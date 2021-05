Smitterekord i Kristiansand: 44 nye smittede blant russen

Det er til sammen påvist smitte blant 54 russ i Kristiansand. Det siste døgnet har kommunen registrert 44 nye smittetilfeller blant de eldste elevene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er i en situasjon med utbrudd blant russen i Kristiansand, sier kommuneoverlege Styrk Fjørtoft Vik.

– Nå er det en voldsom vekst etter 17. mai, sier han og legger til at det også er andre klynger med smitte i byen.

Det er til sammen meldt om 72 nye smittede i Kristiansand og størstedelen av disse er altså blant russen.

Dette er smitterekord for kommunen. Forrige rekord var 26. april. Da ble det registrert 33 smittetilfeller.

Onsdag ble det påvist 19 smittetilfeller blant russen, på samtlige fem videregående skoler i byen.

Kommunen er i gang med massetesting av elevene ved de videregående skolene i sørlandsbyen. Torsdag ble elevene ved Vågsbygd videregående skole testet, mens det fredag er elevene ved Kvadraturen videregående skole som står for tur.

– Flere av de smittede har ikke symptomer, sier Fjørtoft Vik.

– Russen tar ansvar. De setter alle russeaktiviteter på pause, sier fylkesdirektør Arild Hauge på den samme pressekonferansen.

Han beskriver dette som helt nødvendig.

– Vi oppfordrer russen til å være hjemme og til å være i ro, fortsetter han.

Alle de videregående skolene i kommunen er nå satt på rødt nivå. VG3-elevene hadde allerede digital undervisning.

Det er et møte i formannskapet fredag klokken 12.00, men kommunen sender et signal om at det trolig ikke blir ytterligere tiltak.

Det er fra før satt en begrensning på fem personer på private sammenkomster innendørs og 20 utendørs. Det er også satt tak for arrangementer utendørs.