Studenter reagerer på SMS-regninger

Kristina Holsen (24) lastet ned appen «Studentkortet.no» for å få rabatter. Overraskelsen var stor da hun sjekket en anonym post på mobilregningen.

Av Ivar Brandvol

Mange studenter blir overrasket over mystiske beløp på mobilregningen, som viser seg å komme fra «Studentkortet.no».

Kristina Holsen (24) fra Sunnfjord studerer helsefag ved Høgskulen i Volda. I august 2019 valgte hun å laste ned appen «Studentkortet.no».

– Mange av de andre studentene hadde gjort det samme, for å få rabatter på ulike nettbutikker. Tilbudet fremsto som gratis, derfor lastet jeg den ned. Nå to år senere innser jeg at det slettes ikke var gratis, sier Holsen.

Og hun er ikke den eneste som reagerer.

Overrasket av mobilregning

Hun fikk seg en overraskelse da hun begynte å studere noen anonyme poster på telefonregningene sine nærmere.

Under «varekjøp med mobil», dukket det stadig opp beløp. Noen kroner hver måned. Mobiloperatøren henviste henne til Strex, som administrerer mobilkjøp.

– Det viste seg at Studentkortet.no hadde sendt ut opptil fem sms i måneden, til fem kroner per stykk. Dette er sms-er som jeg selv anså som spam og ikke tenkte noe mer over. Jeg ønsker å advare andre studenter mot dette, sier Holsen.

Flere studenter kjenner ikke igjen beløpene som dukker opp på telefonregningene. Postene er anonyme. Foto: PRIVAT

Hun anslår at hun er fakturert omtrent 300 kroner i året, gjennom småbeløp per måned.

– Det er ikke snakk om enorme beløp, men jeg føler meg lurt. Når jeg ser på ulike nettsider at Studentkortet.no har holdt på med dette i mange år uten å endre praksisen, synes jeg det er spesielt, sier hun.

Via nettsidene til Strex, som bistår mobiloperatørene med fakturering av mobiltjenester, fant Kristine Holsen svaret på hva pengene gikk til. Foto: Privat

Frykter det gjelder flere

Da hun henvendte seg til Studentkortet.no og opplyste at hun følte seg lurt, fikk hun beskjed om at betalte sms var spesifisert i reglene man huker av på ved bestilling.

Kristine Holsen er studerer helsefag ved Høgskulen i Volda. Foto: Privat

– Nettsiden var slik at du huker av for at du godtar reglene. Den gang var det i alle fall ikke særlig åpenbart at du skulle få masse sms til 5 kroner per stykk. Skal du si nei til sms, må du i ettertid sende e-post eller sms til Studentkortet. Det tror jeg de færreste gjør, sier Holsen.

– Nektet å betale tilbake

I fjor oppdaget Emilie Bertelsen (29) at Studentkortet.no hadde trukket SMS-avgifter på mobilen hennes siden 2017.

– Jeg henvendte meg for å få stoppet dette umiddelbart, samt få pengene tilbake. De nekter å betale tilbake og har heller ikke gitt meg dokumentasjon på at dette er en tjeneste jeg har bestilt. Etter at jeg ba om denne dokumentasjonen har de sluttet å svare, sier Bertelsen.

Emilie Bertelsen studerer i Bergen. Foto: Privat

– Truet med politiet

Toyne Kristoffersen (30) ble innmeldt i Studentkortet.no av en venninne da hun gikk på videregående i 2006.

– Jeg trodde summene på mobilregningen var bussbilletter og reagerte ikke før i 2020. Studentkortet.no nektet først å gi meg pengene tilbake. Da jeg til slutt skrev til dem at jeg ville anmelde saken til politiet, fikk jeg 700 kroner igjen. Trolig skyldte de meg mer, men da orket jeg ikke krangle mer, sier Krisfoffersen til VG.

Toyne Kristoffersen fikk til slutt penger tilbake. Foto: Privat

Hun ber studenter sjekke mobilregningene sine bakover i tid nøye.

– Jeg tror det kan være mange studenter som som har krav på penger her. Studentkortet.no sier at alle har inngått kontrakt, men det må være noe de har startet med i det aller siste. Mitt råd er å be dem dokumentere at du har signert på at du skal betale for SMS, dette har du krav på, sier Kristoffersen.

Forbrukerrådet: Viktig meg tydelige opplysninger

Forbrukertilsynet opplyser at de har mottatt noen klager knyttet til Studentkortet.no, de siste i 2020. Den gang ble klagerne oppfordret til å be om dokumentasjon på eventuell avtale, samt kontakte Strex, firmaet som håndterer betaling for innholdstjenester på mobilen.

Også Forbrukerrådet bekrefter at de har fått noen henvendelser over tid angående Studentkortet. Fungerende leder for forbrukerveiledning, Caroline Skarderud har følgende råd:

– Forbrukerrådet mener det er viktig at slike selskaper ikke sender ut SMS på mottagers regning uten at det gis tydelige opplysninger om at dette koster penger før man eventuelt aksepterer, sier Skarderud.

På flere nettsider over uønskede telefonnummer, får SMS-ene fra Studentkortet.no mye kritikk. Foto: Privat

Strex, som håndterer brukerbetaling på mobil på vegne av Studentkortet.no, opplyser at de har hatt en dialog med Studentkortet.no om hvordan retningslinjer kommuniseres til brukerne.

– De har fått beskjed om å tydeliggjøre innholdet. Siste endring i SMS-tekst ble gjort i februar, sier daglig leder Tove Mette Dramstad til VG.

– Tydelige på at SMS koster penger

Daglig leder i Studentkortet.no Joachim Gjesdal, sier de har skjerpet informasjonen om SMS-betaling den siste tiden. Både på nettsiden og i SMS-ene som sendes ut.

– Vi følger norsk lov og er et seriøst selskap. Vi følger opp alle pålegg vi får og er i dialog med Strex. Vi mener at vi i dag er veldig tydelige på at SMS koster penger. Vi har hatt noen brukere som har kontaktet oss og klaget og bedt om refusjon. Vi refunderer i saker der det ikke finnes dokumentasjon på avtale, sier Gjesdal.

– Flere brukere sier de har bedt om dokumentasjon fra dere på at det finnes en avtale om SMS-betaling, uten å få det?

– Vi gir ut informasjon om avtaler, men i noen tilfeller kan det være muntlige avtaler fra stands som er vanskelige å få verifisert. Vi opplever at vi svarer alle på en ryddig måte og er uenige i denne kritikken, svarer Gjesdal.

– Noen har vært innmeldt siden 2006 uten at de visste at de ble trukket. Hvor mange slike saker har dere?

– Svært få. Som sagt refunderer vi i saker der de opprinnelige avtalene kan ha vært anerledes enn i dag.

– Hvor mange medlemmer har Studentkortet.no?

– Det ønsker jeg ikke å svare på av konkurransehensyn.