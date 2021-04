UTBRUDD: Et stort smitteutbrudd fo Foto: Halvard Alvik / NTB

Politianmelder restaurant etter smitteutbrudd i Ålesund

Ålesund kommune stenger restauranten Toldboden for brudd på smittevernregler. Selskapet bak politianmeldes etter et stort smitteutbrudd.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har aldri hatt så mange smittede før i Ålesund. Hovedsakelig er dette smitteveier som stammer fra Toldboden, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i en pressemelding torsdag.

Ordføreren sier videre at kommunen har mottatt mange urovekkende tilbakemeldinger om smittevernet på restauranten.

Ifølge kommunen har restauranten utvist grov uaktsomhet ved ikke å følge smittevernreglene i tilstrekkelig grad.

Kommunen sendte torsdag et skriv til restauranten som sier at de nå må holde stengt i én uke – og selskapet som står ansvarlig for Toldboden, er politianmeldt for brudd på smittevernreglene.

Minst 53 smittetilfeller i Ålesund og andre kommuner er tilknyttet utbruddet på Toldboden, ifølge kommunen.

– Som et resultat har det skjedd et alvorlig smitteutbrudd som har ført kommunen inn i den mest alvorlige smittesituasjonen en har hatt under coronapandemien, sier rådgiver Øyvind Skjelten i kommunen.

VG har vært i kontakt med selskapet bak Tolboden. De ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi på Toldboden er veldig lei oss for den belastningen vi har påført våre gjester i forbindelse med utbruddet i helgen. Dette ble en erfaring vi gjerne skulle vært foruten, skrev restauranten tirsdag på sine Facebook-sider.

Kommunen mener disse reglene ble brutt av restauranten:

Reglene om avstand – gjester satt for tett på hverandre og holdt ikke minst en meters avstand

Reglene om hygiene – rutiner for reingjøring/desinfisering av bord ble ikke overholdt

Reglene om skjenking – gjester fikk skjenket alkoholholdig drikke uten krav om samtidig å kjøpe mat – og at restauranten fortsatte med skjenking etter at de hadde mistet kontrollen på overholdelse av smittevernreglene

Restauranten ikke i tilstrekkelig grad oppfordret gjestene om å registrere seg

Ålesund, Sula og Giske innførte nylig strenge coronatiltak. Blant annet måtte kultur- og underholdningssteder stenge, mens arrangementer og skjenking ble forbudt. Tiltakene gjelder fram til 10. mai.