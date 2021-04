Slik blir ramadan under coronapandemien Den første dagen i den islamske fastemåneden ramadan er unnagjort. Det betyr at troende muslimer over hele verden skal faste fra soloppgang til solnedgang. I år, akkurat som i fjor, kan coronapandemien by på en annerledes høytid. Xueqi Pang Av Publisert 14. april, kl. 19:07 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Racha Hanine (21) Daglig leder og student

Hva er ramadan? Å praktisere ramadan er sett på som en religiøs plikt for alle muslimer. Man skal ikke spise eller drikke. Det er heller ikke tillatt å røyke, krangle eller ha sex under fasten. Mange muslimer bruker denne tiden til å tenke på de fattige, på sitt bånd med Allah, og utøve selvdisiplin. Neste side (4) Forrige side (2)

Muhammed M. Awan (17) Elev

Slik feirer de corona-ramadan

– Det er noen uvaner jeg ønsker å ta ekstra tak i under ramadan i år, sier Racha Hanine.

Hun forteller at alle gjennomfører ramadan av ulike årsaker, men at mange prøver å bruke måneden til å bli en bedre versjon av seg selv.

I år varer ramadan fra 13. april til 12. mai.

SJEF: Racha Hanine er dessuten daglig leder for sitt eget selskap «Ence». Foto: Privat

– Noe som kan være ekstra motiverende å gjøre i fellesskap.

En av hennes kjernesaker er å være en mest mulig bevisst forbruker. Hun håper at valgene hun tar skal påvirke miljøet og andre mennesker på minst mulig negativ måte.

– Fordelen er jo at det ikke er første ramadan som havner under corona, og jeg tror heldigvis at dette her kommer til å gå helt fint, sier Racha.

Vil savne å gå i moskeen

Muhammed Muhayudin Awan sier at de tidligere fastemånedene har familien ikke alltid rukket å spise sammen på grunn av ulike arbeidstider og skole.

I år er familien i det minste samlet til samme tid og kan åpne fasten sammen.

– De kommer til å bli skikkelig koselig. Vi kommer til å lese sammen og fortelle hverandre historier om Islam. Foreldrene mine kommer til å lære oss nye ting vi ikke visste.

Det Muhammed kommer til å savne mest er å holde kveldsbønn i moskeen. Noe han vanligvis gjør hver kveld under ramadan.

HJEMME: I år holder familien til Muhammed Muhayudin Awan kveldsbønnene hjemme. Foto: Privat

– Siden moskeen er stengt, så får vi ikke muligheten. Det pleier å være veldig koselig. Det blir servert dadler, frukt og drikke. Muslimer møtes og hilser på de vi ikke har sett på lenge. Vi muslimer er veldig imøtekommende, så selv om det er en person vi aldri har møtt før, så hilser vi på dem i moskeen, sier han.

I år, akkurat som i fjor, blir kveldsbønnene holdt hjemme med familien. Det synes Muhammed er helt greit.

– Gjør det ekstra koselig for barna

Senaid Kobilica er leder i Muslimsk Dialognettverk (MDN). Han ber unge muslimer være tålmodige og ta vare på seg selv. Han ønsker å minne om at barn og mindreårige ikke er forpliktet til å faste, med mindre de vil selv.

Kobilica mener at ramadan i år også blir uvanlig.

Vanligvis er moskeene et naturlig samlingssted for alle muslimer under denne høytiden. Men i år holder mange moskeer stengt, spesielt i Oslo og Viken, ifølge lederen for MDN.

MDN: Senaid Kobilica er leder i Muslimsk Dialognettverk Foto: Tore Kristiansen

– Det vil bli vanskelig for alle, men vi er forberedt på å gjøre det beste ut av det. Ramadan er en måned hvor vi jobber med å forbedre oss selv, og det er noe vi kan gjøre hjemmefra også, sier han.

Kobilica forteller at familie er veldig viktig i islam, og håper at alle ivaretar det sosiale i familien.

– Vi oppfordrer familier til å arrangere ramadan hjemme og gjøre ramadan ekstra koselig spesielt for barna.

– Til våre unge muslimer har vi den samme oppfordringen som før. Vær tålmodig og gjør hva som er best for deg, sier lederen.

MARKERING: Arbeidere henger opp pynt i Najaf i Irak. Foto: Alaa Al-marjani/Reuters Foto: ALAA AL-MARJANI / REUTERS

Han er klar over at det er en krevende tid med corona og økt smitte flere steder, samt kommende tentamener og eksamener og også hjemmeskole i noen deler av landet.

– Ramadan betyr ofte lange dager med faste, sier han.

Kobilicas anbefaling er å starte fastingen med noen timer eller dager av gangen, og heller øke etter hvert.

– Det aller viktigste er å ta vare på deg selv og de rundt deg. Det er greit om du ikke klarer alt på en gang. Spør om hjelp når du trenger det. Så langt det er mulig, kom deg ut litt hver dag å få frisk luft. Møt gjerne venner digitalt over internett.

SELFIE: Bosniske muslimer utenfor Gazi Husrev-beg-moskeen i Sarajevo. Foto: FEHIM DEMIR / EPA

Startet ny samtaletjeneste

Nettverket ønsker i år å være med aktive og tilstedeværende i sosiale medier. Han påminner norske muslimer at det finnes en samtaletjeneste hvis noen har behov.

– Det er et lavterskeltilbud hvor alle som trenger noen å snakke med kan ringe inn å få snakke med noen konfidensielt og anonymt.

Samtaletjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom MDN, Diakonhjemmet Omsorg, Islamic Cultural Centre og Mental helse.

Tjenesten er tilgjengelig hver tirsdag og torsdag fra klokken 18-20 på 677 99 100.