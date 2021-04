KRITISK: Venstre-leder Guri Melby tar oss med inn i en rettssal for å vise at hun mener Ap er på ville veier. Foto: Terje Bringedal

Venstre-Melby om Ap-forslag: − Premierer økt rusbruk

Venstre-leder Guri Melby mener Ap legger opp til en ruspolitikk hvor det vil bli en fordel å bruke mye narkotika, for å slippe straff.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ap har laget et forslag som premierer økt rusbruk, sier Venstre-leder Guri Melby til VG etter at Ap-landsmøtet sa nei til en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, – hvor rusavhengige skal få behandling, ikke straff.

– Ap vil prøve å skille mellom «tunge» rusavhengige og folk som bare bruker litt rusmidler eller er ungdom med begynnende rusbruk. Det er uklokt og lite gjennomtenkt. Det paradoksale vil være at det da ville lønnet seg å bruke narkotika, for å slippe straff, sier hun.

Venstre-lederen tar oss med inn i en tenkt rettssak – hvor argumentene snus fullstendig på hodet.

les også Melby med rus-ultimatum til Ap: – Det er nå eller aldri

– Resultatet vil bli rettssaker der politi og aktor vil ønske å argumentere for at den tiltalte bruker mindre narkotika. Mens forsvarerens jobb blir å påvise at de bruker så mye som mulig, for å slippe straff. Straff skal fungere preventivt, mens det Ap vil innføre gjør det motsatte, sier Melby.

– Vanskelig

Hun sier at de fortsatt holder døren åpen for en dialog med Ap, for å se om det er mulig å finne et kompromiss, men at det ser vanskelig ut.

LUKKER IKKE DØREN, MEN: – Det fremstår i dag som vanskelig å finne noen løsning, når Ap har fattet et slik vedtak, sier Melby. Foto: Xueqi Pang

– Jeg skal være forsiktig med å lukke døren, men det fremstår i dag som vanskelig å finne noen løsning, når Ap har fattet et slik vedtak. Aps forslag synes for meg å være vanskelig juridisk, praktisk gjennomførbart og endrer ingenting for gruppen de sier mest opptatt av: Ungdom med begynnende rusbruk. De som ikke tør å ringe 113 ved overdose i frykt for politi og rettsvesen.

les også Mer edruelig rusdebatt

– Hva sier du til foreldre som tenker at en avkriminalisering plutselig vil gjøre det helt greit for poden å ta seg en blås sammen med vennene, fordi de slipper straff?

– Jeg mener det er bedre å bidra til endring, som vi mener vil få ned skadelig rusbruk, fremfor å skape en falsk trygghet. Med en avkriminalisering vil et ungt menneske som første gang ruser seg og får problemer, tørre å ta kontakt for å få hjelp, uten å frykte at de risikerer straff.