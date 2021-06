FLERE TALL: Lise Christoffersen (Ap) vil se flere tall før hun går med på en lovendring. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ap snur om uføretrygd: Ber om ny vurdering av NAV-forslag – stemmer mot lovendring

Lise Christoffersen sier Arbeiderpartiet må ha flere tall på bordet, for å forsikre seg om at uføretrygdede ikke taper for mye.

– Når vi ser hvor mye dette faktisk kan dreie seg om, så mener vi at vi må få bedre belyst hva dette betyr for hvem. Her må jo NAV ha statistikk, sier Lise Christoffersen til VG.

VG skrev mandag om et forslag til lovendring om virkningstidspunktet for uføretrygd som var til behandling på Stortinget mandag, og som skal stemmes over tirsdag.

Dette er lovendringen: Hvis du går på Arbeidsavklaringspenger (AAP), og det blir vedtatt at du har rett på uføretrygd, er NAVs praksis å skyve virkningstidspunktet frem i tid til neste måned – og ikke regne ut hvor mye mer du kunne fått i mellomperioden. Sivilombudsmannen Hvis du går på Arbeidsavklaringspenger (AAP), og det blir vedtatt at du har rett på uføretrygd, er NAVs praksis å skyve virkningstidspunktet frem i tid til neste måned – og ikke regne ut hvor mye mer du kunne fått i mellomperioden. Sivilombudsmannen kom til at det ikke er hjemmel for dette i loven, men NAV og regjeringen er uenige. Regjeringen har fulgt opp med å foreslå en lovendring som skal gjøre at NAVs praksis får tydelig hjemmel.

Men enkelte NAV-brukere kan ha tapt flere tusen kroner på praksisen, selv om det ikke gjelder alle. Christoffersen mener ikke konsekvensene for forskjellige grupper har kommet tydelig frem – derfor vil Arbeiderpartiet tirsdag stemme mot deler av innstillingen, selv om den i utgangspunktet var enstemmig.

– Det vi har sagt er at vi kommer til å stemme mot dette, og vi har bedt om at vi får en ny vurdering som viser hvem dette gjelder. Ikke bare gjennomsnittstall for hele brukergruppen, men delt inn i brukergrupper, sier hun.

VIL ENDRE LOVEN: Sivilombudsmannen har pekt på at NAVs praksis ikke hadde hjemmel i loven, men de er uenige. Foto: Ørn E. Borgen

– Kan skjule ganske store spenn

Ifølge regjeringens forslag til lovendring viser tall fra NAV at gjennomsnittet for alle utbetalinger til personer i Norge i 2019 var 20.500 kroner per måned for arbeidsavklaringspenger og 21.900 kroner for uføretrygd.

Både NAV og regjeringen har også understreket at nåværende praksis vil kunne gi både økt eller redusert utbetaling for mottakeren.

– Gjennomsnittstall vil jo alltid kunne skjule ganske store spenn, og ganske store forskjeller. Så her må vi faktisk få en ny vurdering av hvordan dette slår ut, sier Christoffersen.

VG har tidligere vist til et eksempel på en sak der en uføretrygdet med barn ville fått 7404 kroner mer, hvis ikke uføretidspunktet ble satt frem i tid fra 3. januar til 1. februar 2020.

– Vi må få utredet konsekvensene av denne praksisen som Sivilombudsmannen har stilt spørsmål om. For det er en dårlig begrunnelse at en rettighet er krevende for etaten.

Advokat: Unge på minstesats taper mest

Advokat Haavard Homestad hos Osloadvokatene, sier han har hatt flere saker der NAVs praksis med virkningstidspunkt for uføretrygd har vært tema.

Han sier det er for unge mennesker som ikke har kommet seg i arbeid, at forskjellen vil være størst:

– Med AAP er minstesatsen for de under 25 på 141.865 kroner. Delt på 12 blir det 11.822 kroner per måned, før skatt. Mens for en enslig person som har fått ung ufør-tillegg, så er minstesatsen 309.621 kroner i året – altså omtrent det dobbelte. Det er kanskje de som har størst forskjell. Hvis du i tillegg har et barn eller to, er det en større forskjell.

Forskjeller på AAP og uføretrygd Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. AAP utgjør 66 prosent av inntekten din det siste året før du ble syk, eller gjennomsnittet av de tre siste årene før du ble syk. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen.

Barnetillegg med AAP er 27 kroner per barn fem dager i uken. Det blir i underkant av 600 kroner i måneden per barn. Med uføretrygd er barnetillegget maksimalt 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden per barn, som vil si opptil 3400 kroner med dagens tall. Barnetillegget er behovsprøvd - Det vil si at hvis den samlede inntekten i familien overstiger et visst beløp, blir størrelsen på barnetillegget redusert eller faller helt bort.

