med skam, «hvorfor gjorde du det» og «du må aldri la deg bli avbildet». Det er ikke offerets feil.

Skuespillerne er enige om at temaet må snakkes om i skolen, og at lærere bør oppfordre foreldre til å fortsette praten hjemme.

Må bli møtt med forståelse

Loch Næss uttrykker at mange unge kanskje ikke forstår i hvilken grad spredning av videoer og bilder er ulovlig.

– Det er jo ikke bare ulovlig å dele noe på en pornoside. Det er ulovlig å vise frem til andre, det er ulovlig å sende i chatter – og det er ulovlig å ha seksualiserte bilder av unge under 18 år på telefonen sin.

De to skuespillerne er begge opptatt av at de som opplever å få bilder eller videoer av seg selv spredt, må bli møtt med forståelse.

– Det er jeg helt enig i, sier barne- og familieministeren.

SNAKK OM DET: Sofia Tjelta Sydness synes ikke det snakkes nok om temaet i skolen, og mener det bør tas opp lenge før seksualundervisningen i 9. klasse. Foto: Mattis Sandblad

Ropstad tenker selv at TV-serier som «Delete Me» er en god form for folkeopplysning om dette temaet.

– Vi så det også med «Skam», og Nooras tale om at dette er forbudt. Vi trenger disse øyeåpnerne, som viser oss at spredningen har konsekvenser, sier statsråden.

I det digitale møtet oppfordrer skuespillerne til å innlemme temaet mer i skolen, og snakke om det tidlig.

– Vi må snakke om det, og vi må snakke om det lenge før seksualundervisningen i 9. klasse, synes Tjelta Sydness.

Loch Næss trekker fram at man fra man er små lærer at foreldre ikke kan dele bilder av barna sine uten deres samtykke, og at det samme gjelder her.

– Alt handler om samtykke. Samtykke til å ta bilde, og til å eventuelt dele det. Og også samtykke av at personen du deler med faktisk ønsker å motta et slikt bilde.

Omdefinering av begreper

MER FOKUS: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er klar på at uønsket bildedeling må få mer oppmerksomhet. Foto: Terje Bringedal

– Jeg tror også vi må omdefinere begrepene vi bruker. Kripos delte nylig en video hvor de oppfordret til å slutte med ordet «hevnporno», fordi det hverken har noe med hevn eller porno å gjøre. Begrepene vi bruker er med på å skape holdningene våre, sier Tjelta Sydness.

Barne- og familieministeren trekker fram at temaer som nettvett og bildedeling må få enda større plass i skolen, og at det er utviklet en rekke undervisningsveiledere om digital trygghet.

– Skolen er veldig mye mer enn karakterer. Det handler også om livsmestring, og da er denne biten helt sentral. Internett er en integrert del av hverdagen, som vi ikke kan skille fra resten av livet.