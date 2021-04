Foto: Privat

Nye studenter dårlig forberedt: − Leser ikke nok bøker

Tre av fem ferske studenter sier at videregående ikke gjorde dem godt nok forberedt på høyere utdanning. Kunnskapsministeren tror løsningen ligger i den nye VGS-reformen.

Av Ingvild Vik

Stella Ramborg (20) er førsteårsstudent på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun mener at ferske studenter ikke er godt nok studieforberedt fra videregående – noe hun skrev om i Aftenposten Si;D i oktober i fjor.

Det er hun ikke alene om.

I Studiebarometeret for 2019, som er en stor undersøkelse blant studenter, svarte tre av fem at videregående ikke gjorde dem godt nok forberedt på å ta høyere utdanning.

– Leser ikke nok

Ramborg, som gikk ut av videregående i 2020, mener en av hovedutfordringene er at man leser for korte, konkrete og lite utfordrende tekster på VGS.

– Vi leser ikke nok bøker og fagtekster, og dermed lærer vi ikke å trekke ut det viktigste fra en lang og komplisert tekst. Det er jo det akademisk lesing handler om, sier hun.

Hun får støtte fra Kari Mari Jonsmoen, professor i universitets- og høyskolepedagogikk ved OsloMet, som peker på tre utfordringer mange førsteårsstudenter møter i overgangen fra videregående skole til høyere utdanning:

1. Lesing av akademiske tekster

Mange nye studenter er uerfarne lesere av faglitteratur.

– I høyere utdanning møter de tekster som ikke er skrevet som en lærebok. Innholdet er ikke alltid umiddelbart tilgjengelig for dem, og de må derfor lese nøye og ta seg tid for å forstå, sier professor Jonsmoen.

2. Å benytte seg av kunnskap de allerede har

Professoren mener mange studenter ikke forstår hvor mye de har lært fra videregående, og tenker at de skal begynne på noe helt nytt.

– Men med studiekompetanse har du allerede mange ferdigheter og kunnskap som trengs når du skal studere, sier hun

Det tar tid før studentene oppdager dette, mener Jonsmoen. Samtidig greier ikke underviserne på høyere utdanning å trykke på de knappene som gjør studentene bevisst på dette.

3. Skrive akademiske tekster

Det siste mange ferske studenter sliter med, er å skrive akademisk.

– De opplever dette som noe helt spesielt, men mange gjør det vanskeligere enn det er. Det krever fagkunnskap du ikke nødvendigvis med deg, men den bygges opp etterhvert.

Jonsmoen påpeker at akademisk skriving først og fremst handler om å være faglig presis.

– Noen syns de skriver barnslig, men det er ikke det det handler om – de skriver bare upresist. Man kan skrive godt akademisk med et ganske vanlig ordforråd. Du må bare ha fagkunnskapen og velge de riktige ordene.

– Hva kan gjøre denne overgangen lettere for studentene?

– Lærerne på videregående bør være flinkere til å si hvorfor man jobber med de ulike emnene og hva de skal brukes til. Samtidig bør underviserne på høyere utdanning vite mer om hva studentene har med seg fra videregående og hjelpe dem med å hente fram denne kunnskapen og de ferdighetene.

Fikk kritikk

Kunnskapsminister Guri Melby mener regjeringens nye skolereform for videregående opplæring kan være med på å løse problemet.

Målet er mer fordypning, mer valgfrihet og at fagene oppleves som mer relevante for elevene.

For en måned siden fikk hun kritikk fra flere hold, da hun la frem regjeringens nye skolereform.

Grunnen var en uttalelse om fellesfag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg, sa hun da.

Senere beklaget hun, og sa at uttalelsen kom helt feil ut.

– Det er fort gjort at debatten handler om hvilke fag vi skal ha og ikke. Så har kanskje det faktiske problemet, som vi ønsker å løse, forsvunnet litt, sier hun til VG i dag.

Savner å gå i dybden

Nå prøver hun igjen:

– På studieforberedende har elevene ti ulike fellesfag, i tillegg til programfagene, og mange av disse har få timer i løpet av en uke. Mange opplever de aldri får tid til å gå i dybden, men bare skraper i overflaten, sier Melby.

Hun tror en endring i fagsammensetning og timeantall vil gi elevene bedre muligheten til å fordype seg i fagstoffet.

– Elevene har rundt 30 timer i uken i tre år, og vi bør tenke grundig gjennom hva disse brukes på. Hva er det som gjør elevene studieforberedt og gir allmenndannelsen? Det er ikke nødvendigvis dagens miks som er den rette, sier Melby.

Mener gjennomgangen trengs

Melby sier at det er for tidlig å konkludere med hvor mange timer man skal ha i de ulike fagene, men forsikrer om at det skal gjøres en grundig prossess.

– Jeg syns det blir feil nå å si hvilke fag som skal bevares og hva timeantallet skal være, men læreplanens formål og hovedretning ligger jo til grunn.

– Kan konklusjonen være at det er best å ikke endre?

– Når man ber om en utredning, kan man også få råd i en annen retning. Men vi har lagt som føring at vi skal ha mer fordypning, mer relevans for elevene og mer valgfrihet, sier Melby, og legger til:

– Selv om det har vært heftig debatt knyttet til enkeltfag og deres framtid, opplever jeg at mange jeg snakker med er enig om at en gjennomgang trengs.

– Kritikere frykter endringer vil gå utover allmennutdannelsen til elevene. Hva mener du om det?

– Jeg er enig i at det er en balanse vi må passe på, men jeg mener ikke at dagens fordeling er den eneste rette for å ivareta denne balansen.

Stor overgang

Melby understreker at større valgfrihet ikke skal gå på bekostning av hvilke muligheter du har etter videregående.

– Vi må lage et system som gjør at du ved å velge noen fag, ikke utelukker deg selv fra mange utdanninger.

Studenten Ramborg på UiO er ikke overbevist om at færre fellesfag er løsningen på problemet. Hun frykter at den vil føre til at elevene mister allmenndannelsen.

– Jeg tror man vil bli mindre forberedt på å studere. Nå tror jeg bare fokuset på videregående er på feil steder.

Selv syns hun at overgangen fra VGS til UiO var stor, men at hun har greid det godt - mye takket være utvekslingsåret i Australia.

– Der gjorde vi mye mer av det man gjør på universitetet. Vi leste, analyserte og gikk mer i dybden enn man, etter min erfaring, gjør i norsk skole, sier hun.