Mange studenter blir anklaget for fusk. Denne måneden er totalt 544 utestengt fra høgskoler og universitet i Norge. Foto: Lise Åserud

544 studenter svartelistet i Norge

Rekordmange studenter er utestengt fra norske universiteter og høgskoler i mai. Mange av dem kommer fra de minste universitetene. Se hele listen lenger nede i artikkelen.

Av Ivar Brandvol

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG har tidligere skrevet om en flom av fuskesaker. Rekordmange studenter blir mistenkt og senere utestengt.

I ferske tall fra Direktoratet for IKT og fellestjenester (UNIT), fremgår det at totalt 544 studenter er svartelistet på grunn av fusk på eksamen akkurat nå. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2020 og 2019.

Hele 84 av dem kommer fra Universitetet i Agder (UiA), som med sine 14.000 studenter er landets minste.

Dobbelt så store universitet har langt færre: NTNU har 63 og UiO har 50.

– Det er riktig at UiA har relativt flere studenter som er utestengt på grunn av fusk enn flere andre institusjoner. Vi tror ikke absolutt ikke at UiA-studenter fusker mer enn studenter ved andre institusjoner, men UiA har gode rutiner for å fange opp mulige fuskesaker, så vi tror vi fanger opp en stor del av sakene, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Skoleeksamener som er gjort om til hjemmeeksamen har skapt mange fuskesaker. Foto: Lise Åserud

Hun sier at de i forkant av vårens eksamener har tatt tak:

– Samtidig er vi opptatt av å gi studentene god informasjon om hva fusk er, og hvilke konsekvenser det kan ha. I forkant av vårens eksamener har vi derfor blant annet gjennomført informasjonskampanjer på sosiale medier som vi håper skal bidra til færre fuskesaker.

Les også: Halvparten av masterkull ble mistenkt for fusk på OsloMet

– Ikke fuskekultur

Olea Norset er leder for Studentorganisasjonen i Agder. Foto: Lars Martin Bogen

Olea Norset er leder for Studentorganisasjonen i Agder.

– Man skal gjøre et ærlig arbeid som student, og de som velger å fuske må ta konsekvensene for det. Når det er sagt har jeg ingen grunn til å tro at fuskekulturen er større på UiA enn andre steder. Vi erfarer at det heller handler om at systemet grundig plukker opp på fusk, men også om hvilken informasjon studentene får angående hva fusk er, sier Norset.

TIPS OSS OM FUSKE-SAKER HER

Hun opplyser at Studentorganisasjonen har vært i møter med ledelsen for å finne gode tiltak. Hun peker på god informasjon som avgjørende.

– Vi er flere ganger blitt kontaktet av fortvilte studenter som stiller seg uforstående til påstander om fusk. Vi har et samarbeid med studentombudet, der vi informerer om rettigheter. Blant annet til advokatbistand, sier Norset.



Universitet i Sørøst-Norge like bak

Universitetet i Sørøst-Norge har 73 utestengte. De har campus i Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike og Rauland, og består av 18.000 studenter.

Viserektor Ingvild Marheim Larsen sier de jobber hardt med problemstillingen.

– Vi skulle gjerne sett at tallet var lavere ved USN, og vi vet ikke hvorfor vi har et høyt tall blant universitetene. Det vi vet er at vi har et godt system for å oppdage fusk, og nå ved omlegging til digitale eksamener i forbindelse med pandemien, blir plagiatkontrollen veldig effektiv. Universitetet gjør allerede mye for å forebygge fusk, men vi styrker og systematiserer nå innsatsen på dette, så vi forventer at tallet vil synke over tid, sier Marheim Larsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Karoline Lie er studentleder ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er bekymret over antall utestengte studenter.

– Tallene er for høye, det er for mange slike saker. Vi bistår blant annet universitetet i et prosjekt der vi ser på prosessen rundt mistanke om fusk, samt hvordan vi kan motvirke det, sier Lie.

LES OGSÅ: VG har møtt en student som tar sin sak til retten i juni.

Hun sier flere saker trolig ikke er bevisst fusk fra studentenes side, men misforståelser knyttet til informasjon om regler om samarbeid og referanser.

– Hvorfor er flere utestengt på små universiteter enn på store?

– Spørsmålet er nok om det fuskes mer eller om de små institusjonene oppdager mer. Eller om informasjonsrutinene rundt eksamen er ulik. Jeg vet ikke. Dette er et interessant funn vi må se nærmere på, sier Lie.

Disse har mer enn fem studenter utestengt

Høyskolen i Kristiania: 11

Høgskolen i Molde: 9

Universitetet i Bergen: 16

VID Vitenskapelig høyskole: 6

Høgskolen i Østfold: 27

NTNU: 63

Universitetet i Agder: 84

Høgskolen i Innlandet: 50

Høgskolen på Vestlandet: 18

Universitetet i Stavanger: 29

OsloMet: 26

Universitetet i Sørøst-Norge: 73

Nord Universitet: 28

Universitetet i Oslo: 50

Universitetet i Tromsø: 32