Støre til Aps landsmøte: − Norge står ved ei veiskille

I talen til Aps landsmøte lover Ap-leder Jonas Gahr Støre kamp mot forskjeller som har økt under coronapandemien. Han stempler regjeringens politikk som «farlig»

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det siste året har gjort samfunnet vårt mer urettferdig, det siste året har gjort alvoret i kampen mot Forskjells-Norge enda større, sier Støre til Aps landsmøte.

Ap-lederen gjentar partiets nye slagord om at «det er vanlige folks tur».

Han viser til at coronakrisen har vist at det er vanlige folk som helsearbeidere, lærere, bussjåfører, renholdere, butikkansatte og Nav-ansatte som har vært viktige for å holde hjulene i gang under pandemien.

Tar forskjells-oppgjør med Erna

Støre går i talen knallhardt ut mot statsminister Erna Solbergs politikk under coronakrisen.

– Høyrepartiene har virkelig vist sitt sanne jeg, sier Støre.

– De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger for arbeidsledige, sier han.

– Det er et tydelig svar på hvem som kommer først for Høyre, sier Støre etter å ha vist til at Høyre også vil ha kutt i formuesskatten.

Foto: Ole Berg-Rusten

Støre om regjeringens politikk: – Farlig

– Høyrepolitikken forsterker tunge trender som vi kjemper mot: økte forskjeller, mer utrygghet i arbeidslivet, sentralisering, privatisering, sier Støre.

– I en tid hvor uskyldige blir satt i fengsel for trygdemisbruk, mens store formuer flyttes hjem fra Sveits uten reaksjon.

Støre viser til at ledere i COOP har 13 millioner kroner i lønn og pensjon i året, mens stadig flere barn vokser opp i fattige familier.

Ap-lederen kaller regjeringens politikk «farlig».

– Da er det så galt, så farlig, med politikk som forsterker forskjeller, som øker avstanden mellom vanlige folk og de som har mest makt eller penger i landet vårt, sier Støre.

Lover å skape flere jobber

Støre kommer også med en klar lovnad til velgerne om hva som blir det viktigste for en Ap-regjering ved et regjeringsskifte:

– De neste fire årene må mer enn noe annet handle om flere jobber, hele og faste jobber og grønnere jobber. Det blir det aller viktigste for en Arbeiderpartiledet-regjering de fire neste årene, sier Støre.

Saken oppdateres!

Har medvind på målingene

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen på Aps digitale landsmøte torsdag formiddag.

For bare få måneder siden kunne rammen om landsmøtet vært krisestemning etter målinger under 20 prosent.

Men skyene forsvant bare dager før landsmøtet, med måling i VG på over 25 prosent og statsministermåling som viser at han plutselig er nesten like populær som statsminister Erna Solberg (H).