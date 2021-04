Guldvog om coronadommen: − Vi burde vært mer forberedt

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener imidlertid aldri det var noen tvil om at det var Helsedirketoratet som skulle stenge ned landet i mars i fjor.

Blant tingene Koronakommisjonen peker på i sin rapport er at FHI og Helsedirektoratet i noen grad har tråkket i hverandres bed.

Kommisjonen mener dessuten at det var regjeringen og ikke Helsedirektoratet som burde fattet beslutning om nedstengingen 12. mars i fjor.

Det er Helsedirektoratet enig i, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi burde vært bedre forberedt og skulle hatt bedre vurdering i forkant av tiltakene, sier han, og understreker at de vil gå grundig gjennom læringspunktene.

Han sier etterpå til VG at det ikke var tvil om at direktoratet var gitt disse fullmaktene - og at dette også var forankret i den politiske ledelsen.

– Det var ikke tvil om at beslutningene skulle fattes hos oss, understreker han.

Kommisjonens rapport viser også at FHI og Helsedirektoratet var uenige i flere ting i pandemiens innledende del.

– Jeg vil si at vi strevde litt innledningsvis med å finne de gode samarbeidsformene og rollene, men det gikk seg til etter hvert. Vi hadde en ulik tilnærming i begynnelsen av mars, sier Guldvog.

