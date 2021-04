AP-LEDER: Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / POOL

Historisk abort-vedtak i Ap: Vil ha 18-ukersgrense

Arbeiderpartiet vil avvikle nemndene og gi kvinnen siste ordet frem til uke 18.

Publisert: Nå nettopp

Ja eller nei til å skrote abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker til 18 uker, var en av de store stridssakene under Arbeiderpartiets landsmøte.

Fredag kveld ble redaksjonskomiteen enige om et forslag som samlet landsmøtet:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Dette ble vedtatt på Aps landsmøte lørdag morgen.

«Utrede» sentralt i forhandlingene

Et mindretall i den forberedende programkomiteen ville gå inn for 18 uker, mens flertallet, med Ap-leder Jonas Gahr Støre i spissen, ville utrede dagens nemndsystem.

Dette er kjernen i striden som redaksjonskomiteen jobbet med i flere timer.

VG kjenner til at det fredag kveld var harde dragkamper i kulissene om å finne et kompromiss om abort – og at ett ord sto i sentrum for forhandlingene, nemlig «utrede».

Dette ordet er fortsatt med i kompromissforslaget.

KOMPROMISS: Anniken Huitfeldt og Astrid Hoem ble enige fredag kveld. Foto: Martin Lægland

En rapport fra Abortregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI), som ble presentert i mars, viser at det er en svært liten andel av det totale antallet aborter i Norge som blir behandlet av en nemnd.

Blant de nemndbehandlede søknadene, er det igjen svært få kvinner som får avslag.

Avviser fri abort til uke 18

– For å få det helt klart: Når dere sier at kvinnen skal ha siste ordet fram til uke 18 - det blir riktig å si at dere da vil ha fri abort fram til uke 18?

– Jeg mener det er galt å si. For det er en forskjell før og etter uke 12. Det er ikke en utvidelse av dagens ordning som skal gjelde fra null til uke 18. Men vi må sikre et helt annet opplegg for kvinnen etter uke 12 - men hun skal ha det avgjørende ordet. Det er ingen andre som skal bestemme over henne, sa redaksjonskomité-leder Anniken Huitfeldt til VG fredag kveld.

Da ville hun ikke forskuttere hva slags alternativt opplegg utredningen vil foreslå. Men Huitfeldt slår fast:

– Vi vil ikke at noen kvinner skal sitte å føle på skam. Og det skal være et godt opplegg.