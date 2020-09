TOK KAMPEN: – Jeg valgte å kjempe og å stå frem, fordi jeg vet at så mange andre ikke våger eller orker, forteller Marianne Oma fra Molde. Foto: Helge Mikalsen, VG

Marianne ville besøke datteren – måtte underskrive brev om at datteren kunne dø av covid-19

MOLDE (VG) Da Marianne Oma (57) ville besøke sin multifunksjonshemmede datter, ba kommunen henne undertegne et brev om at datteren kunne dø.

I dag kan VG avsløre hvordan utviklingshemmedes rettssikkerhet har blitt svekket under pandemien: Mer uhjemlet tvang, dårligere klagemuligheter og færre tilsyn.

Ingen hadde fattet noe vedtak da Marianne Oma fikk en e-post 13. mars:

Besøksforbud i alle kommune bofellesskap, skrev Molde kommune.

Brevet handlet om Mariannes mulighet til å besøke sin multifunksjonshemmede datter (33). Datteren er uten språk og mulighet til å forstå hva som skjedde under pandemien. Moren er hennes eneste foresatte. Hun bor i et privat sameie der kommunen leverer tjenester.

– De tenkte at det var deres bolig, fordi personell fra kommunen jobber der, sier Marianne Oma til VG.

For at hun skulle få komme på besøk, ba kommunen Marianne skrive under på et brev.

– Jeg kaller det for dødsbrevet, sier hun.

I brevet sto det: «Jeg skjønner også at det i verste fall kan bety at (datteren) kan dø om han/hun blir smittet av koronavirus.»

– De ville jeg skulle signere på at jeg forsto at datteren min kunne bli smittet. Og at det i så fall var min skyld hvis hun døde, sier hun:

– De hadde flere titalls ansatte på jobb rundt datteren min, men jeg skulle eventuelt være dødsårsaken? Det er så stygt som det kan bli.

– Åpenbart svekket

VG har den siste uken avslørt hvordan flere tusen utviklingshemmede fikk innført besøksstans til sine private hjem.

– Når noen blir utsatt for mer ulovlig tvang, så bør kontrollen styrkes. Dessverre ser vi at det motsatte skjedde, sier leder Jens Petter Gitlesen i forbundet for utviklingshemmede.

Mange utviklingshemmede kunne ikke forstå hvorfor foreldre og søsken brått sluttet å komme på besøk.

Flere steder gikk det uker og måneder før de fikk møte sine nærmeste.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2599 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 134 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres brev. Vis mer

Det var aldri lov å innføre generell besøksstans. Likevel skjedde det over hele Norge.

– Myndigheter på alle plan satte grunnleggende rettsprinsipper til side i den første og kritiske fasen av pandemien, sier jusprofessor hans Petter Graver.

– Det er åpenbart at utviklingshemmedes rettssikkerhet ble svekket. De ble utsatt for vidtgående inngrep uten noen mulighet til å forsvare sine rettigheter. Jeg vil gå så langt som til å si at de ble utsatt for overgrep fra kommunenes side, selv om det skjedde i den beste hensikt.

RYSTET: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener VGs saker avdekker alvorlige svakheter i utviklingshemmedes rettssikkerhet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Må selv finne ut hva du kan klage på

Tirsdag deltok helseminister Bent Høie (H) på Dagsnytt 18 for å diskutere VGs avsløring:

«Vi har systemer i Norge for å ivareta rettssikkerheten til alle innbyggerne i landet vårt. Både gjennom tilsynsmyndighetene og ombudsordningene», sa Høie.

Nå kan VG vise hvordan pandemien har påvirket utviklingshemmedes rettssikkerhet:

** Til tross for at norske kommuner innførte besøksstans for 2600 mennesker, ble det bare fattet 27 tvangsvedtak etter helse- og omsorgsloven.

** På samme tid ble det innført besøksrestriksjoner for over 4800 utviklingshemmede.

** Landets fylkesmenn har i samme periode bare fått oversendt tre vedtak om tvungen isolering etter smittevernloven.

** Når en kommune fatter tvangsvedtak blir saken automatisk sendt til Fylkesmannen. Uten vedtak får man ingen selvstendig begrunnelse – og ingen overprøving.

** Det er lov å klage på ulovlig tvang, selv om det ikke er fattet vedtak. Men du må selv finne ut hva du skal klage på og hvem du skal klage til.

** Statens helsetilsyn innstilte alle ordinære tilsyn med helse- og omsorgstjenestene i mars. «Generelt vil fylkesmennene og Statens helsetilsyn tilpasse tilsynsaktivitetene slik at virksomhetene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere situasjonen», skrev de 18. mars.

** Fra juni ba Helsetilsynet Fylkesmennene gjenoppta og øke gjennomføringen av planlagte tilsyn. Bruk av tvang mot utviklingshemmede er ett av tre prioriterte områder.

** Statens helsetilsyn opplyser at de ikke kjenner til at Fylkesmennene har gjennomført tilsyn med ulovlig besøksstans.

** Det ligger ingen publiserte tilsyn med besøksstans i Fylkesmennenes postjournal.

Da Marianne Oma i Molde får opplest alt dette, er svaret hennes:

– Hva skal jeg si? Hele systemet ble knocket ut. Alt ble satt på frys – også alle kontrollfunksjonene i samfunnet. Prisen ble at en hel gruppe mennesker ble gjort nærmest rettsløse.

