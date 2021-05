ÅSTEDET: Det var om formiddagen 31. oktober 2018 at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en alvorlig straffbar handling i sitt eget hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Tore Kristiansen, VG

Polititeori: Kan ha planlagt å ta Anne-Elisabeth Hagen tidligere

Tre måneder før Anne-Elisabeth Hagen forsvant i 2018, benyttet motparten en digital tjeneste som har en helt spesiell egenskap. Det har fått politiet til å stusse.

Mandag denne uken tok Øst politidistrikt et offensivt steg i etterforskningen og offentliggjorde en rekke detaljer og særtrekk fra den digitale planleggingen og gjennomføringen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i Lørenskog.

Politiet understreket at disse særtrekkene hver for seg ikke er unike – men at kombinasjonen er svært spesiell.

28. juni 2018 skjer det første kjente planleggingsskrittet i forsvinningssaken. I løpet av denne dagen gikk noen inn på nettstedet pasted.co – en populær tjeneste for å dele tekst og et yndet sted for hackere. Der ble det opprettet et hemmelig dokument.

Der ble det lagt inn to adresser til kryptovalutaene bitcoin og monero – bestående av en unik kode av tall og bokstaver. Det var her motparten brukte passordet «anne».

Nøyaktig det samme passordet dukket opp i trusselbrevet som fire måneder senere ble lagt igjen i Sloraveien 4. Bitcoin-adressen skulle Hagen bruke for å kommunisere, mens monero-adressen var til å betale løsepenger. Totalt ble det krevd monero for rundt 90 millioner norske kroner.

Nå kan VG avsløre at det ikke bare var pasted.co motparten benyttet seg av når det kommer til dokumentdeling. Politiet har også funnet ut at nettstedet hastebin.com er brukt. Tjenester som pasted.co og hastebin benyttes ofte i forbindelse med handel med kryptovaluta, blant annet for å sikre at overføring skjer til riktig adresse.

OFFENSIV: Politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt har offentliggjort en rekke nye detaljer om kryptosporet i lørenskog-saken – og håper tips fra publikum kan hjelpe etterforskerne med å finne den eller de som står bak det avanserte oppsettet. Foto: Tore Kristiansen

Politiet: Stusser over flere valg

28. juli 2018 vet politiet at motparten inn på hastebin.com – altså nøyaktig én måned etter det første kjente planleggingsskrittet 28. juni samme år. Det er da drøye tre måneder til Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvinner.

Tjenesten hastebin.com har imidlertid en spesiell egenskap, som man ikke finner hos pasted.co.

Dersom tjenesten ikke benyttes innen 30 dager, så blir den borte. Det betyr at motparten eventuelt måtte ha fornyet «abonnementet» hver måned for å slippe å oppsøke tjenesten på nytt, gjøre endringer og så å få en ny adresse.

En slik prosess ville nemlig ha etterlatt flere digitale spor etter dem.

Politiet undrer seg over hvorfor motparten benyttet hastebin i tillegg til pasted – og at dette skjer nøyaktig én måned etter at pasted-adressen ble opprettet.

– Politiet spør seg videre om motparten har vært kjent med at innholdet på hastebin har en begrenset varighet på inntil 30 dager, og om dette kan indikere at den straffbare handlingen opprinnelig kan ha vært planlagt gjennomført på et tidligere tidspunkt, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til VG.

Hansen sier at ut fra det politiet vet har ikke hastebin-siden blitt endret eller oppdatert etter 28. juli 2018.

– Vi vet ikke sikkert når den ble slettet, utover at hastebin selv oppgir en varighet på inntil 30 dager, og at den ikke fungerte da politiet forsøkte i tiden etter 31.10.18, sier påtalelederen.

Motparten benyttet seg aldri av kontoen ved hastebin.com. Isteden holdt man seg til den første tjenesten som ble tatt i bruk i juni 2018.

Politiet sier at de ser bruken at hastebin i sammenheng med øvrig informasjon i saken, blant annet at pasted også ble benytter, og stiller spørsmål ved om det kan si noe om gjerningspersonenes kunnskap og kompetanse.

– Politiet stiller seg spørsmål ved flere valg motparten har gjort ved utforming av trusselbrevet, oppsettet for kommunikasjon og utbetaling av løsepenger i saken. Vi går ut med mye av det vi vet om dette nå, blant annet for å gi publikum bedre forutsetning for å gi relevante tips. Vi ønsker derfor ikke si så mye om hvordan politiet på nåværende tidspunkt vekter de ulike opplysningene, sier politiinspektøren.

– Hvor ble kontoen opprettet fra?

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj på dette spørsmålet på nåværende tidspunkt, svarer han.