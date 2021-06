STENGER NED: Det blir innført strenge tiltak i Trondheim i en uke fremover. Det blir skjenkeforbud, og maks to gjester inne og fem gjester ute i private hjem. Foto: NTB

Nå stenger Trondheim ned: − Det er villsmitte og indisk mutant på ferde i byen vår

Et og et smittetilfelle ble til slutt til flere store utbrudd. Mange med ukjent smittekilde og et potensielt utbrudd av indisk variant – «Delta» – skaper bekymring i Trondheim.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er villsmitte og indisk mutant på ferde i byen vår.

Slik oppsummerer Trondheims-ordfører Rita Ottervik situasjonen som har ført til en kraftig nedstengning i kommunen fra og med tirsdag.

– Nå er det alvorlig, og vi har måttet ta svært kraftige virkemidler i bruk som både gjør at folk blir permittert, ikke får trene, og strenge restriksjoner også i private hjem. Det smerter, det er ikke enkelt, men alternativet er mye verre. Vi må gjenvinne kontrollen og stoppe det nå.

Hun forteller til VG at de nå er «nødt til å bruke utestemmen» for å få bukt med den stadig stigende smitten.

– Dessverre har det vært 10–15 prosent villsmitte over tid uten å gå ned, samtidig som antall smittede øker. Så det er nok sånn at det går folk rundt i byen og ikke vet at de er smittet.

les også WHO med nye virusnavn: «Alpha» dominerer i Norge

Dette er reglene som gjelder i Trondheim Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det innføres skjenkestopp på alle utesteder.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem, tillates det fem gjester. Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på to personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

Selv om antallet personer er to eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltagerne kan holde minst én meters avstand.

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Vis mer

– Vi har også oppdaget at det er noen som vet og gir blaffen, og går på fest og restauranter og smitter folk, legger hun til.

I tillegg har enkeltpersoner som ikke har akseptert at de er i karantene og derfor ikke har fulgt reglene vært et problem. Ordføreren sier videre at de har registrert at etterlevelsen av smittevernregler ved utesteder også skled ut i forbindelse med 17. mai.

Ottervik er klar på at hun mener de fleste innbyggerne i Trondheim er flinke, og at det er synd at de må være strenge.

– Det er mange som med rette føler det er urettferdig at oppførselen til en liten håndfull personer fører til så sterke konsekvenser, men det er ikke noe annet valg. Det hjelper ikke å kjefte på dem som har vært uforsiktige, sier ordføreren.

– Popper opp overalt

Ottervik forklarer at de har funnet tre hovedutbrudd, som igjen har forgreninger utover. Slik har det spredd seg videre ut i samfunnet, og ført til andre småutbrudd i tillegg.

– Det er nok også fordi det er mye underliggende smitte som vi ikke har klart å fange opp. Det har spredd seg så mye at det popper opp overalt.

Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad er det overvekt av 20-åringer blant de nye smittetilfellene. Mandag ble det registrert 33 nye smittetilfeller, hvorav 15 var i 20-årene.

– Vi har altså en betydelig smitteøkning. Sist uke var det 159 smittede mot 29 uken før. Ti prosent er ukjent smitte, så vi har smitte sirkulerende i byen blant folk som ikke vet at de er smittet, og det er en relativt ny situasjon for oss, sa Røsstad under en pressekonferanse mandag.

STRENG: Ordfører i Trondheim Rita Ottervik sier de må bruke utestemmen for å få kontroll over smitten. Foto: Ole Martin Wold, NTB

Indisk variant

En ny britisk studie viser at en dose vaksine gir 33 prosent beskyttelse mot den indiske varianten – langt lavere enn 80 prosent mot den britiske som dominerer i Norge.

Det er tall som dette som bekymrer ordføreren. Hun forteller at de så langt har mistenker de har en håndfull tilfeller av den indiske varianten, og at de forventer prøvesvar fra sykehuset denne uken.

– Jeg er mest urolig for de rapportene fra sykehuset, om det er mye indisk smitte i omløp, og hva det har å si for beskyttelsen til de vaksinerte.

Hun forteller at antall innlagte på sykehus i Trondheim også er bekymringsverdig. På en uke har St. Olavs hospital gått fra null innlagte coronapasienter til syv innlagte.

Det er ikke kjent om det er de samme pasientene som har vært innlagt hele den tiden.

– Det er innlagt fem nye på St. Olavs bare i dag. Det er nok en konsekvens over at smittetallene har økt, sier ordfører Ottervik.