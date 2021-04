BEKYMRET: Peder Inge og Cathrine Furseth er bekymret for at helsepersonell som ikke vil vaksineres får lov til å ha pasientkontakt med svake grupper. De mener kommunen bør ta grep for å omplassere uvaksinerte til andre oppgaver. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Trygler kommunen om å omplassere uvaksinert helsepersonell

Foreldrene vil ikke at vaksinenektere skal jobbe tett på deres utviklingshemmede sønn. Mor Cathrine Furseth mener at friheten til ikke-vaksinerte truer sårbare pasienter.

– Jeg respekterer at folk nekter å la seg vaksinere, men jeg respekterer ikke at de får fortsette med arbeidsoppgaver hvor de har nærkontakt med svake pasienter. Det er å gå for langt.

Det sier Cathrine Furseth til VG. Hun får støtte fra ektemannen, Peder Inge Furseth, som deler samme bekymring. De er foreldre til en ti år gammel utviklingshemmet gutt med autisme, som bor på en kommunal avlastningsbolig i Bydel Ullern i Oslo fire av syv dager i uken.

Foreldrene er kritiske til at Oslo kommune og bydel Ullern lar helsepersonell som ikke vil ta covid-19-vaksinen arbeide i nærkontakt med brukere i omsorgsinstitusjoner som sykehjem, boliger og avlastningsboliger.

– Man skal ikke tvinge folk til å ta en sprøyte, hvis de absolutt ikke vil. Men man må sette rettighetene deres opp mot rettighetene til svake beboere ved institusjoner, og friheten til ikke-vaksinert helsepersonell opp mot friheten til å beholde liv og helse til beboerne, sier mor og legger til:

– Det er et dilemma, og vi mener at her har man tolket friheten til ikke-vaksinerte altfor langt.

Mulig å flytte uvaksinert personell

– Vaksinasjon er frivillig, også for helsearbeidere, understreker overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, i en e-post til VG.

Han påpeker samtidig at FHI åpner for at arbeidsgiver kan gjøre en «forsvarlighetsvurdering», hvor man kartlegger risiko for smitte fra uvaksinert helsepersonell til sårbare pasientgrupper.

– Arbeidsgiver skal med utgangspunkt i denne risikoen vurdere om uvaksinerte helsepersonell skal settes til annet arbeid som ikke involverer pleie av sårbare pasienter, forklarer Aavitsland.

– Kan du gi et eksempel på tilfeller hvor dette bør skje?

– Omplassering kunne kanskje tenkes for helsepersonell som pleier barn med alvorlige sykdommer som gjør dem særlig sårbare for coronavirus, svarer Aavitsland.

Se hele veilederen til FHI for yrkesvaksinert i faktaboksen under:

Dette sier FHI til arbeidsgiver om vaksinering av ansatte: Holdninger og forventninger: Arbeidsgiver bør spørre stillingssøker ved ansettelse om vaksinasjonsstatus og holdninger til vaksiner som er relevante for stillingen. Arbeidsgiver bør også motivere til og signalisere tydelige forventninger ved årlig tilbud om influensavaksine og andre relevante vaksiner.

Tilgjengelighet : Sørge for at ansatte får god informasjon og et lett tilgjengelig tilbud om relevante vaksiner. Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved vaksinasjon.

Forsvarlighetsvurdering : Arbeidsgiver skal kartlegge smitterisiko og vurdere faren for at ikke-vaksinerte ansatte smitter sårbare pasienter. Dette er spesielt viktig for ansatte som har kontakt med personer som er uvaksinerte eller immunsupprimerte. Det kan for eksempel gjelde ansatte på intensivavdelinger, kreftavdelinger, legevakt, akuttmottak på sykehus, samt personell som arbeider med barn, organtransplanterte, andre pasienter som får immunsupprimerende behandling eller eldre pasienter. Risikovurderingen må gjøres lokalt, basert på hvordan helsepersonellet utfører arbeidet og hvordan den enkelte arbeidstager er i kontakt med sårbare pasienter. Videre skal arbeidsgiver vurdere om det er forsvarlig at ansatte som ikke er immune mot, og ikke tar imot tilbud om vaksine, arbeider med sårbare pasienter. Dersom virksomhetsansvarlige mener det ikke er forsvarlig, bør den aktuelle arbeidstageren få arbeidsoppgaver som ikke innebærer kontakt med sårbare pasienter.

Kilde: FHI Vis mer

Familien Furseth har flere ganger vært i kontakt med bydel Ullern og uttrykt bekymring for at ikke-vaksinerte kan ha nær pasientkontakt ved omsorgsboligen til sønnen. Han er selv ikke i en medisinsk risikogruppe, men er daglig i tett kontakt med andre barn som er det.

Foreldrene har vist til FHIs veileder, og spurt om hvordan bydelen har vurdert risikoen med uvaksinert helsepersonell på jobb, viser e-post-korrespondansen som VG har fått innsyn i.

