Støre til Aps landsmøte: − Norge står ved et veiskille

I talen til Aps landsmøte lover Jonas Gahr Støre kamp mot forskjeller som har økt under coronapandemien. Han stempler regjeringens politikk som «farlig»

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det siste året har gjort samfunnet vårt mer urettferdig, det siste året har gjort alvoret i kampen mot Forskjells-Norge enda større, sier Støre til Aps landsmøte.

Ap-lederen gjentar partiets nye slagord om at «det er vanlige folks tur».

Han viser til at coronakrisen har vist at det er vanlige folk som helsearbeidere, lærere, bussjåfører, renholdere, butikkansatte og Nav-ansatte som har vært viktige for å holde hjulene i gang.

Tar forskjells-oppgjør med Erna

Støre går i talen knallhardt ut mot statsminister Erna Solbergs politikk under coronakrisen.

– Høyrepartiene har virkelig vist sitt sanne jeg, sier Støre.

– De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger for arbeidsledige, sier han.

– Det er et tydelig svar på hvem som kommer først for Høyre, sier Støre etter å ha vist til at Høyre også vil ha kutt i formuesskatten.

Støre om regjeringens politikk: – Farlig

– Høyrepolitikken forsterker tunge trender som vi kjemper mot: økte forskjeller, mer utrygghet i arbeidslivet, sentralisering, privatisering, sier Støre.

Han viser til at det er en tid «hvor uskyldige blir satt i fengsel for trygdemisbruk, mens store formuer flyttes hjem fra Sveits uten reaksjon» - og at ledere i COOP har 13 millioner kroner i lønn og pensjon i året, mens stadig flere barn vokser opp i fattige familier.

– Da er det så galt, så farlig, med politikk som forsterker forskjeller, som øker avstanden mellom vanlige folk og de som har mest makt eller penger i landet vårt, sier Støre.

Lover å skape flere jobber

Støre kommer også med en klar lovnad til velgerne om hva som blir det viktigste for en Ap-regjering ved et regjeringsskifte:

– De neste fire årene må mer enn noe annet handle om flere jobber, hele og faste jobber og grønnere jobber. Det blir det aller viktigste for en Arbeiderpartiledet-regjering de fire neste årene, sier Støre.

I STRUPEN PÅ ERNA: Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk knallhardt ut mot statsminister Erna Solberg i sin tale til Aps landsmøte. Foto: Tore Kristiansen

Vil ha ny utdanningspolitikk

Støre tar også til orde for en utdanningspolitikk som kan bidra til å vinne tilbake distriktsvelgere.

– I dag dekker universitetene og høyskolene deler av Norge, men langt fra hele Norge. Det fører til fraflytting i mange distrikter – mer enn noe annet, sa han.

Han sier at Norge trenger en utdanningspolitikk for hele Norge.

– Den hodeløse nedleggelsen av høyskolen på Nesna i Nordland viser at her trengs nasjonal politikk, nasjonal styring, sier Støre og gjør det klart at universitetene vil av få tydelig beskjed - hvis han blir statsminister - om å legge mer vekt på utdanning ute i distriktene.

– Folk på steder som Kongsvinger, Tana, Egersund, Kristiansund – og Nesna – skal ikke behøve å flytte for å ta en praktisk utdanning, for eksempel for å bli lærer, sier Støre.

Støre om klima: - Omstillingen må være rettferdig

Støre viet mye tid på klimamålene og behov for det grønne skiftet, men kom ikke med nye tiltak eller planer, utover det som er kjent.

Han understreket at den grønne omstillingen må være rettferdig.

– Også i klimapolitikken må det nå være vanlige folks tur. Det kan ikke være sånn at de med mest får luksusbiler sponset av fellesskapet, mens folk flest må se på gode jobber i olja som blir borte og betale stadig mer for bensin, i bomringen, på el-ferja, sier Støre.

Støre talte varmt for om viktigheten av at flere må være i jobb, men han ga en klapp på skulderen til alle de som er avhengige av NAV.

– Alle de som ikke kan jobbe og må gå på trygd, skal bli møtt med mer respekt enn de har fått de siste årene med mistenkeliggjøring og stadige kutt i ytelser.

Høyre: - Skremmebildene treffer ikke

Høyres nestleder Tina Bru slår tilbake mot Ap-leder Jonas Gahr Støres landsmøtetale. Hun sier det er feil at de fører en farlig politikk, som øker forskjellene.

– Støres skremmebilder treffer bare ikke. På den ene siden prøver han å si at forskjellene i Norge har økt på grunn av vår politikk, noe som er feil, på den andre siden vil han videreføre nesten alle skattelettelsene vi har gitt. Det blir veldig hult, sier hun.

– Det er overraskende at Støre holder en landsmøtetale uten å vektlegge skole, uten å vektlegge helse, og uten å snakke om privat næringsliv og de som skaper jobber. Da har han rett og slett feil fokus på vei ut av koronakrisen, fortsetter Bru.

Har medvind på målingene

Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen på Aps digitale landsmøte torsdag formiddag.

For bare få måneder siden kunne rammen om landsmøtet vært krisestemning etter målinger under 20 prosent.

Men skyene forsvant bare dager før landsmøtet, med måling i VG på over 25 prosent og statsministermåling som viser at han plutselig er nesten like populær som statsminister Erna Solberg (H).

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det i en setning at Jonas Gahr Støre er statsminister. Dette er feil - han er partileder for Arbeiderpartiet, og kjemper for å bli statsminister ved høstens stortingsvalg. Norges statsminister heter fortsatt Erna Solberg. Feilen ble rettet 15.04.21 klokken 11.11.