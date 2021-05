Foto: Frode Hansen

Studenter kan få dobbel fadderuke til høsten

Til høsten kan fadderuken bli dobbel. En ny gruppe studenter skal nemlig få være med på festen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) foreslår at høstens fadderuker skal inkludere også fjorårets førsteårsstudenter. Det betyr dobbelt så store arrangement.

I et toppmøte om studenters psykiske helse, presenterer han i dag ideen om utvidet deltagelse i fadderukene.

– Det viktigste er å vaksinere studentene slik at studiestarten kan bli så god og normal som mulig. En god start innebærer en ordentlig fadderuke for ferske studenter. De som startet i fjor har gått glipp av veldig mye sosialt, og vi ønsker å bøte på dette, sier Asheim til VG.

Han opplyser at med dagens tempo og fordeling, vil de aller fleste unge studentene være fullvaksinert til høsten.

– Mitt store håp er at studiestart og fadderuke kan avvikles med kun ordinære smitte-anbefalinger. Som litt avstand, håndvask og slikt, sier Asheim.

– Blir det en ekstra uke for fjorårsstudentene, eller skal alle feire sammen?

– Jeg tenker at det er naturlige er felles fadderuker. Men dette skal selvsagt studentene og deres fadderorganisasjoner få være med og bestemme, ser Asheim.

– Er det satt av flere midler?

– Nei, men dette er noe vi diskuterer, sier Asheim.

På toppmøtet i dag lanserte Asheim også en plan om en større studentundersøkelse.

– Jeg tror det er behov for å borre litt mer i de tallene vi har. Derfor skal vi sette av penger til et større forskningsprosjekt om studentenes psykiske helse. Vi har mye tall gjennom undersøkelser, men vi vet mindre om hvorfor det er som det er, og hvorfor utviklingen går i feil retning.

Trondheim: Blir noen utfordringer

Fadderutvalget ved NTNU Dragvoll er positive til dobbel feiring, men påpeker at det kan skape noen utfordringer.

– Tanken er veldig god. Vi ønsker at flest mulig skal få en god intro, ikke minst til Studentersamfunnet i Trondheim. Jeg tror kanskje et slikt arrangement bør deles i to uker, det vanlige er jo at andreårsstudentene er faddere, sier kommunikasjonsansvarlig Ingeborg Bolstad.

Dragvoll har 30 linjeforeninger og cirka 3000 nye studenter hvert år.

Bergen: Bekymret for kapasitet

Martin Lie Jakobsen er fadderkoordinator for 6000 nye studenter i Bergen.

– Vi er beredt til å klare et dobbelt opplegg, men det vil bli krevende. Mye logistikk skal på plass for å løse det, sier Jakobsen.

Bø: Prioriterer de ferskeste

Faddersjef Dorthe Gundersen sier mange av fjorårsstudentene allerede har meldt seg til å være faddere.

– En dobbel fadderuka i Bø til høsten ville vært en utfordring, med tanke på at flere av studentene har skole andre uka av skolestart. Det ville også medført ekstra kostnader og planlegging av en slik fadderuke. Det viktigste for oss er å prioritere de nye studentene som kommer, sier Gundersen