Hun tror smitteverntiltakene kan ha skadet mer enn de har gavnet.

– Det visste vi ikke i mars, men vi må lære av det. Dagsentrene stengte. Foreldre skulle ikke få komme lenger. Hva har du igjen av livet da?

KONTROLLORGAN: Sivilombudsmann Hanne Harlem skal ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Foto: Heiko Junge

Både Likestillingsombudet, Sivilombudsmannen og Helsedirektoratet erkjenner at rettssikkerheten til psykisk utviklingshemmede ble svekket under pandemien.

– Pandemien har ført til dårligere rettssikkerhet for veldig mange, det gjelder også psykisk utviklingshemmede, sier sivilombudsmann Hanne Harlem til VG.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men likevel dypt rystet over VGs avsløringer og det store omfanget av besøksforbud overfor utviklingshemmede som bor i private hjem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Bjurstrøm har lest hele oversikten som viser hvordan utviklingshemmedes rettssikkerhet ble påvirket under pandemien, og mener det er et alvorlig inngrep i autonomien

– Når det skjer i så stor skala og uten lovgrunnlag, så er det et tegn på at en diskriminerende praksis har fått utvikle seg i et omfang som avdekker alvorlige svakheter i utviklingshemmedes rettssikkerhet, sier Bjurstrøm.

– Nå må stat og kommune prioritere å endre de systemene som har sviktet her.

ENGASJERT: Jusprofessor Hans Petter Graver mener utviklingshemmede ble utsatt for vidtgående inngrep uten noen mulighet til å forsvare sine rettigheter. Foto: Tore Kristiansen, VG

Jusprofessor Hans Petter Graver sier at når rettssikkerheten svekkes så har vi ingen garanti mot maktovergrep og misbruk av myndighet.

– Tilsyn og kontroll er viktig fordi feil kan skje. Det er spesielt viktig når det dreier seg om en svak gruppe uten særlige muligheter eller ressurser til å beskytte seg mot overgrep og feil myndighetsutøvelse, sier Graver.

Helsetilsynet: Sårbare brukere

Helsedirektoratet sier at utviklingshemmede eller pårørende som mener de er utsatt for uhjemlet tvang kan be Fylkesmannen følge det opp med et hendelsesbasert tilsyn.

– Men det kan være vanskeligere tilgjengelig når det ikke er fattet vedtak der det er redegjort for klagerett. Sånn sett gir det selvfølgelig mye svakere rettssikkerhet, sier jurist og seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik i Helsedirektoratet.

Les også: Over 2400 fikk besøksstans – kommunene fattet bare 27 tvangsvedtak

Statens helsetilsyn bekrefter at de ba Fylkesmennene nedprioritere planlagte tilsyn denne våren. Men at de har bedt fylkesmennene prioritere klager på tvangsvedtak mot utviklingshemmede.

– Dette er sårbare brukere, hvor konsekvensen for den enkelte kan være stor, både dersom man benytter tvang og makt eller man unnlater å gjøre det, skriver avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

DIALOG: Avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn sier de har hatt løpende kontakt med Fylkesmennene under pandemien. Foto: Annemor Larsen, VG

Helsetilsynet sier de ikke vet sikkert om det er ført tilsyn med besøksstans i kommunene.

– I den kontakten vi har med fylkesmennene har det ikke vært detaljer vi har gått inn i, men fylkesmennene følger med på «sine» kommuner og vurderer fortløpende om det er veiledning eller tilsyn som er svaret, skriver Myhr.

Molde kommune beklager

I Molde tenker Marianne Oma fortsatt på brevet kommunen ba henne underskrive. Hun var barnevakt og mormor den fredagskvelden det kom.

– Det er det verste brevet jeg har fått i min datters 33 år gamle liv, sier Oma.

– Det var en fryktelig maktarroganse. For kommunen kunne veldig lett tatt en telefon til meg. Isteden sendte de meg et dødsbrev, fortsetter hun.

MOR: Datteren til Marianne Oma er uten språk og har ikke mulighet til å forstå hva som skjedde under pandemien. Foto: Helge Mikalsen, VG

Helsedirektoratet skrev 14. mars at besøksstans i private hjem «må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.»

Marianne Oma føler hun møtte en vegg.

Da hun første gang påpekte at det var ulovlig å nekte henne besøk var svaret fra kommunen:

– Første gang jeg kontaktet dem, sa de at jeg hadde rett. Det var ulovlig med besøksstans. Men de så helst at jeg ikke kom likevel, fordi de ville ha lik drift og praksis på alle sine enheter, sier Oma.

Kommunalsjef i helse og omsorg, Tanja Thalén, skriver i en e-post til VG at de gjorde feil i en stresset situasjon og har tatt lærdom av det.

– Alt dette skjedde i en veldig hektisk og kaotisk periode, der vi brukte all tid på å planlegge og legge til rette for den forestående pandemien, skriver hun.

Marianne Oma kontaktet kommuneoverlegen etter å ha fått brevet fra kommunen.

– Jeg valgte å kjempe og å stå frem, fordi jeg vet at så mange andre ikke våger eller orker. De ser på kommunen som en overmakt, sier Oma.

Etter telefonsamtalen snudde alt.

– Etterpå har jeg kunnet komme og gå som jeg ville.

