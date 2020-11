Ekspertgruppe mener eldre og syke bør få coronavaksine først

Fortsatt er ingen coronvaksiner godkjent i EU og Norge. Men når den først kommer, vil det ikke være nok til alle.

Nå nettopp

Når FHI skulle gi råd om hvem som bør få en coronavaksine først i Norge, har de bedt om eksterne råd på etikk og verdier. En ekspertgruppe har nå levert sine anbefalinger.

De mener eldre og syke bør få coronavaksinen først, melder NRK og Aftenposten . Dersom smitten holder seg på dagens nivå eller gå tilbake. For det er disse som har høyest risiko for å bli alvorlig syke.

Helsepersonell får i utgangspunktet 2. prioritet i utvalgets forslag til prioritering, men de foreslår at køen skal være dynamisk, og at helsepersonell rykker opp til 1. prioritet hvis Norge havner i en situasjon med såkalt utbredt smitte, skriver NRK.

Hva FHI selv faktisk har anbefalt regjeringen å gjøre, er ikke offentlig ennå. Fordi det er regjeringen som tar den endelige beslutningen om hvem som skal ta en vaksine først. Og før de har gjort de, får vi ikke se FHIs råd.

– Det viktigste slik jeg ser det er at det er likeverd og likebehandling, ikke sosial status, som skal telle. Og det er risiko for død og alvorlig sykdom som bør være ledende prinsipp, sier utvalgsmedlem Reidun Førde til NRK.

Disse er aktuelle for Norge

Det er i hovedsak seks coronavaksiner som er aktuelle for Norge. Det er vaksiner Norge kan få tilgang til gjennom EU-alliansen. Og de tre øverste her har godkjenningsprosessen allerede startet for.

Klikk på hver enkelt for å lese mer om vaksinene:

Publisert: 17.11.20 kl. 18:00

Mer om Coronaviruset