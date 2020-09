TEST: En mann tester seg for coronaviruset på en teststasjon (Illustrasjonsfoto). Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ny FHI-rapport: Antall nye smittede nesten doblet på én uke

Antall nye smittede av coronaviruset har nesten doblet seg fra uke 35 til uke 36, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå nettopp

Likevel er smittespredningen i samfunnet fortsatt lav, mener FHI.

– Økningen i antall meldte smittede personer skyldes for en stor grad lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg, skriver avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

I uke 36 ble det registrert 728 tilfeller av coronaviruset i Norge, mot 377 i uke 35. Det er nesten en dobling av registrerte smittede på én uke.

Ikke siden starten av april har det vært registrert like mange smittede av coronaviruset som i uke 36. I uke 15 (6. april til 12. april) ble det registrert 760 smittede, viser VGs oversikt.

Det er det siste døgnet registrert 104 nye tilfeller med coronaviruset i Norge.

Totalt er 11.623 personer bekreftet smittet i Norge.

Norge har nå en stigende smittetrend, ifølge VGs talloversikt. Og det har også 13 norske kommuner.

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus, innleggelser i intensivavdeling, eller covid-19-assosierte dødsfall. En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere smittede med mildere symptomer, skriver Vold i FHI.

Norge på rødt smittenivå

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har i dag Norge på 21,1 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste 14 dagene. FHI har også regnet på det - og landet på 20,3. Dermed er Norge på rødt smittenivå og over smittegrensen vi har for utlandet.

Det har imidlertid ingen konsekvenser for innlandsreise. Og trenger ikke ha noen konsekvenser for din reise til utlandet heller.

– Det betyr ikke noe spesielt for Norge. Det er ei grense vi har satt for å pålegge karantene for folk som kommer fra andre land. Det er ikke ei grense vi har satt for oss selv og den vil ikke gjelde for ulike regioner i Norge, sa fagdirektør Frode Forland i FHI til VG i går.

Publisert: 09.09.20 kl. 14:18

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet