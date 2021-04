STENGER: Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Innfører skjenkestopp og flytter russetiden etter smitteutbrudd i tre kommuner

Den første helgen med åpne ølkraner gikk ikke helt som man håpet. Nå er 35 personer bekreftet smittet i forbindelse med utbrudd ved to utesteder i Ålesund.

Av Vilde Elgaaen

Smitteoppblomstring gjør at Ålesund, Sula og Giske forbyr arrangementer og stenger ølkranene fra natt til tirsdag. I tillegg stenges treningssentre, kinoer, bingohaller, aktivitetsparker og lignende.

– Vi har opplevd en oppblomstring og den mest alvorlige situasjonen som vi har hatt hittil i pandemien, sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Kommuneoverlege Olav Mestad forteller at de har avdekket et smitteutbrudd knyttet til utesteder.

– Vi synes vi har hatt god kontroll inntil forrige uke, da vi oppdaget smitte tilknyttet et utested. Det var to uavhengige smittetilfeller, og smittesporing gikk fort raskt fra en restaurant til et utested der flere har vært etter åpning forrige helg, sier Mestad og fortsetter:

– Det var godt vær og mange folk ute. Det viser seg nå i ettertid at det har vært folk med smitte på disse to stedene, og så langt er det minst 35 personer som har blitt smittet på disse stedene den helgen.

Han forteller at de opplevde at de hadde god kontroll på de utbruddene de hadde fram til nå.

– Vi hadde ønsket vi skulle fortsette på nasjonale tiltak og følge gjenåpningsplanen. Det var det vi så for oss, og håpet på. Men så skjedde dette, sier kommuneoverlegen.

Vil flytte russetiden

Kommunedirektør Astrid Eidsvik forteller at de har vært i god dialog med russen, og at russefeiringen flyttes til perioden 15. juni-1. juli, dersom smittesituasjonen ikke tilsier noe annet.

– Ålesund kommune er spesielt bekymret for utbrudd hos ungdom og de unge voksne. Det er viktig at også russen husker at de er omfattet av forskriften, og at samlinger og arrangement heller ikke er tillatt for dem, sier Eidsvik.

Feiringen av nasjonaldagen kan også bli noe dempet.

– Det blir ingen vanlig 17. mai i år, men vi håper vi kommer oss over denne kneiken så vi kan feire på lik linje med resten av landet, sier Mestad.

Strenge tiltak i tre kommuner

Universiteter og utdannelsesopplegg for alle over 20 år må ha digital undervisning, og det innføres også plikt til å bruke munnbind.

I en pressemelding opplyser kommunene Ålesund, Giske og Sula at de er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og vil samkjøre sine tiltak. Sula og Giske kommune vil innføre like tiltak som Ålesund.

Tiltakene vil gjelde fra 26. april til midnatt 9. mai.