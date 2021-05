VELDIG MOT NAZISME OG KOMMUNISME: Stortingspolitiker Erlend Larsen (H) mener nazister og kommunister i prinsippet står for mye av det samme tankegodset. Foto: Privat

Sammenligner Rødt med nazister: − Historieløst, svarer Høyre-partifelle

Kommunisme og nazisme er to sider av samme sak, mener Høyres stortingsrepresentant Erlend Larsen, men møter motstand i eget parti. – Trist og komplett useriøst, svarer Bjørnar Moxnes.

Etter Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich tok et oppgjør med det ytterliggående, høyreradikale partiet «Alliansen», får han nå støtte av stortingskollega og partifelle Erlend Larsen.

Frølich sammenlignet Alliansen med nazister, grunnet rasistiske og antisemittiske uttalelser fra partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Men Larsen går hakket lengre.

Larsen mener det også må tas et oppgjør med partiet Rødt, som han hevder at har klare likhetstrekk med nazismen.

På Frølichs Facebook-side argumenterer han for at Rødt ikke er noe bedre enn det høyreradikale partiet Alliansen, men får ikke gehør for sitt syn hos Frølich.

– Kommunistparti

Til VG utdyper Larsen hvorfor han drar paralleller mellom Rødt og nazistene.

– Rødt er et kommunistparti, og de har så vidt meg bekjent ikke tatt avstand fra kommunismen. Og etter mitt syn er nazister og kommunister i stor grad det samme, sier stortingspolitikeren fra Vestfold.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes blir satt ut av uttalelsene fra Larsen, og sier til VG:

– Når du setter Lysglimt og Alliansen i samme bås som Rødt og meg, så er du så langt ut på viddene at jeg kan ikke tenke meg at noen er enige med ham. Dette utspillet er bare trist og komplett useriøst.

– Historieløst

Heller ikke partikollegaen Peter Frølich er enig med Larsens utspill, som han karakteriserer som «historieløst»:

– Jeg setter alltid pris på debatter med min kollega Larsen, mer her bommer han veldig sterkt. Det finnes ingen historisk parallell mellom dagens Rødt og nazistene. Jeg håper at dette er en sammenligning med stalinismen, sier Frølich, og legger til:

– Rødt har en mørk historie bygget på forakt for parlamentarisk demokrati, men naziparalleller blir historieløst.

– Motstandere av demokrati

Larsen mener Rødt og den kommunistiske ideologien er grunnleggende antidemokratisk, og står på parallellen med nazismen:

– Både kommunistene og nazistene er begge motstandere av demokrati, og tilhengere av ensretting av både innbyggere og styringssystem. Og partier som er mot demokratiet er jeg motstandere av, uansett hva de kaller seg.

– Du mener altså helt på ordentlig at det er likhetstrekk mellom partiet Rødt og nazistene?

– Jeg ser ikke noen prinsipiell forskjell mellom dem, nei. Heller ikke mellom Rødt og Alliansen. Når det kommer til antidemokratiske holdninger, har de har likhetstrekk med nazismen, som jeg tar avstand fra. Og selv om det sikkert er forskjell på politikken deres, så er det bare nyanser av grått, sier stortingspolitikeren for regjeringspartiet Høyre.

– Ytterliggående

– Partilederen i Alliansen har kommet med en rekke nedsettende, antisemittiske og rasistiske uttalelser. Hvordan drar du paralleller mellom det og Rødt?

– Nei, det er ikke der jeg mener det er likheter. For her kommer du til de politiske forskjellene. Det jeg snakker om er forholdet til demokrati og individets frihet, og retten til å være fri. Ser man hvordan kommunistene har opptrådt i alle land der kommunister har hatt makt, så har enkeltmenneskets frihet, og rett til å stemme og uttale seg vært fraværende, i den grad den eksisterte der overhode, sier han.

– Det er grunnen til at jeg sammenligner dem, ikke innholdet i den øvrige politikken, for der er det sikkert ulikheter. Men begge tilhører ytterliggående retninger. Rødt er ikke tilhenger av demokrati, gjentar politikeren, som tidligere har vært ordfører i Stokke kommune.

Larsen roser Peter Frølich for å ta et oppgjør med det høyreradikale partiet Alliansen:

– Jeg synes det er på plass å ta oppgjør, slik Frølich gjør. Og jeg synes det er på sin plass å ta tak i ytterliggående miljøer. Det er skummelt at man fort får en aksept for uttalelser fra disse miljøene. Det Alliansen og Rødt sier er ikke normalt, og det er ikke normalt å ønske å redusere demokratiet eller individets frihet.

Moxnes: – Trist

Rødt-leder Bjørnar Moxnes tar til motmæle mot de harde angrepene fra Høyre-politikeren.

– Når Erlend Larsen uttaler seg på denne måten kan jeg ikke skjønne annet enn at han tar altfor lett på hvilken trussel nazismen har vært og er. Vi snakker om en livsfarlig ideologi som har truet både det norske samfunnet og utpekte folkegrupper. Rødt står for det diametralt motsatte av de kreftene Larsen prøver å slå oss i hartkorn med. Det er bare trist at en stortingsrepresentant bruker sin tid og plattform på denne måten.

Rødt-lederen avviser Larsens påstand om at Rødt er antidemokratiske:

– Denne Høyre-representanten har ikke akkurat fulgt godt med til å ha vært politiker på fulltid i et tiår og attpåtil uttale seg så skråsikkert. Det er få partier, om noen, som har et program som er så krystallklart på demokrati som Rødt.

– Må ha støtte fra folket

Moxnes viser til eget partiprogram, som gjentatte ganger understreke behovet for ytringsfrihet og demokrati.

«Alle må sikres mot overgrep fra staten, og en demokratisk, sosialistisk fremtid er avhengig av at interessemotsetninger diskuteres åpent og at ulike politiske syn organiserer seg. Sosialisme forutsetter oppslutning fra folkeflertallet.», står det blant annet i programmet.

– Vi tar avstand fra maktkonsentrasjon hos eliter enten samfunnet kaller seg kapitalistisk, sosialistisk eller hvilken farge det måtte ha. Vi sier at et sosialistisk samfunn ikke er mulig uten støtte fra folkeflertallet. For Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme, slår Rødt-lederen fast.