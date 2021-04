KRITISKE TIL IMPORTSMITTE: Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært svært kritiske til regjeringens håndtering av grensene og importsmitte. Nå ber Oslo om et unntak for at flere arbeidsinnvandrere kan slippe inn til hovedstaden. Foto: Gisle Oddstad

Kritiserte ny ordning – nå vil Ap-styrte Oslo være med likevel

Oslo kommune ba på fredag om å få ta del i en ordning for arbeidsinnvandring som byrådsleder Raymond Johansen selv kritiserte for to uker siden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er snakk om et fåtall som er nødvendig og kritisk personell, sier arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til VG.

Importsmitte har vært en het politisk potet de siste månedene, og mandag måtte statsminister Erna Solberg erkjenne overfor Stortinget at regjeringen ikke har hatt god nok kontroll med at regelverket med testing og karantene er blitt fulgt.

– Det har vært for tillitsbasert, innrømmet Solberg om karanteneordningen som gjaldt i fjor høst.

Siden er det blitt strammet kraftig inn på mulighetene til å reise inn i landet.

Men i slutten av februar innførte regjeringen en søknadsbasert ordning som kan gi næringskritisk personell unntak fra innreiserestriksjonene – og skal kun gjelde områder med lav smitte.

Grunnet høyt smittetrykk har ikke Oslo kommune vært omfattet av muligheten til å søke slikt unntak.

13. april utvidet regjering ordningen til å gjelde flere bransjer, også grupper som ikke regnes som kritisk personell. Deriblant kunne også forskere, skuespillere og profesjonelle idrettsutøvere få unntak fra innreiserestriksjonene, dersom det ble regnet som nødvendig for en bedrift eller et prosjekt.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen har kritisert importsmitten gjentatte ganger det siste året. Nå vil han selv ta del i en ordning som åpner for flere arbeidsinnvandrere. En ordning han kritiserte for to uker siden. Foto: Odin Jæger

Kritiserte utvidelse

Denne utvidelsen falt ikke i god jord hos Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han reagerte sterkt på en pressekonferanse dagen etter at utvidelsen ble kjent:

– I går ble det kjent at regjeringen vil åpne opp mye mer. [ ...] Statsministeren var svært tydelig på at dette skulle være en svært snever ordning, samtidig høres dette ut som en ordning som kan favne svært mange arbeidsinnvandrere til Norge. Da blir vi i Oslo i urolig, sa han 14. april, og la til:

– Vi tåler rett og slett ikke at det igjen skal åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge, når vi akkurat ser ut til å ha slått ned enda en smittebølge. Det aller siste vi trenger nå er økt importsmitte.

Til tross for at Oslos øverste leder har vært høylytt skeptisk til ordningen, har Oslo kommune nå selv bedt om å få være del av den samme unntaksordningen Johansen kritiserte. Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

les også Solberg tar selvkritikk om importsmitte – men slår tilbake mot Støre

I et brev datert 23. april adressert Statsforvalteren i Oslo og Viken, ber Oslo kommune om at arbeidsinnvandrere skal kunne få unntak fra innreiserestriksjonene – dersom det er strengt nødvendig arbeidskraft.

I brevet bes det også om at Oslo får oversendt ukentlig oversikt over hvor mange søknader som kommer inn – og hvor mange som innvilges, og understreker behovet for at unntaksordningen må praktiseres strengt.

SVARER FOR RAYMOND: Byråd for arbeid og sosial Foto: Heiko Junge

– Snakk om et fåtall

Oslos byråd for arbeid, Rina Mariann Hansen (Ap), svarer i en e-post på vegne av byrådet og byrådsleder Raymond Johansen.

Hun understreker at ordningen, som Johansen kritiserte, lar Oslo ta inn nødvendig og kritisk personell, og at det ikke er en åpning for arbeidsinnvandring generelt.

– Oslo har sagt ja til at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere søknadene, vi har ikke sagt ja til mer arbeidsinnvandring. Snarere tvert imot. Det er snakk om et fåtall som er nødvendig og kritisk personell. Byrådslederen har vært svært tydelig på at vi er imot å lette på tiltak på grensen, skriver Hansen til VG.

les også Valgerd Svarstad Haugland: Åpner opp om strid mellom Oslo og nabokommuner

For høyt smittetrykk Oslo kommune har hatt for høyt tiltaksnivå til å være med i ordningen, og måtte derfor selv be om å få være med. Det gjorde de på fredag i et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som ble videresendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Ordningen administreres av Sjøfartsdirektoratet. Kriteriene for geografisk differensiering går frem av § 2 (6) i forskriften om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger. « (6) Dersom utlendingen skal arbeide eller bo i én eller flere kommuner underlagt forsterkede smitteverntiltak, jf. covid-19-forskriften kapittel 5A, 5B eller 5C, eller lokale forskrifter med tilsvarende smitteverntiltak, vil behandling av søknaden utsettes inntil kommunen ikke lenger er underlagt forsterkede smitteverntiltak, eller kommunen selv vurderer det som smittevernmessig forsvarlig med innreiser til kommunen. Den enkelte kommune gir slik beskjed til relevant Statsforvalter.» Oslo er ikke en del av de nasjonale forskriftene, men har tilsvarende smitteverntiltak. Vis mer

På spørsmål om unntakene kan føre til mer importsmitte, svarer Hansen at det som kan gi økt importsmitte er om kriteriene for å komme inn for å arbeide er for vide og tiltakene rundt testing og karantene er for svake.

