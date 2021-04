DØD: 42 år gamle Renate Strand Normann døde på Varaldsøy torsdag. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap. Foto: Privat

Drapssaken på Varaldsøy: Trolig ferdig med åstedsundersøkelsene mandag

Politiet opplyser at etterforskningen av det de mener er drap på Renate Strand Normann (42) på Varaldsøy går etter planen, og at de skal prøve å sluttføre åstedsundersøkelsene mandag.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Renate Strand Normann (42) ble torsdag funnet med hodeskader på en av veiene på øya, ifølge VGs opplysninger. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til 42-åringen sto ikke til å redde.

– Vi skal prøve å sluttføre åstedsundersøkelser mest sannsynlig i dag parallelt med vitneavhør og sluttføring av vitneavhør vi har tatt så langt, og andre tekniske undersøkelser, sier lensmann Sigurd Børve i Kvinnherad til VG.

Politiet har siktet en mann i 40-årene for å ha drept kvinnen. Både Normann og den nå drapssiktede mannen bodde begge på den lille øya, som har omtrent 250 innbyggere. Siktede ble lørdag varetektsfengslet i Bergen i fire uker med brev- og besøksforbud.

Den drapssiktede mannen erkjenner ikke at det skal ha vært noe basketak mellom ham og avdøde, og mener skadene hun har må skyldes et fall.

Lensmannen opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke foreligger ennå, men at de håper å få den snart.

– Kan du si noe mer om det politiet mener er drapsvåpenet?

– Nei, ikke ut over at vi har beslaglagt en gjenstand vi mener er interessant. Gjenstanden må underlegges flere tekniske undersøkelser i laboratoriet for å se om den faktisk har betydning eller ikke, sier Børve.

Han har tidligere opplyst at gjenstanden ble funnet utendørs i nærheten av åstedet. Børve forteller at det vil bli nye avhør av siktede.

– Men tid og sted får vi komme tilbake til.

Normann etterlater seg en voksen sønn.

Siktedes forvarer, Jørgen Riple, sier til VG mandag at han ikke er kjent med at det er noe nytt i saken.