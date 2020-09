CORONASMITTE: Det er påvist coronasmitte på nyfødtintensiven på Rikshospitalet. Foto: Stian Lysberg Solum

To ansatte ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet coronasmittet

To babyer på nyfødtintensiven på Rikshospitalet er isolert etter at to ansatte ved avdelingen har fått påvist coronasmitte.

Det opplyser Oslo universitetssykehus til VG søndag formiddag.

Det er to ansatte ved avdeling for nyfødtintensiv ved Rikshospitalet som har fått påvist smitte, og 25 ansatte er så langt satt i karantene som følge av smitten.

To nyfødte babyer som er pasienter på avdelingen er isolert.

Ingen utover de to smittede ansatte har foreløpig fått påvist smitte.

Avdelingen tar nå kun imot nye pasienter som må til Rikshospitalet, og nyfødtintensiven på Ullevål har økt beredskapen for å kunne ta imot nye pasienter.

Intensivavdelingen for nyfødte på Rikshospitalet har totalt 20 sengeplasser, og behandler nyfødte med en rekke ulike tilstander. Pasientene er alt fra svært for tidlig fødte barn til kritisk syke barn født til termin. Avdelingen har også landsdekkende behandlingsansvar for alle nyfødte med medfødt hjertefeil.

Publisert: 27.09.20 kl. 10:25 Oppdatert: 27.09.20 kl. 10:42