– Selv om det står hos FHI at arbeidsgiver kan nekte de som ikke vil vaksineres å gjøre enkelte oppgaver, så ignorerer arbeidsgiver denne muligheten, sier Peder Inge Furseth.

Bydel Ullern står på avgjørelsen

Bydelsdirektør i Ullern bydel, Marie Anbjørg Joten, sier til VG at de forstår foreldrenes bekymring for den overordnede problemstillingen. Hun opplyser at de oppfordrer alle ansatte til ta vaksinen når de får tilbud.

Joten understreker også at det er stor forskjell på risikoen ved et sykehjem med gamle og sårbare, og den aktuelle avlastningsboligen det er snakk om.

– Dette er en institusjon med barn som går på skole og AKS (Aktivitetsskolen, red.anm.) når de ikke befinner seg i boligen, skriver Joten.

FORSVARLIG: Bydelsdirektør i Ullern bydel, Marie Anbjørg Joten, forklarer at bydelen har tatt en risikovurdering, og konkludert med at det er forsvarlig å drifte slik de gjør i dag. Foto: Bydel Ullern

– Vi har selvfølgelig tatt en risikovurdering og konkludert med at i denne situasjonen er ikke beboerne utsatt for noe større smitterisiko enn når de befinner seg andre steder, eller benytter seg av andre tilbud i samfunnet.

Uavhengig av om personalet er vaksinert eller ikke, skal ansatte i bydelen følge strenge smittevernregler som gjelder til enhver tid, presiserer Joten.

Ikke bare bekymret for sønnen – sendte brev til byrådet

Foreldrene er tydelige på at de ikke bare er opptatt av sin egen sønns situasjon.

De ønsker å løfte frem saken på vegne av alle som har pårørende på offentlige institusjoner, fordi de frykter at pasienter og brukere over hele landet daglig utsettes for smittefare fra uvaksinerte.

– Bekymringen går på alle sykehjem og institusjoner i Oslo og i Norge, som potensielt utsetter brukere og beboere for fare. Vår sønn er et eksempel, absolutt, men det er det prinsipielle overordnede som er viktig her, sier Cathrine Furseth.

13. april sendte de et brev til helsebyråd i Oslo, Robert Steen, som de fortsatt venter på svar på.

– Vi er skuffet over at politisk ledelse i kommunen heller ikke kan være brydd med å svare foreldre til funksjonshemmet barn på en institusjon, sier Cathrine Furseth.

– Det er Steen som står med pekefingeren hver uke og forteller oss alt det vi Osloborgere må overholde. Og vi overholder det. Dette er et spørsmål som potensielt handler om liv og død for sårbare grupper.

– Synes ikke man skal «slå ned på» vaksinenekt

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, er forelagt familiens uttalelser og er kjent med deres personlige henvendelse til ham. Han skriver til VG at han lett kan forstå familiens bekymringer.

– Men norsk lov åpner ikke for å tvinge folk til å ta vaksine. Jeg er trygg på at smittevernet ivaretas av ansatte i Oslo kommune, skriver Steen.

Han nevner også at det kan ta inntil to uker for å besvare henvendelser.

I dialog med Steen, har VG vist til FHIs veileder, som sier at ansatte som ikke er vaksinert kan få andre arbeidsoppgaver av arbeidsgiver – dersom det vurderes som nødvendig for smitterisikoen.

I sitt svar til VG unnlater byråden å kommentere konkret på akkurat dette punktet. Han skriver bare at han oppfordrer alle ansatte å ta vaksinen.

– Det er en solidaritetshandling vi gjør for hverandre, understreker Steen.

FORSTÅR BEKYMRINGEN: Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, forstår bekymringen til familien, men peker på friheten til å velge vaksinering selv. Han kommenterer ikke på muligheten for å omplassere ansatte. Foto: Hanna Thevik

8. april kom Menneskerettighetsdomstolen frem til at obligatorisk vaksinering ikke er i strid med menneskerettighetene, og at stater kan påby vaksinering av innbyggere.

Det er likevel langt fra der vi er i Norge i dag. FHI avkrefter at tvangstiltak har vært anbefalt i Norge.

– Vi har aldri anbefalt noen tvangstiltak. Vi synes ikke man skal «slå ned på» vaksinenekt hos helsepersonell, skriver Aavitsland i FHI.

Han opplyser at de ikke har kartlagt omfanget av helsepersonell som takker nei til vaksine, men at inntrykket er at de fleste sier ja. Også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, skriver til VG at vaksinasjonsgraden hos helsepersonell er høy.

Samtidig finnes det noen som av medisinske eller andre grunner ikke kan eller vil vaksinere seg, påpeker han.

Korkunc viser til samme mulighet som Aavitsland, at det kan vurderes lokalt av arbeidsgiver om ikke-vaksinerte skal få andre oppgaver, men kommenterer ikke på den spesifikke situasjonen i Ullern Bydel.