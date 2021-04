Foto: Frode Hansen

Kaller regjeringens innsats for studentene pinglete

Arbeiderpartiet mener regjeringens innsats for unges psykiske helse har vært pinglete - og vil ha gratis psykisk helsehjelp for alle under 25.

Av Ingvild Vik

Denne uken kom det nedslående tall om studentenes psykiske helse, gjennom en tilleggsundersøkelse til SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse).

Blant annet svarer 45 prosent at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. Det er opp fra 32 prosent i 2018. 23 prosent svarer også at de har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Tre år tidligere var andelen 21 prosent.

Dette har fått mange til å reagere – også Torstein Tvedt Solberg (Ap) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Tallene er jo til å grine av. Det er ekstremt alvorlig, og situasjonen kan ikke kalles noe annet enn akutt, sier han til VG.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021: Over 62.000 av Norges 300.000 studenter har svart på undersøkelsen: Nesten halvparten av studentene svarer at de opplever alvorlige psykiske symptomplager (32 prosent i 2018).

23 prosent svarer at de har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det (21 prosent i 2018).

15 prosent har tenkt på å ta sitt eget liv i løpet av de siste 14 dagene (11,4 prosent i 2018).

4,3 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv (4 prosent i 2018).

19 prosent svarer at de har skadet seg selv med vilje - uten intensjon om å ta eget liv (20 prosent i 2018). Vis mer

Mener for få søker hjelp

Tvedt Solberg kaller innsatsen regjeringen har gjort for studenter, barn og unge gjennom pandemien for pinglete.

– Studentene er blant de som er rammet hardest av nedstengningen. Regjeringen har innført noen av de strengeste tiltakene for disse, men ikke fulgt opp konsekvensene på en god nok måte, sier han.

Nå mener Tvedt Solberg at det er på tide at unge får tilbake noe av normaliteten fra før pandemien.

– Vi er opptatt av at det nå lettes på tiltakene og åpnes opp, og at studenter og unge prioriteres.

I undersøkelsen kommer det også frem at 19 prosent har søkt hjelp for psykiske plager de siste tolv månedene. 25 prosent svarer at de ikke har søkt hjelp, men at de har vurdert det. Tvedt Solberg mener andelen som har søkt hjelp er for lav.

– Jeg tror det er fordi de ser og vet at det er et overveldet system, med lange ventelister og ventetider. Da blir for høy terskel for å få hjelp.

Etterlyser flere lavterskeltilbud

Han mener at dagens system ikke er godt nok rigget, og at det trengs et krafttak for psykisk helsevern for barn og unge.

– Man må ha ressurser nok i systemet til at man ikke møtes av så lange køer når man ber om hjelp, sier Tvedt Solberg, og legger til:

– Det er også viktig å få på plass lavterskeltilbud, slik at veien til å be om hjelp og få oppfølging er lavere.

Tvedt Solberg og Arbeiderpartiet vil også gå inn for å fjerne egenandelen for psykisk helsehjelp for alle under 25 år.

– De har det allerede trangt økonomisk, så det er viktig at dét ikke blir et hinder, sier han.

I slutten av januar bevilget regjeringen totalt 1,1 milliarder kroner i en tiltakspakke for studenter.

Den innbar totalt 30 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse. Det meste av pengene, 28,5 millioner, gikk til studentsamskipnadene. I tillegg fikk Mental Helse 1,5 millioner kroner til å opprette en egen studenttelefon.

Mandag skrev VG at studenttelefonen allerede, etter bare to måneders drift, har fått over 1400 henvendelser.

– Pinglete innsats

Tvedt Solberg er ikke imponert over bidraget fra regjeringen.

– Når man ser på tallene i SHoT-undersøkelsen er det tydelig at innsatsen vært altfor pinglete og liten. De få millionene som er kommet er liten hjelp til de tusenvis av studentene som sliter, sier han.

Han peker også på den store pågangen og lange ventetiden i det psykiske helsevernet utenfor studenthelsetjenestene.

– Det er akutt nå. Vi må demme opp for det som blir pandemien etter pandemien. Vi er ekstremt opptatt av at det haster å ta grep nå. Vi har ikke tid til å vente.

– Høyt på prioriteringslisten

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at han mener regjeringen har gjort mye for å bedre studentenes psykiske helse det siste året. Han påpeker at vi ennå ikke har sett den fulle effekten av enkelte av tiltakene de har igangsatt.

– Psykisk helse blant studenter er høyt oppe på både min og hele regjeringens prioriteringsliste, sier han, og viser til ekspertutvalget ledet av psykolog Peder Kjøs, som skal legge frem sine anbefalinger til tiltak på fredag.

Asheim er ikke enig i at regjeringen ikke prioriterer studenter, og viser til gjenåpningsplanen regjeringen la frem tidligere denne måneden.

– I februar prioriterte vi studentene og fysisk tilstedeværelse. Vi har også gjort midlertidige lettelser i det aller strengeste tiltaksnivået som betyr at også der kan studentene være på campus.

Asheim sier nesten alle universitetene og høyskolene har etablert sosiale og faglige tilbud for studentene.

– Tiltak som kan virke små, men som har så ekstremt mye å si for de som trenger det, sier han.

Ifølge Asheim er tilbakemeldingen at det ikke er penger som mangler, men at det er utfordrende å finne tiltakene som treffer riktig.

– Det er den studenten vi ikke hører fra vi må finne noen gode tiltak for å nå.

