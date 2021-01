BEKYMRET: Liv Kleve er klinikkdirektør ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Flere unge sliter psykisk: Sykehus har iverksatt kriseplan

BERGEN (VG) Haukeland universitetssykehus opplever større pågang enn noen gang fra barn og unge som sliter psykisk. Nå setter sykehuset i verk en kriseplan for å håndtere situasjonen.

– Vi har aldri opplevd så stor pågang. Pasientene er sykere enn vanlig, og til dels yngre. Vi tenker at det kan ha sammenheng med pandemien, sier klinikkdirektør Liv Kleve ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen.

Akuttposten ved klinikken har åtte senger, og har lenge hatt fullt belegg. Også barneposten med fem sengeplasser og ungdomsposten med ti senger er fulle.

Kleve sier at sykehuset har iverksatt en kriseplan for å håndtere situasjonen.

– Nå har vi omgjort fem sengeplasser ved ungdomsposten til akuttplasser, for å kunne hjelpe de sykeste. Det betyr mindre kapasitet til planlagt behandling. I tillegg har vi satt i gang flere andre tiltak, og fått hjelp fra Barne- og ungdomsklinikken.

Også ved de syv barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) i Bergen har det vært en sterk økning i pågangen av pasienter under 18 år, forteller Kleve.

– Pågangen økte merkbart fra oktober til desember 2020. Da så vi en økning i antall henvisninger av pasienter på cirka 20 prosent sammenlignet med samme periode året før.

MANGE SLITER: Jill Arild, landsleder i organisasjonen Mental Helse, sier at pandemien og de strenge smitteverntiltakene har fått størst konsekvenser for sårbare grupper som barn og unge. (Illustrasjonsfoto). Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Søndag fortalte NRK at mange barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger på Østlandet har økt pågang av unge med spiseforstyrrelse.

Samme utvikling har de sett på Haukeland.

– Denne økningen startet før pandemien, men har tiltatt. Vi ser at problemstillingene er mer sammensatte enn tidligere, og at pasientene søker hjelp senere enn før. Noen blir innlagt direkte på post når de kommer til oss, sier hun.

Kleve mener det er flere årsaker til at flere unge trenger hjelp.

– Noen hypoteser har vi. Den ene er at mange unge har fått en grunnleggende mangel på struktur og faste rammer i livet sitt. I tillegg er det færre muligheter til sosial kontakt. Det er mye digital undervisning, og flere steder er aktivitetstilbudene nærmest ikke-eksisterende.

FULLT BELEGG: Samtlige senger ved de tre sengepostene ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen er nå belagt. Foto: Hallgeir Vågenes

Kleve mener også det er grunn til bekymring over økt nettbruk hos mange unge.

– Vi vet at det finnes informasjon på nett som kan forsterke problemer, men vi trenger bedre oversikt. Dette er noe vi ønsker å se nærmere på, sier hun.

Vanligvis er atferdsproblemer, angst og depresjon de vanligste henvisningsgrunnene til klinikken på Haukeland universitetssykehus. De siste månedene har andelen unge som sliter med spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker økt markant.

– Av dem som er innlagt hos oss nå, er det en stor andel med spiseforstyrrelser, sier Kleve.

I november i fjor avdekket VG at 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse corona-oppgaver våren 2020. Totalt gjaldt det over 1300 helsesykepleiere.

MER ANGST OG DEPRESJON: Den psykiske helsen i befolkningen er blitt forverret under pandemien, ifølge organisasjonen Mental Helse. (Illustrasjonsfoto). Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Da helsesykepleierne ble satt til å drive smittearbeid, gikk antall bekymringsmeldinger fra skolehelsetjenesten og helsestasjonene kraftig ned, viste VGs kartlegging.

– At helsesøstre ble satt til å drive smittesporing i kommunene kan ha ført til at det ikke var noen som fulgte med sårbare ungdommer da pandemien kom. De som hadde psykiske problemer kan ha fått det enda vanskeligere, fordi de ikke hadde noe struktur rundt seg. Det samme gjelder de som hadde det vanskelig hjemme.

Kleve mener det er veldig bekymringsfullt at så mange barn og unge sliter med den mentale helsen.

– Jeg er særlig bekymret for økningen i antall spiseforstyrrelser. Dette er en tilstand som kan gi pasientene store problemer.

ØKT PÅGANG: Klinikkdirektør Liv Kleve sier at mange unge har fått en grunnleggende mangel på struktur og faste rammer i livet sitt etter at pandemien rammet Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

Også St. Olavs hospital i Trondheim har sett en betydelig økning i henvisningsmengden til poliklinikkene i barne- og ungdomspsykiatrien i løpet av 2020, særlig siste halvår.

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne opplyser til VG at det anslagsvis var en økning i antall henvisninger til poliklinikkene på 26 prosent de siste fem månedene i 2020. For året sett under ett er økningen 14 prosent.

– Det er en antagelse at denne økningen utover året, kan henge sammen med pandemien og situasjonen knyttet til denne, sier Kvikne.

– Når det gjelder døgninnleggelser har belegget vært relativt stabilt i 2020 sammenlignet med foregående år, så en har ikke sett det samme trend inn mot døgnavdelingene.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har de sett en markant økning i antallet henvisninger av ungdom med spiseforstyrrelser, opplyser avdelingsleder Børge Mathiassen ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling til VG.

Sengeposten som skal gi tilbud til ungdomsbefolkningen i Nord-Norge med de mest alvorlige spiseforstyrrelsene, har fult belegg, sier han.

– Nå er det venteliste for å få plass. Vi har sett det samme mønstret i poliklinikkene (BUP). Antallet henvisninger relatert til spiseforstyrrelser har økt. Vi vet ikke med sikkerhet hva økningen skyldes, men vi antar også at det kan settes i sammenheng med pandemien.

Mathiassen ser ikke bort fra at tiltakene som har vært iverksatt for å begrense pandemien har påvirket de strukturene som er viktige for at både barn og voksne kan leve de livene de ønsker.

– Stengte skoler, undervisning via telematikk, stopp i organiserte fritidsaktiviteter og stress i familien som følge av usikkerhet rundt økonomi og jobb.

FLERE SLITER: Jill Arild er landsleder i organisasjonen Mental Helse. Foto: Mental Helse

Jill Arild, landsleder i organisasjonen Mental Helse, sier at pandemien og de strenge smitteverntiltakene har fått størst konsekvenser for sårbare grupper, som barn og unge.

– Mennesker som allerede sliter med psykisk helse har blitt dårligere. Generelt har befolkningens psykiske helse blitt forverret, med økende angst, depresjon, ensomhet og isolasjon.

Ifølge Arild har Mental Helses hjelpetelefon rapportert om et økende antall som sliter med selvmordstanker.

– Dette har vi advart om helt siden smitteverntiltakene ble satt i verk i mars 2020.