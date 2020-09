SINT: Petter Stordalen, som sitter i styret i Hurtigruten, sier han har vært sinna og frustrert over håndteringen av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Foto: Terje Pedersen

Stordalen etter knusende Hurtigruten-dom: – Unnskyld til hele Norge

– Mange har vært sinte og frustrerte. Det har også jeg vært, sier styremedlem Petter Stordalen etter granskingen av smitteutbruddet på Hurtigruten i juli. Han sier unnskyld til hele Norge.

– Kjære alle. På vegne av styret i Hurtigruten, så vil jeg starte med å si: Unnskyld. Unnskyld til passasjerene, mannskapet, myndigheter og helsevesenet. Og til Tromsø. Jeg vil si unnskyld til hele Norge, sier Stordalen.

Torsdag kom granskingsrapporten om seilasene 17. og 24. juli. Den konkluderer med at Hurtigruten aldri skulle reist på den første seilasen den 17. juli, og mener flere i selskapet har gjort en rekke feilvurderinger.

– Mange har vært sinte og frustrerte. Det har også jeg vært, sier Stordalen.

Samtidig erklærer han i likhet med styreleder Daniel Skjeldam full tillit til konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Vi i styret er ikke i tvil om at Daniel Skjeldam er den rette personen til å ta Hurtigruten gjennom denne krisen og han har vår tillit.

SMITTE: Hurtigruten MS Roald Amundsen i Tromsø. Helsepersonell er på vei inn i skipet 31. juli. Foto: Herman Henriksen/Nordlys

Får stryk

Det er advokat Jan Fougner som har ledet granskingen av Hurtigruten. Han oppsummerer kort og greit:

– Her er det mange som har gjort feil.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring.

Karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19- testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

– Utbruddet på MS Roald Amundsen skyldtes ikke én enkelthendelse eller en enkeltpersons handlinger. Situasjonen oppsto som følge av en serie av hendelser og handlinger, sier Fougner.

Ville teste mannskap – droppet det

Et av funnene i rapporten er at en filippinsk lege ville coronateste mannskapet om bord på den første Hurtigruten-seilasen den 21. juli, der det senere ble påvist smitte av viruset.

Etter å ha konferert med en norsk lege, ble imidlertid dette droppet. Det var en feilvurdering, mener Fougner.

– Det sier seg selv at dette var en veldig feilvurdering. Det er en rar vurdering, sier han.

Han mener legen trolig forholdt seg til en «pre covid-19-situasjon».

– Vår vurdering er at det er en erfaren voksen norsk lege som vurderer dette kanskje fra en pre-corona situasjon, der en tredjedel av mannskapet om bord i et skip til enhver tid har milde luftveissymptomer.

«UNNSKYLD»: Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sa unnskyld «til alle vi har skuffet» under torsdagens pressekonferanse. Foto: Gabriel Skålevik, VG

Opptrådte som smittefritt – var ikke det

På den andre seilasen forelå to positive prøvesvar allerede før MS Roald Amundsen la til kai i Tromsø 31. juli.

FHI blir ikke varslet og oppdager først dette samme dag.

– Mens dette foregår er det altså fire besetningsmedlemmer i isolasjon med feber og hoste, påpeker Fougner.

Han kaller det en «disaster» at Hurtigruten ga så sen beskjed.

– Vi kan konstatere at skipet kommer inn til Tromsø med covid-smitte, seiler inn, opptrer som om det er rent, men det er altså ikke det, sier Fougner.

Et annet av granskernes funn er at karanteneregelverket på Hurtigruten ble fortolket og håndtert av en faglært kokk – og ikke en jurist. Granskingen er utført av advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL.

Tillit til Skjeldam

– Det er åpenbart at det har skjedd svikt i systemene. Risikoarbeidet har vært for dårlig, standarder er ikke fulgt opp. Det er mange ting som har ført til at vi har kommet til det punktet vi er kommet til nå, sier styreleder Trygve Hegnar.

Han kaller situasjonen «kjedelig» og beklager at det har fått konsekvenser for passasjerer og ansatte. Likevel mener han konsernsjef Skjeldam er rett mann til å lede selskapet videre.

– Han er en utmerket mann, som har satt i verk tiltak og som vi har tro på at kan sørge for at tilliten til selskapet gjenopprettes, sier Hegnar.

– Vi tror at Daniel Skjeldam, med sine andre i toppledelsen, med de ansatte, og med fagforeningen vil gjøre et bra arbeid fremover.

TAR ANSVAR: Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten (t.v.), her under fremleggelsen av granskingsrapporten om smitten om bord. Foto: Terje Pedersen

Skjeldam selv sier på vegne av selskapet unnskyld for selskapets håndtering av saken.

– Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet. Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere. Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

71 smittet

Totalt 71 personer i besetningen og passasjerer har fått påvist coronasmitte etter to seilaser med MS «Roald Amundsen».

Hurtigruten har tidligere fått kritikk for at de ikke varslet passasjerene før to dager etter at de fikk vite om smitten om bord.

Driftsdirektør i Hurtigruten Bent Martini, som selv var om bord MS «Roald Amundsen», har midlertidig gått ut av Hurtigrutens ledelse mens selskapet blir gransket.

Dette har skjedd Juli: 9. juli skriver Hurtigruten i en pressemelding at de ikke har hatt coronasmitte, eller mistanke om smitte, om bord noen av seilasene.

17.–24. juli: første seilas med MS «Roald Amundsen».

25.–31. juli: andre seilas med MS «Roald Amundsen».

29. juli: Hadsel kommune varsler Hurtigruten om smittet innbygger som var om bord den første seilasen 17.–24. juli. FHI fikk beskjed og ba Hurtigruten varsle alle passasjerene om andre seilas om mulig smitte om bord. Dette ble ikke gjort. I en VG-sak sier Hurtigruten at de opprinnelige konkluderte med at det var mest sannsynlig at gjesten ikke ble smittet om bord

31. juli: Før kl. 09 går de 177 passasjerene i land i Tromsø. Fire ansatte om bord blir innlagt på sykehus. Etter hvert får passasjerene beskjed om å gå i karantene. Hurtigruten sier de ikke hadde mistanke om smitte August: 3. august: Konsernsjef Daniel Skjeldam snakker ut for første gang: «Vi har sviktet».

6. august: kommunen overtar medisinsk ansvar om bord.

7. august: Driftsdirektør Bent Martini i Hurtigruten går midlertidig av. Vis mer

Flere etterforsker utbruddet

Politiet i Troms etterforsker Hurtigruten for å avklare om foretaket eller personer om bord kan ha brutt smittevernbestemmelser i straffeloven eller smittevernloven.

Politiet har foretatt avhør og går gjennom elektronisk kommunikasjon. Etterforskningen pågår fortsatt.

I tillegg har fylkesmannen i Troms og Finnmark oppretter tilsynssak mot to av skipslegene på Hurtigrutens cruiseskip MS «Roald Amundsen» og Sjøfartsdirektoratet har varslet at de undersøker hva som har skjedd.

