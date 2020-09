KJØKKENBORDET: Noen synes det er fleksibelt og fint å jobbe hjemmefra, men 36 prosent savner den godt tilrettelagte kontorplassen, ifølge en ny TØI undersøkelse. Foto: Thomas Brun

Fersk undersøkelse: Nei takk til fast hjemmekontor

De fleste ønsker ikke å ha hjemmekontor på daglig basis når smittefaren er over. Det viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Bare fire prosent av dem som jobber i Oslo og omegn svarer at de vil jobbe tilnærmet alle dager på hjemmekontoret når coronapandemien er over. Dette er personer som har hatt eller har hjemmekontor etter coronautbruddet i mars.

– Veldig få sier de kommer til å ha det hver dag. Det er veldig overraskende og kjempeinteressant, sier forskningsleder hos TØI, Susanne Nordbakke, til VG.

Susanne Nordbakke, forskningsleder for Reisevaner og bærekraft ved Transportøkonomisk institutt. Foto: Lars Opstad

Flertallet – 51 prosent – oppgir at de normalt ikke kommer til å jobbe på hjemmekontor eller gjøre det mindre enn fire dager i måneden.

Undersøkelsen ble foretatt den 18. juni og omfatter de som har eller har hatt hjemmekontor og bor i Oslo og omegn. Resten av landet er ikke tatt med fordi det var i Oslo-regionen man kunne forvente størst endringer i reisevaner, men i oktober vil TØI foreta en lignende undersøkelse som dekker hele Norge.

Fakta undersøkelsen Undersøkelsen er foretatt 18. juni blant 2300 yrkesaktive som bor i Oslo og omeegn. Av disse har 1147 personer hatt eller har hjemmekontor. Noen av tallene er sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjort i mars og april. Effektivitetstallene er sammenlignet med landsrepresentative tall. Den representative undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag av TØI. Vis mer

Pålagt hjemmekontor

– Befolkningen er todelt i spørsmålet om hjemmekontor, sier Nordbakke og viser til at nesten en av tre – 31 prosent – ønsker å jobbe hjemmefra en til to dager i uken mens åtte prosent vil ha hjemmekontor tre-fire dager ukentlig.

– Hovedårsaken til at mange har hjemmekontor fremdeles er fordi arbeidsgiver pålegger eller anbefaler det. Vi er lydhøre, sier Nordbakke.

Det er nemlig det 61 prosent i hovedstadsregionen svarer når de i juni blir spurt om årsaken til at de har hjemmekontor.

Simen Markussen, seniorforsker ved Frisch senteret for samfunnsøkonomisk forskning, er ikke overrasket over resultatene, men understreker at de ikke har studert fenomenet hjemmekontor på denne måten selv.

Simen Markussen, seniorforsker ved Frisch senteret. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Ble litt kjedelig

– Det å sitte hjemme hver eneste dag passer ikke de fleste, tror jeg. Jeg tipper de fleste synes det er fint med en blanding. Etter en stund syntes jeg hjemmekontoret ble litt kjedelig, jeg savnet kolleger, sier Markussen som selv jobber på kontoret annenhver dag nå.

For noen, tror han, kan det være gunstig å sitte hjemme og jobbe konsentrert noen dager.

– Men folk er veldig forskjellige og min erfaring er at det er vanskelig å få til den uformelle flyten digitalt, sier Markussen som er overbevist om at det kommer til å bli forsket mye på hjemmekontor fremover.

Produktiviteten ser ikke ut til å lide når folk jobber fra kjøkkenbenken eller soverommet.

Omtrent halvparten både nasjonalt nivå og i Oslo-regionen under «lockdown» i mars og april mente de var like eller mer effektive som på sitt normale arbeidssted. Den siste studien fra hovedstadsregionen viser at effektiviteten var høyere i juni. Da var skolene gjenåpnet og samfunnet på vei tilbake til normalen – og 74 prosent rapporterte på det tidspunktet at de var like eller mer effektive mot 52 prosent i april.

Fordeler og ulemper

Folk ser både fordeler og ulemper ved å jobbe hjemmefra.

Hele 63 prosent synes det er positivt å slippe å bruke tid på å reise til og fra jobb, men nesten like mange, 62 prosent, savner det sosiale på jobben og 36 prosent lengter til den godt tilrettelagte kontorplassen. Samtidig sier fire av 10 at hverdagen blir mindre travel med hjemmekontor.

Nordbakke synes det er tankevekkende at så mange er negative til å ha hjemmekontor på fast basis når store selskaper har gitt uttrykk for at mange ansatte kan komme til å gjøre nettopp dette i fremtiden.

Markussen ved Frisch-senteret tror en endring i kjølvannet av pandemien er at det blir færre korte jobbreiser nå som folk har lært seg å bruke Google Meet og Zoom.

– Jeg kommer ikke til å gidde å dra til Bergen for en times møte, sier han. Men forskeren tror ikke konferansenes tid er over.

– Halve moroa er jo det sosiale, treffe folk du ikke har sett på lenge og knytte nye kontakter.

Mye å spare

Facebooks toppsjef Mark Zuckerbergs har sagt at så mange som halvparten av staben kan komme til å jobbe hjemmefra i løpet av fem til 10 år mens Twitter vil la noen arbeidstagere ha hjemmekontor «for alltid» hvis dette er noe den ansatte selv ønsker. Og det er penger å spare på å kutte kontorplasser.

– Veldig få sier de vil ha hjemmekontor hver dag og det er litt skummelt når man ser på strategien til store amerikanske selskaper. The Economist har gjort beregninger som viser at man sparer rundt 100 000 kr i året per hode på å la de ansatte jobbe hjemmefra, sier Nordbakke.

The Economist skriver i september at rundt 84 prosent av franskmennene tilbake på kontoret i september mens dette bare gjelder 40 prosent av britene.





