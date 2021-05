TETT I TETT: Over 1000 rånere hadde samlet seg og sto tett i tett ved Borgerskogen i Sandefjord kommune lørdag kveld. Bilder fra treffet tyder på at de fleste oppmøtte holdt hverken avstand eller brukte munnbind der de sto tett i tett. Foto: Geir Eriksen

Over tusen samlet på rånetreff: − Rett og slett en fest uten pandemi

På rånetreff ved Borgerskogen i Sandefjord kommune møtte så mange opp at politiet ikke hadde kapasitet til å bortvise alle, til tross for at smittevernreglene ikke så ut til å bli fulgt.

Mellom 1000 og 1500 personer var sent lørdag kveld samlet til rånertreff ved Borgeskogen i Stokke i Sandefjord kommune.

– Det var null fokus på smittevern. Det var rett og slett en fest uten pandemi, sier frilansfotograf Geir Eriksen til VG.

Han var innom treffet i 23-tiden.

– Det var helt utrolig mye biler der. Da jeg kom opp på plassen sto det masse mennesker samlet i en ring og biler som «burnet» i midten der, forteller Eriksen videre.

Fotografen forteller at han så seg nødt til å forlate det tettpakkede rånetreffet etter kort tid:

– Jeg ville ikke stå oppi der selv, sier han.

Til VG forteller operasjonsleder Anne Meyer at de antar at opptil 500 biler var samlet.

– Politiet var der for å forebygge råkjøring. Vi har ikke tatt tak i smittevern eller andre ordensforstyrrelser. Der er for mange personer der.

– Hvordan så det ut med tanke på smittevern?

– Du kan jo tenke deg når 400–500 biler samles med flere personer i hver bil. Det er et spørsmål om hva man skal gjøre når det er så mange. Vi har ikke kapasitet til å bortvise så mange, sier operasjonslederen og presiserer:

– Det er nok noen som tenker på smittevern, og andre som ikke gjør det. Hvis det er noen som er syke her, er det fort at det sprer seg. Blir det mye smitte må samfunnet stenge ned, fortsetter Meyer.

Hun sier at politiet på forhånd ikke var kjent med treffet.