– Trenger Oslo flere arbeidsinnvandrere i den smittesituasjonen byen står i nå?

– Nei, vi ønsker ingen åpning for flere arbeidsinnvandrere på generelt grunnlag. Vi har gjort en avveining av smittevernhensyn opp imot behovet for arbeidskraft for å få utført kritiske oppgaver, skriver Hansen.

BYRÅD FOR ARBEID: Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet svarer for Oslo kommune som ledes av byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Mattis Sandblad

– Vet noe mer nå

– Da Raymond Johansen kritiserte utvidelsen av ordningen sa han at dette høres «ut som en ordning som kan favne svært mange arbeidsinnvandrere til Norge». Hvorfor vurderer dere denne situasjonen annerledes i dag?

– Statsministeren sa fra Stortingets talerstol at formålet med å utvide ordningen var «å prioritere utenlandske arbeidstagere som kan bidra til å gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig». Dette hørtes for oss ut som kunne bli en svært vid ordning, skriver Hansen.

Hun viser til Erna Solberg redegjørelse 7. april om regjeringens gjenåpningsplan. Detaljene i utvidelsen av innreiseordningen ble offentliggjort 13. april, dagen før Johansens kritikk.

– Vi vet noe mer om dette nå. De søknadene som kommer nå gjelder enkeltpersoner, i motsetning til ønske om å åpne for søknader for yrkesgrupper.

BYRÅDSLEDER I BERGEN: Roger Valhammer fra Arbeiderpartiet ba også om unntak forrige uke for å kunne være med i regjeringens søknadsbaserte innreiseordning. Foto: Marit Hommedal

To Ap-byer ber om unntak

Norges nest største by, Bergen, er styrt av Arbeiderpartiet og ba også om unntak for å bli med i ordningen forrige uke.

VG har bedt om en kommentar fra byrådsleder Roger Valhammer (Ap), men han hadde ikke anledning til å svare mandag formiddag.

– Vi var overrasket over at vi i det hele tatt var på denne listen, skriver kulturbyråd Katrine Nødvtedt (MDG) til VG.

Hun sier at de ba om unntak for å få inn kunstnerisk personell til Bergen.

– Å få flydd inn en operasanger eller en teaterinstruktør er avgjørende for å holde det profesjonelle kulturlivet i gang, til tross for enorme tap og et år med store begrensninger, skriver MDG-politikeren.

IKKE STENGING: Jonas Gahr Støre sier at de aldri har bedt om å stengte grenser, men et fornuftig og troverdig system. Som de mener regjeringen ikke har hatt. Foto: TORE KRISTIANSEN

Støre: Aldri bedt om stengte grenser

Jonas Gahr Støre har sammen med Raymond Johansen vært blant de fremste kritikerne av regjeringens politikk for å hindre importsmitte.

På spørsmål om hva Støre mener om at både Oslo og Bergen ber om unntak fra de strenge innreisereglene og om han frykter mer importsmitte som følge av dette, svarer han generelt:

– Vi har kritisert manglende kontroll på grensen helt siden februar i fjor. Regjeringen har vært bakpå på importsmitte under hele pandemien.

– Men vi har aldri bedt om stengte grenser, men tilstrekkelig og holdbar kontroll. Vi har blant annet krevd at det tidligere kom på plass obligatorisk testing og at kommunene ble satt i bedre stand til å følge opp eventuell smitte, skriver han i en e-post til VG.

STIKK FRA VENSTRE: Næringsminister Iselin Nybø sier at hun registrerer at Raymond Johansen har snudd og åpner for innreise likevel. Foto: Helge Mikalsen

Nybø: Registrerer hva Raymond sier og hva han gjør

Næringsminister Iselin Nybø understreker til VG at regjeringens unntaksordning er til for å hjelpe bedrifter og bevare arbeidsplasser.

– Dette handler om å opprettholde arbeidsplasser i dette landet og å sørge for at virksomheter ikke må stenge ned virksomheten. Regjeringen er opptatt av at vi også skal ha jobber etter denne krisen, skriver hun i en e-post.

Hun kommer også med et stikk til Oslos byrådsleder:

– Oslo kommune har kritisert regjeringen for å legge til rette for strengt nødvendig arbeidskraft, men vi registrerer nå at Raymond Johansen har snudd og åpner for innreise likevel, skriver hun i en e-post via Næringsdepartementets kommunikasjonsavdeling.