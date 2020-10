VIL LANDE GIGANTPROSJEKT: Statsminister Erna Solberg forteller om veien videre for rensing og lagring av CO2. Foto: Frode Hansen

Solberg avviser at gigantisk klimaprosjekt skrotes – setter av 2 millarder til karbonfangst

Statsminister Erna Solberg (H) er sikker på at de skal finne løsninger som gjør at planene om rensing og lagring av CO2 blir realisert. Nå setter regjeringen av over 2 milliarder kroner til karbonfangst og -lagring på neste års statsbudsjett.

Uttalelsen fra statsministeren kom under Unge Høyres landsmøte lørdag. Den omtales av Høyre-folk som tidenes største klimasatsing for norsk industri på et statsbudsjett.

– Dette er et stort teknologiprosjekt for Norge. Det var viktig for meg å kunne si til Unge Høyre at vi nå gjør en satsing mot en grønn omstilling, sier Solberg til NTB.

– En lang seilas

Frp gikk tidligere denne uken ut og sa at de ikke kommer til å støtte regjeringens plan for fange og lagre CO2.

Det skjedde få dager etter at statsminister Erna Solberg lanserte prosjekt «Langskip», hvor det skal investeres 17,1 milliarder kroner for å rense CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik og frakte den til lagring under havbunnen i Nordsjøen.

De holder også åpent for at Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo skal rense sine utslipp for CO2.

– Vi legger nå ut på en lang seilas, sa Solberg.

Slik skal Solberg gå frem

Men den ferden vil Frp forsøke å stanse. Solberg sier dette om hvordan de skal få til seilasen likevel.

– Jeg oppfatter ikke at Frp er prinsipielt imot prosjektet, men at de ønsker å holde kostnadene nede. Det er vi også. Vi vil gå i dialog med dem. Vi får mange signaler fra sentrale Frp-ere i hele landet om at de mener dette er veldig viktig prosjekt. Så får vi se.

– Hva skjer hvis de står på sitt nei?

– Det er slik at vi først går til Frp for å undersøke om de støtter oss i budsjett og ulike saker. Hvis de ikke vil det, så går vi videre til andre for å vinne støtte i viktige saker.

– Det kan ende med en votering i Stortinget om statsbudsjettet, hvor Frp ikke støtter dere og dere ikke får flertall?

– Vi har fremmet «Langskip» som en egen proposisjon som skal behandles i Stortinget, som vi regner med det er flertall for. Det er riktig at det også er behov for penger over statsbudsjettet. Det regner meg med at vi finner løsninger på. CO2-rensing og lagring er veldig viktig for oss, både av hensyn til klimaet og at vi skal nå våre klimamål, men også fordi det er en stor mulighet for å ta en lederrolle i utviklingen av en grønn teknologi, som kan gi nye grønne arbeidsplasser.

Hun legger til:

– Når vi har bestemt oss for å løfte et slikt stort prosjekt, så er jeg sikker på at vi skal finne løsninger som gjør at det kan bli realisert. Jeg oppfatter at det er stor vilje for dette prosjektet i Stortinget, så jeg tror det blir CO2-rensing og lagring.

