FARLIG: Politiet ber folk trekke unna isen. Bildet er fra Kalvøya i Bærum i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Politiet med klar oppfordring: − Trekk vekk fra isen

Oslopolitidistrikt ber folk trekke vekk fra isen. De er bekymret for menneskeliv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har forståelse for at det er fristende å gå på isen i dag, men det er forbundet med fare for liv, skriver de på Twitter.

Seks personer har gått igjennom isen søndag, men ingen av dem ble skadd, sier operasjonsleder Christer Martinsen til VG.

– Is er aldri sikkert med mindre man har riktig utstyr, og svært få har det, sier Martinsen.

Bekymret for at de ikke får reddet folk

– Nødetatenes bekymring er at vi ikke finner/ får hentet opp personer som havner i vannet, skriver politidistriktet på Twitter og legger til:

– Klar oppfordring: Trekk vekk fra isen.

Mange folk på isen

Politiet advarer også mot utrygg is i området rundt Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum.

På Twitter opplyser Oslo politidistrikt at det er mange folk på isen i området.

Både politimannskaper og politibåt rykket ut til stedet. Brann- og redningsetaten og det kommunale is-oppsynet rykket også ut, opplyser politiet.

– Isen er ikke trygg. Vi anmoder om at man ikke oppholder/beveger seg på isen i dette området, skriver politiet.