Hvis du har rett på gjenlevendetillegg som ufør, kan du også få halvparten av forskjellen mellom din og din avdøde partners uføretrygd. Du får dette hvis partneren din hadde høyere uføretrygd enn deg, eller ikke gikk på uføretrygd. Hvis din uføretrygd for eksempel er 20.000 i måneden, og partneren din hadde 25.000, får du utbetalt 2500 kr.

Uføretrygd blir justert for trygdetid, altså tiden du har vært medlem i den norske folketrygden fra fylte 16 år, i tillegg til tiden fra du ble ufør frem til du fyller 67 år. En ansatt som har bodd hele livet i Norge, vil ha full trygdetid (40 år). Hvis du bodde i Norge i mindre enn 4/5 av tiden fra du var 16 til du ble ufør, kan du få en reduksjon i uføretrygden på grunn av trygdetid. Størrelsen på arbeidsavklaringspengene er ikke avhengig av trygdetid i Norge. Vis mer

Hvor mye det har å si for den enkelte at virkningstidspunktet for uføretrygden blir skjøvet frem til neste måned, avhenger også av når vedtaket ble fattet.

– Det er klart at det er jo snakk om fra noen dager til noen uker - så det blir typisk en 2–3 tusen for mine klienter, opp til 5–6 tusen. For noen kan det kanskje være mer. Det er noe man overlever, men hvis utbetalingen din er på 13 /14 tusen kroner etter skatt, så er det klart at et par tusen utgjør en god del.

– I hvilke saker kan AAP typisk utgjøre mer?

– Det er veldig sjeldent. Uføretrygd vil stort sett være noe høyere, hvis det er motsatt må det være hvis en person har lav trygdetid i Norge. Da kan uføretrygden være liten, sier han.

Departementet: – Tilstrekkelig belyst

Eve Vangsnes Bergli, ytelsesdirektør i NAV, svarer med å vise til gjennomsnittstallet på utbetalinger til personer i Norge i 2019 som står i lovforslaget – altså 20.500 kroner per måned for arbeidsavklaringspenger og 21.900 kroner for uføretrygd. Dette er ifølge ytelsesdirektøren gjennomsnittlig brutto utbetalt til en mottaker av disse ytelsene, altså før skatt, inkludert alle tillegg.

På oppfølgingsspørsmål fra VG om NAV har mer informasjon om hvordan overgangen fra AAP til uføretrygd ser ut for ulike brukergrupper, ettersom det som ble etterlyst var mer informasjon enn dette gjennomsnittstallet, svarer NAV at fagavdelingen ikke har mer å legge til i saken nå.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeidsdepartementet viser til at lovforslaget omtaler at det er ulike måter å regne ut minsteytelser, barnetillegg og hva en ung person skal få utbetalt, og at det i tillegg peker på at AAP ikke avhenger av trygdetid i Norge, mens uføretrygd gjør det.

– I proposisjonen har vi gitt eksempler på punkter der reglene er forskjellige, og pekt på hvilke grupper som kan få noe høyere eller lavere utbetaling i uføretrygd enn det de hadde i arbeidsavklaringspenger. Dagens praksis er altså til gunst for noen og ugunst for andre, og det mener jeg er tilstrekkelig belyst i proposisjonen som vi har lagt fram for Stortinget, skriver han.

STATSSEKRETÆR: Vegard Einan i Arbeidsdepartementet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Enkelte får en noe høyere ytelse ved overgang til uføretrygd. Disse personene kunne altså fått en noe høyere utbetaling i overgangsmåneden hvis virkningstidspunktet for uføretrygden ble satt noe tidligere enn i dag. På den annen side får noen mindre utbetalt når de går over på uføretrygd. Disse vil tape på det hvis dagens praksis ikke blir videreført.

Han viser også til at NAVs gjennomsnittstall på utbetalt beløp per måned i 2019 til personer i Norge, var 1 400 kroner høyere for uføretrygd enn for arbeidsavklaringspenger.

– En omlegging av praksis i disse sakene vil også øke risikoen for lengre saksbehandlingstid, og vil kunne føre til et større omfang av dobbeltutbetalinger med tilhørende tilbakebetalingskrav mot brukerne. Det er det ingen som ønsker.

Til advokat Homestrand, som mener de færreste vinner på praksisen og at de på minsteytelser taper mest, svarer Einan:

– I proposisjonen har vi tydelig skrevet at minstesatsene er forskjellige og at dette blant annet berører unge. Jeg har forståelse for at personer ønsker å motta den høyere ytelsen så raskt som mulig.