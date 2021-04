ÅPNER: Bergen er blant byene som nå åpner opp, etter at regjeringens lettelser i de nasjonale tiltakene trådte i kraft fredag. Allerede til uken kan det komme nye lokale tiltak. Foto: Hallgeir Vågenes

Bergen gjenåpner - varsler nye tiltak

Samme dag som man kan få seg en utepils etter lettelser i de nasjonale tiltakene, vurderer Bergen å innføre nye tiltak for å slå ned smitten blant barn og unge.

Fredag starter gjenåpningen etter at regjeringen tirsdag kunngjorde at de nasjonale tiltakene kunne gå tilbake til nivået før 23. mars. Det gjelder også for Bergen, der befolkningen fredag kan ta seg en utepils i solen.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag varsler byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen samtidig nye tiltak i kampen mot spredningen av coronaviruset.

Bergen har nå stigende smitte, og torsdag hadde kommunen møte med Folkehelseinstituttet. FHI uttrykte bekymring for smittesituasjonen, sier Valhammer under pressekonferansen.

FHI anbefaler derfor kommunen om å vurdere å innføre målrettede tiltak.

I løpet av helgen skal byrådet vurdere disse tiltakene og legge dem frem på mandag.

– Vi håper det holder å gå inn målrettet for å slå ned på smitten der den spres mest, sier Valhammer.

Dette er tiltakene FHI anbefaler Bergen å vurdere:

Rødt nivå på skoler og barnehage i område med høyt smittepress

Begrensninger på idretts og fritidsaktivitet for barn og unge

Begrensinger for arrangement og sosiale sammenkomster

Bruk av munnbind der avstandskravet ikke kan overholdes

I grafen under kan du se smitteutviklingen i Bergen:

Indisk variant påvist i Bergen

Fredag ble det kjent at en indisk variant av coronaviruset, kalt B.1617 har blitt påvist i Bergen. Det er det første tilfellet i Norge.

Virusvarianten består av både en mutasjon som sees i den californiske varianten av viruset og en mutasjon som ligner mye på mutasjonen man ser i de brasilianske og sørafrikanske variantene.

– Man mistenker at også denne varianten kan ha økt smittsomhet, men vi har ingen indikasjoner per nå på at den kan være mer smittsom enn det engelske for eksempel sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at FHI følger nøye med på virusvarianten.

– Den er listet som en av variantene man følger med på internasjonalt, men ikke blant mutasjonene det har blitt reist reist aller størst bekymring rundt, sier Vold.

Er det noe som peker i retning av at vi vil kunne få utbrudd av den indiske varianten?

– Vi har bare informasjon om dette ene tilfellet. Vi oppdager nye varianter hos pasienter stadig vekk, og dette er noe som følges opp lokalt. Det gjøres en kjempeinnsats i kommuner rundt om i landet for å stanse smittekjeder av alle varianter med koronavirus, sier Vold, som peker på at FHI bistår kommunene og følger opp ved at de tar imot virusprøver for helgenomsekvensiering.