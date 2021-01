MILLIARD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim presenterte fredag regjeringens forslag til hvordan studentene skal hjelpes under coronapandemien. Foto: Vidar Ruud

Slik skal krisepakken hjelpe studentene

Regjeringen foreslår et nytt tilleggslån for studenter, men denne gangen kan de få en større del av pengene omgjort til stipend. Totalt vil de bruke 1,1 millioner kroner på tiltak for studentene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Tidligere i januar ble partiene Ap, Sp, SV og Frp enige om en ny studentkrisepakke til én milliard kroner.

Nå har regjeringen kommet med sitt forslag. Fredag presenterte de hvordan de vil at pengene i krisepakken skal fordeles.

– Strenge smittevernregler har rammet studentene hardt. En del har mistet jobben, men felles for alle er at de har tilbrakt altfor mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger og lite sosiale aktiviteter. Studentpakken vi legger frem i dag inneholder derfor tiltak som en løsning på alle disse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding

Regjeringen foreslår følgende tiltak for studentene:

Tilleggslån gjennom Lånekassen for studenter som har mistet arbeidsinntekt. 40 prosent kan gjøres om til stipend.

Styrke studentsamskipnadene med 50 millioner kroner slik at de kan ansette studenter som skal sørge for sosiale tilbud til andre studenter.

20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studenter.

Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.

Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Foto: Fredrik Solstad

Kan få mer stipend

Også i årets krisepakke foreslår regjeringen at studentene kan få et tilleggslån på 26.000 kroner. 40 prosent av dette kan bli omgjort til stipend, som med vanlig studielån. Det tilsvarer 10.400 kroner.

I fjor vår kunne studentene få 8000 kroner omgjort. Tilbudet om tilleggslån gjelder for studenter og voksne elever på videregående som kan dokumentere tapt inntekt som følge av pandemien i perioden 16. juni 2020 og 15. juni 2021.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studentorganisasjonene er fornøyde med pakken.

– Den krisepakken som er i hovedsak veldig god. Den treffer mye bredere enn den tidligere. Vi er svært glade for at studentene har blitt lyttet til, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) til VG.

Han mener forslagene til regjeringen treffer mange studenter.

– Det er spesielt bra at regjeringen tar for seg inntektstap helt siden 15. juni i fjor. Dette gjør at mange av utenlandsstudentene som falt utenfor i fjor sommer faktisk vil kunne få krisepakken nå, sier Morgan Alangeh leder i ANSA som organiserer studentene i utlandet.

Han savner støtte til de studentene som ikke de som ikke har klart å få seg jobb gjennom pandemien.

Torstein Tvedt (Ap) i Utdannings og forskningskomiteen på Stortinget er derimot ikke fornøyd med forslaget fra regjeringen.

– Det er veldig bra at vi endelig får på plass en ordning for studentene nå. Samtidig så er jeg litt skuffet, og jeg mener at de ikke har levert helt på kravene fra Stortinget, sier Tvedt.

Han reagerer på at regjeringen legger opp til en ordning som inneholder mest lån, og mener det er en dårlig løsning for studenter som har mistet inntekt.

Foto: Frode Hansen

– Samtidig er dette er ordning som vi vet at treffer få. Regjeringen sier at de forventer at kun 30 prosent vil benytte seg av ordningen, og det er ikke et godt nok mål.

Tvedt sier at Ap kommer til å kjempe i Stortinget for at studentene skal få mer stipend og for en ordning som treffer flere.

Krav fra stortingsflertall

Tidligere i januar ble partiene Ap, Sp, SV og Frp enige om en ny studentkrisepakke til én milliard kroner.

Under coronakrisen har den økonomiske situasjonen blitt kritisk for mange studenter. Nye studenter som startet høsten 2020 er også påvirket.

Nå har regjeringen bestemt seg. Fredag presenterte de hvordan pengene i krisepakken skal fordeles.

les også Reagerer på student-krisepakke: – Som å gi arbeidsledige et kredittkort

STUDENTENE: Studentorganisasjonene krever at krisepakken treffer bredere. Fra venstre Morgan Alangeh i ANSA, Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon og Wictor Østvand Jensen i Organisasjon for norske fagskolestudenter Foto: Henning Skau

Stilte krav

Studentorganisasjonene kom med flere krav før årets krisepakke ble presentert. De siste månedene har de kommet med innspill til regjeringen. Noe av det de ønsket var:

Høyere stipendandel

Støtte til flere studenter

Støtte til førsteårsstudenter uten arbeid

Forrige krisepakke fikk kritikk. Da den først ble presentert kom det krasse reaksjoner på både fra politikere og studenter.

Over 600 millioner kroner av pengene som var satt av ble ikke brukt. Beløpet var det samme som i år, på én milliard kroner. Store deler ble delt ut som lån.